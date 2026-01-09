自由開講》立委赴中納管是民主「最低防線」 心裡無鬼何懼審查？

◎ 郭索

行政院院會近日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，除公務員赴中全面納管外，立委前往中國亦須經許可。（資料照，本報合成）

行政院院會近日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，將所有公務員與民選公職人員納入赴中審查與許可制度，違法者處以高額罰鍰。事件源於近年對岸以統戰滲透與法律戰交錯操作，頻繁鎖定我國政治人物與公部門人員接觸往來，形成實質國安風險。在此背景下，修法的核心並非切斷交流，而是補上制度漏洞，讓權責相符，讓行為可受檢驗，讓國家安全有最低防線。

然而，部分國民黨立委卻將此修法扭曲為「打定主意要打仗」，甚至把審查制度誇張比擬為全面斷絕交流的極端政策，這種說法本身就是偷換概念。審查不等於禁止，申請不等於有罪，制度存在的目的，是讓握有公權力者的對外接觸能被社會檢視，而不是讓少數人以「交流」之名，行黑箱會晤之實。真正升高風險的，從來不是民主國家的監督機制，而是對威權政權的天真與放任。

針對立委赴中納管一事，國台辦嗆：民進黨當局出於「謀獨本性」，在島內大搞「台獨專制」。（擷取自臉書@國務院台辦發言人）

更荒謬的是，部分立委一方面宣稱自己「不接觸國家機密」，一方面卻頻繁赴陸，與對岸黨政系統人員會晤，卻拒絕交代談了什麼、代表誰、換得什麼。立法委員不是免責的特權階級，更不是選上就自動等同民意本身，而是受民意付託的公僕。既然依法規定，接觸國家機密者本就需受管制，立委何以成為例外，這不是交流自由的問題，而是權力不受制衡的問題。

把小紅書、美妝旅遊與所謂「多了解就更安全」混為一談，更是對認知作戰的刻意忽視。對岸的統戰策略，從來不是靠刀兵先行，而是以資訊滲透、情感綁架與經濟誘因層層推進。當民選公職人員被視為統戰節點，卻還主張完全不需揭露、不需審查，這不是天真，而是失職。民主社會允許交流，但前提是透明與可受監督，否則所謂善意，只會成為被利用的破口。

把小紅書、美妝旅遊資訊與「多了解就更安全」混為一談，是對認知作戰的刻意忽視。（路透檔案照）

最後，將國安制度抹黑為「意識形態掛帥」，其實是在替自身無法交代的赴陸行程找藉口。真正該被質疑的，不是政府為何建立審查，而是為何有人如此害怕審查。國家安全與民生從來不是對立命題，失去安全，民生只會被威權政權當成籌碼。民主的底線很簡單，權力越大，透明越高，這不是戰爭邏輯，而是憲政常識。

（作者為自由評論者）

