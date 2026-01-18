自由開講》凝聚共識、團結國家 因應中共武力威脅

◎ 林正二

中共於2025年12月29、30日發動圍台軍演，演練要港封控與實彈射擊，國民黨主席鄭麗文非但沒譴責中國軍演，反嚴斥執政黨：「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」，實在有夠荒謬！而國民黨7立委最近赴中，回國續阻擋國防特別預算條例；蔣萬安日前訪中參加「雙城論壇」，宣稱「雙城和、兩岸和」，返台不久，中共即圍台軍演，狠狠打臉蔣萬安，證明國民黨一再標榜的「溝通換取和平」，完全無效。

中國解放軍東部戰區近日展開代號「正義使命─二〇二五」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，更在台島周邊「實彈射擊」。（路透檔案照）

在正常的民主國家，不可能有任何反對黨會附和敵國的言行，對外敵都會團結一致。這是因為頗多台灣人民懼怕兩岸爆發戰爭。目前雖有百分之八十的台灣人民不分藍綠，都拒絕中國的「一國兩制」統台，但由於頗多國人懼怕戰爭，仍有不少國人誤信鄭的「虛假和平」言論，其中所顯示的藍營兩岸政策與國人認知上的盲點，政府應全力釐清並提出因應之道，以凝聚國家共識，爭取更多國人團結「抗中保台」，析述如后。

請繼續往下閱讀...

一、揭穿藍營虛假的「和平」論：國民黨人及其支持者與統媒認為中國近年武力越來越強大、新式武器越來越多，無論台灣如何提高國防預算，強化自衛武力，只會激化中共，打不過共軍；因此，政府應降低國防預算，並提出九二「一中共識」政策，才能建構兩岸和平關係。藍營的「和平」論根本經不起檢驗。民國38年（1949年）國府向中共提出「和平協議」沒多久，共軍即趁國軍鬆懈之際，渡過長江一舉殲滅國軍；因此，只要台灣放棄抵抗共軍的意志，中共一定趁機攻台。「和平要靠實力」，這是古往今來不變的準則。

蔣萬安日前在雙城論壇提到，希望大家談起台灣海峽時，想到的不再是「波濤與呼嘯」，而是繁榮與和平。不過被解放軍東部戰區打臉，突襲宣布環台軍演。（資料照）

二、賴政府應闡述增加國防預算所產生的遏阻功能：賴總統指出，國防特別預算主要三個目標，第一是打造「台灣之盾」，如果中國飛彈打來，要有台灣之盾保全戰力、保護關鍵基礎設施及全國人民的生命財產。第二是國防要導入人工智慧，若是很很多顆飛彈過來，用人工智慧就能很快地高速感知，分高、中、低空有效攔截。三是以創新打造國防工業，要用創新思維投入這個領域，讓我們國家更安全，產業升級轉型、經濟更進步、收入能夠更好。

建議賴政府依照上述三大目標，以簡明圖表，清楚說明未來增購、加強自製的武器與軍備等，在遏阻共軍攻台所能發揮具體功能，以駁斥藍營「打不贏」共軍的失敗投降論。

政府規劃1.25兆元軍事特別預算，其中的重點項目為賴總統宣示打造「台灣之盾」防衛網，列入項目的國造天弓三型飛彈丶弓四（強弓）飛彈。（資料照）

政府應加強闡述中共整體軍力雖比台灣強大，但台海形勢險峻，難攻易守，未來台灣所強化的是提升「不對稱」戰力，國軍所能發揮的強大防衛與反擊力量，將讓共軍付出慘痛的代價，加上美、日、菲、歐等國家的協助、反擊與經濟制裁，將使得依靠經濟發展存活的中共極權政權，在戰爭嚴重衝擊中國大陸經濟的情勢下，危及其政權。

這是中共不敢侵台的原因，也是台灣最能發揮的遏阻功能。故而只有台灣維持強大軍力、聯結國際抗中力量，中共為維護政權，攻台的機率很小；中國是想靠認知戰、法律戰與心理戰，分裂台灣社會，讓台灣內亂、國防預算大幅縮減後，再攻台奪走台灣。

三、具體說明極權中國統治台灣的後果：中國這幾十年雖然經濟起飛，但中共極權專制的本質不但未改變，反而在經濟發達後，透過數位科技，加強管制人民的政治思想與行為。

如中共併吞台灣，更會以征服者心態，將台灣視為對抗美、日等民主國家的前緣，充分利用台灣優越的地緣戰略位置，將台灣人民視為抗敵先鋒；台灣的半導體產業將失去國際合作與客戶信任，技術與人才外流，以及生產與供應鏈中斷；中共將對台灣人民洗腦，嚴控國人的政治思想與言論自由等，不分藍綠都遭殃。

台灣科技企業掌握全球大部分半導體晶片生產，如遭中共併吞，恐將失去國際合作與客戶信任。（路透檔案照）

綜上所述，政府應加強宣導，讓藍白營支持者與部份中間選民了解政府提高國防預算是為了透過國防力量的提升，有效遏阻中共侵台，而能護衛台灣的自由民主、經濟發展與國人安和樂利的生活。

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法