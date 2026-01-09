自由電子報
自由開講》立委赴中納管是民主「最低防線」 心裡無鬼何懼審查？

2026/01/09 09:30

◎ 郭索

行政院院會近日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，除公務員赴中全面納管外，立委前往中國亦須經許可。（資料照，本報合成）行政院院會近日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，除公務員赴中全面納管外，立委前往中國亦須經許可。（資料照，本報合成）

行政院院會近日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，將所有公務員與民選公職人員納入赴中審查與許可制度，違法者處以高額罰鍰事件源於近年對岸以統戰滲透與法律戰交錯操作，頻繁鎖定我國政治人物與公部門人員接觸往來，形成實質國安風險。在此背景下，修法的核心並非切斷交流，而是補上制度漏洞，讓權責相符，讓行為可受檢驗，讓國家安全有最低防線

然而，部分國民黨立委卻將此修法扭曲為「打定主意要打仗」，甚至把審查制度誇張比擬為全面斷絕交流的極端政策，這種說法本身就是偷換概念。審查不等於禁止，申請不等於有罪，制度存在的目的，是讓握有公權力者的對外接觸能被社會檢視，而不是讓少數人以「交流」之名，行黑箱會晤之實。真正升高風險的，從來不是民主國家的監督機制，而是對威權政權的天真與放任。

針對立委赴中納管一事，國台辦嗆：民進黨當局出於「謀獨本性」，在島內大搞「台獨專制」。（擷取自臉書@國務院台辦發言人）針對立委赴中納管一事，國台辦嗆：民進黨當局出於「謀獨本性」，在島內大搞「台獨專制」。（擷取自臉書@國務院台辦發言人）

更荒謬的是，部分立委一方面宣稱自己「不接觸國家機密」，一方面卻頻繁赴陸，與對岸黨政系統人員會晤，卻拒絕交代談了什麼、代表誰、換得什麼。立法委員不是免責的特權階級，更不是選上就自動等同民意本身，而是受民意付託的公僕。既然依法規定，接觸國家機密者本就需受管制，立委何以成為例外，這不是交流自由的問題，而是權力不受制衡的問題。

把小紅書、美妝旅遊與所謂「多了解就更安全」混為一談，更是對認知作戰的刻意忽視。對岸的統戰策略，從來不是靠刀兵先行，而是以資訊滲透、情感綁架與經濟誘因層層推進。當民選公職人員被視為統戰節點，卻還主張完全不需揭露、不需審查，這不是天真，而是失職。民主社會允許交流，但前提是透明與可受監督，否則所謂善意，只會成為被利用的破口。

把小紅書、美妝旅遊資訊與「多了解就更安全」混為一談，是對認知作戰的刻意忽視。（路透檔案照）把小紅書、美妝旅遊資訊與「多了解就更安全」混為一談，是對認知作戰的刻意忽視。（路透檔案照）

最後，將國安制度抹黑為「意識形態掛帥」，其實是在替自身無法交代的赴陸行程找藉口真正該被質疑的，不是政府為何建立審查，而是為何有人如此害怕審查。國家安全與民生從來不是對立命題，失去安全，民生只會被威權政權當成籌碼。民主的底線很簡單，權力越大，透明越高，這不是戰爭邏輯，而是憲政常識。

（作者為自由評論者）

