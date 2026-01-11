自由開講》拒絕助理費「洗白」 莫讓立院淪法外之地

◎ 王筱寧

新竹市長高虹安（左）貪汙案二審判無罪，引發外界爭議，如今國民黨立委陳玉珍（右）加碼修法，更讓人質疑藍白立委是否企圖將助理費合理地納入囊中。（資料照，本報合成）

日前國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，企圖將公費助理的薪資定性為「立法委員補助費用」。這項修法名義上是為了法制化，實則明修棧道、暗渡陳倉，不僅是為特定深陷貪瀆官司的政治人物量身打造「避風港」，更是對台灣民主法治與廉政精神的公然挑釁。

回顧高虹安案一審，法院認定助理費是公款性質，不得任意挪用；然而，近期二審判決卻出現令人費解的轉折，拋出「實質補助、彈性勻用」的論調。如今藍營立委加碼修法，試圖以「補助」之名取代「薪資」之實，其核心目的昭然若揭：只要這筆錢被法律定義為「補助立委」，那麼立委要求助理回繳公積金、低薪高報或是挪作私用，都能在法律上主張「不具備侵占公款之意圖」。

對比過去曾有清潔隊員撿起被丟棄的電鍋送給拾荒阿嬤，卻被依貪污罪判刑三個月、褫奪公權兩年，兩相對照何其諷刺？難道在台灣，立法者就能享有「貪污無罪、偽造有理」的特權？這種「刑不上大夫」的修法企圖，是對司法公平性最嚴重的踐踏。

台北市一名清潔員將回收電鍋轉送給拾荒老婦，被檢舉後依貪污罪判刑三個月、褫奪公權兩年；清潔隊垃圾車示意圖。（資料照）

更令人擔憂的是，這項修法將助理勞權徹底祭旗。當助理薪資被定性為立委的「補助費」時，助理的法律地位將從「國家聘僱的勞工」降格為立委個人的「私聘家臣」。雖然草案宣稱要保障助理權益，但若預算性質已轉為立委可彈性勻用的補助，則《勞基法》對薪資保障的底線將形同虛設。

法律的初衷應是規範權力，而非服務權力。若為了解決個別政治人物的司法困局，不惜大幅更動法治根基，將公款與私帳的界線模糊化，不僅無法洗刷「歷史共業」的汙名，反而會讓人民對司法公正失去信心。立法院不應淪為犯罪者的遮羞布。我們呼籲國人嚴密監督此項修法，絕不容許透過法律文字遊戲將貪瀆「合法化」，絕不能讓公平正義在黑箱修法中被犧牲。

（作者為文字工作者）

