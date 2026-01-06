自由開講》從台海危機評析1.25兆國防預算的戰略邏輯

◎ 茜茜

日前總統賴清德拍板推動《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，並非突發性政策，而是對台海安全環境急遽惡化的制度性回應。面對中共長期以「灰色地帶襲擾」結合高強度軍事演訓，逐步壓縮台灣戰略空間，傳統年度國防預算已難以支應跨年度、跨軍種的整體戰力轉型，8年、1.25兆元的特別預算設計，正是為了解決「有戰略構想，卻無財務彈性」的結構性問題，讓既有防衛規劃得以落實，而非停留在紙上談兵。

「台灣之盾」與不對稱作戰：七大目標的戰略邏輯

從國防部提出的七大建軍目標來看，其核心並非追求軍備競賽，而是建立「高存活、高延續、低成本反制」的不對稱防衛體系。無論是空中重層攔截網、C5ISR 升級、精準火力與遠程打擊，或無人載具與戰備彈藥產能，皆指向同一戰略目的，讓敵方即使擁有數量與火力優勢，也難以迅速癱瘓台灣防衛體系。

特別值得注意的是非紅供應鏈與軍備產能在地化，這已成為民主國家面對威權威脅的共同趨勢，從波羅的海三國到日本，皆將國防工業韌性視為國安一環。台灣若仍高度依賴外購與單一供應來源，戰時風險將倍數放大，這正是特別條例試圖補上的關鍵缺口。

專業聲音的重量：季連成談軍購核心

退役中將、行政院政委季連成的發言，凸顯了這項爭議的本質並非藍綠之爭，而是「軍事專業是否能被政治理解」。他指出，軍購從來不是即買即得，而是建立在多年戰略構想、盟友協調與產線準備之上；更關鍵的是，國軍早已無法再用「有什麼、打什麼」的思維，面對高度現代化、跨域整合的解放軍。

季連成對「台灣之盾」的詮釋，也點出防空與反制的基本軍事邏輯，不同威脅需要不同層級的武器應對，否則只會造成資源浪費與戰場失效。這些論點，正是當前公共討論中最欠缺、卻最需要被社會理解的專業基礎。

卡關的不只是預算 而是溝通失能

在野黨以「政府未說清楚買什麼」為由，多次於程序委員會暫緩列案。表面上訴求監督，實際卻反映制度溝通的斷裂：一方面，軍事採購確實存在資訊敏感性，難以鉅細靡遺公開；另一方面，政府也未能建立足夠成熟的「戰略說明語言」，讓國會與社會理解整體建軍藍圖，而非只看到金額數字。

國際經驗顯示，民主國家的國防共識，往往來自制度化溝通機制，而非臨時政治攻防。日本在修訂防衛力整備計畫時，即透過白皮書、國會專案報告與專家聽證，逐步累積社會理解。台灣若要突破僵局，行政部門勢必要更主動，將「為何需要這樣打仗」說清楚，而非只強調「現在很危險」。

結語

1.25兆國防特別預算的真正考驗，不只在於武器是否買得到，而在於台灣民主政治是否具備在威脅逼近時，仍能進行理性討論的能力。國防不是任何政黨的專利，更不該成為程序杯葛的工具。當民調顯示多數民眾不樂見封殺國防預算，政治人物更應思考，如何在監督與責任之間取得平衡。

防衛韌性，從來不只是軍事名詞，而是整個國家對現實威脅的集體回應能力，若無法在平時建立共識，戰時將付出更高代價。此刻，真正需要被檢驗的不是國防部的戰略構想，而是台灣政治是否準備好，承擔一個身處高風險環境民主國家的責任。

