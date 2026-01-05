名家分享～侯宗佑》這是歷史的時刻：台股三萬點

一個國家要強，人民一定要有歷史感——有歷史感，我們才會記得誰曾經亂講話，然後不要讓這樣的人掌握任何聲量，更不要讓這樣的人掌握政權。

◎ 侯宗佑

雖然股市只是眾多經濟指標的其中之一，但不可諱言的，股市的漲跌一定程度上也反映了一地經濟的活絡程度、以及人民對未來的信心指數。從馬英九2016 年卸任當天的8095點，一直到今天的30000 點，在不到十年的時間內，民進黨連續三任的執政，讓台股指數紮紮實實的變成原本的3倍有餘。

台積電於2026年1月5日收盤衝到1670元、指數也登上30105點，雙雙開創新猷。（記者羅沛德攝）當然，藍白今天肯定會大舉出動網軍，洗一些：「一般人民無感啦，你有覺得自己賺這麼多嗎？」、「物價這麼高，房價這麼高，股價高有什麼用？」之類的言論。（如果沒有，我請大家喝珍奶。）

但我們就問一句話就好：如果今天是藍白執政，股市三萬點，他們會一樣講這些批評的話，還是大肆宣揚政績？

人可以有政黨喜好，但不可以是非不分。客觀的事實就是：台灣經濟很好。世界級的好。

當然，我不是經濟專家，細節分析就留給更專業的人去談。我只想在這歷史的時刻，再次輕輕提醒一下大家，當年藍白政客說了什麼。

一個國家要強，人民一定要有歷史感——有歷史感，我們才會記得誰曾經亂講話，然後不要讓這樣的人掌握任何聲量，更不要讓這樣的人掌握政權。

來，我們開始點名。

2016，藍營的杜紫宸說：如果禁陸資入股，台灣半導體產業2025年恐消失。

前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸於2016年表示如果禁陸資入股，台灣半導體產業2025年恐消失。（資料照）→ 結果：台灣半導體產業不但沒有消失，就在前幾天，台積電還一舉超越博通Broadcom與臉書Meta，成為全球市值第六大的公司——是的，全球排名最高的非美國企業，不是英國法國德國、不是日本中國韓國，是台灣企業。

2019，國民黨前總統馬英九痛批賴清德，說台獨與發展經濟是互相矛盾的。

→ 結果：他口中的台獨人士賴清德當總統之後，股市三萬點。他自己的親中政府呢？卸任當天8095 點，最高也不過九千多點。

2019年國民黨前總統馬英九痛批賴清德，說台獨與發展經濟是互相矛盾的。（資料照）2023，總統大選期間，柯文哲說：賴清德當選，外資會跑光，台灣經濟會垮台。

→ 結果：前天2026新年開市，外資買超120億元——不但沒跑，還來了更多。

2023年總統大選期間，柯文哲說：賴清德當選，外資會跑光，台灣經濟會垮台。（資料照）

2023，一樣大選期間，國民黨總統候選人侯友宜說賴清德說要拚GDP3.5% 以上是「痴人說夢話」。

→ 結果：2025年的預估經濟成長率是7.37%，是原本目標的兩倍有餘。

2023年時國民黨總統候選人侯友宜說賴清德說要拚GDP3.5% 以上是「痴人說夢話」。（資料照）-----

我不知道這些人現在臉有沒有感覺紅紅的、腫腫的？

我是這樣覺得啦，如果這些人羞恥心還正常，理論上接下來半年他們應該都不會出來講話。

（當然，前提很重要：如果這些人羞恥心還正常。）

我整理這些資料，是希望讓大家能夠記得：當年這些人對今日台灣的預測完全失準——我們又怎麼可能，把未來託付給這些藍白政客？怎麼可能以他們的意見來決定國家方向？

到今天還在信仰他們、以他們的話為圭臬的支持者，我真的希望你們早點醒來。

台灣很好，台灣不需要亂講話的拉撒咪呀（lah-sap-mih-á）。

在今天這個歷史時刻，我最想說的就是：記得這些臉孔，不要給他們聲量，更不要給他們政權！

（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

