自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～侯宗佑》這是歷史的時刻：台股三萬點

一個國家要強，人民一定要有歷史感——有歷史感，我們才會記得誰曾經亂講話，然後不要讓這樣的人掌握任何聲量，更不要讓這樣的人掌握政權。
名家分享

名家分享

2026/01/05 18:00

◎ 侯宗佑

雖然股市只是眾多經濟指標的其中之一，但不可諱言的，股市的漲跌一定程度上也反映了一地經濟的活絡程度、以及人民對未來的信心指數。從馬英九2016 年卸任當天的8095點，一直到今天的30000 點，在不到十年的時間內，民進黨連續三任的執政，讓台股指數紮紮實實的變成原本的3倍有餘。

台積電於2026年1月5日收盤衝到1670元、指數也登上30105點，雙雙開創新猷。（記者羅沛德攝）台積電於2026年1月5日收盤衝到1670元、指數也登上30105點，雙雙開創新猷。（記者羅沛德攝）當然，藍白今天肯定會大舉出動網軍，洗一些：「一般人民無感啦，你有覺得自己賺這麼多嗎？」、「物價這麼高，房價這麼高，股價高有什麼用？」之類的言論。（如果沒有，我請大家喝珍奶。）

但我們就問一句話就好：如果今天是藍白執政，股市三萬點，他們會一樣講這些批評的話，還是大肆宣揚政績？

人可以有政黨喜好，但不可以是非不分。客觀的事實就是：台灣經濟很好。世界級的好。

當然，我不是經濟專家，細節分析就留給更專業的人去談。我只想在這歷史的時刻，再次輕輕提醒一下大家，當年藍白政客說了什麼。

一個國家要強，人民一定要有歷史感——有歷史感，我們才會記得誰曾經亂講話，然後不要讓這樣的人掌握任何聲量，更不要讓這樣的人掌握政權。

來，我們開始點名。

2016，藍營的杜紫宸說：如果禁陸資入股，台灣半導體產業2025年恐消失。

前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸於2016年表示如果禁陸資入股，台灣半導體產業2025年恐消失。（資料照）前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸於2016年表示如果禁陸資入股，台灣半導體產業2025年恐消失。（資料照）→ 結果：台灣半導體產業不但沒有消失，就在前幾天，台積電還一舉超越博通Broadcom與臉書Meta，成為全球市值第六大的公司——是的，全球排名最高的非美國企業，不是英國法國德國、不是日本中國韓國，是台灣企業。

2019，國民黨前總統馬英九痛批賴清德，說台獨與發展經濟是互相矛盾的。

→ 結果：他口中的台獨人士賴清德當總統之後，股市三萬點。他自己的親中政府呢？卸任當天8095 點，最高也不過九千多點。

2019年國民黨前總統馬英九痛批賴清德，說台獨與發展經濟是互相矛盾的。（資料照）2019年國民黨前總統馬英九痛批賴清德，說台獨與發展經濟是互相矛盾的。（資料照）2023，總統大選期間，柯文哲說：賴清德當選，外資會跑光，台灣經濟會垮台。

→ 結果：前天2026新年開市，外資買超120億元——不但沒跑，還來了更多

名家分享～侯宗佑》這是歷史的時刻：台股三萬點2023年總統大選期間，柯文哲說：賴清德當選，外資會跑光，台灣經濟會垮台。（資料照）
2023，一樣大選期間，國民黨總統候選人侯友宜說賴清德說要拚GDP3.5% 以上是「痴人說夢話」。

→ 結果：2025年的預估經濟成長率是7.37%，是原本目標的兩倍有餘

2023年時國民黨總統候選人侯友宜說賴清德說要拚GDP3.5% 以上是「痴人說夢話」。（資料照）2023年時國民黨總統候選人侯友宜說賴清德說要拚GDP3.5% 以上是「痴人說夢話」。（資料照）-----
我不知道這些人現在臉有沒有感覺紅紅的、腫腫的？

我是這樣覺得啦，如果這些人羞恥心還正常，理論上接下來半年他們應該都不會出來講話。

（當然，前提很重要：如果這些人羞恥心還正常。）

我整理這些資料，是希望讓大家能夠記得：當年這些人對今日台灣的預測完全失準——我們又怎麼可能，把未來託付給這些藍白政客？怎麼可能以他們的意見來決定國家方向？

到今天還在信仰他們、以他們的話為圭臬的支持者，我真的希望你們早點醒來。

台灣很好，台灣不需要亂講話的拉撒咪呀（lah-sap-mih-á）。

在今天這個歷史時刻，我最想說的就是：記得這些臉孔，不要給他們聲量，更不要給他們政權！

（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書