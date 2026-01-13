自由開講》美日歐齊聲反對中共軍演 台海和平是全球利益

◎ Lin

近期中國對台發動大規模軍事演習，引發國際社會高度關切。包括美國、日本及歐洲多國國會議員、政府官員，以及「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），相繼透過公開聲明與社群平台表態，嚴正反對中國以武力或脅迫手段改變台海現狀，並明確表達對台灣的支持。這顯示在中國升高對台軍事壓力之際，民主陣營的立場正持續凝聚。

中國解放軍近日在台灣周圍進行實彈演習，美國國務院稱此舉「不必要地加劇緊張局勢」，敦促北京停止對台灣軍事施壓。圖為共軍東部戰區實彈射擊畫面。（路透檔案照）

在美國，多位參、眾議員直言，中國軍演並非單純演訓，而是企圖恐嚇自由民主社會，破壞區域穩定。相關人士強調，台灣是美國可信賴的夥伴，美方將持續反對任何形式的脅迫與侵略，並呼籲加速落實對台安全合作。外交部也對美方關切表達感謝，重申台灣願與理念相近國家攜手，維護區域與全球和平。

民主共識擴散 台海穩定非單一國家議題

日本政界同樣高度警覺，多位現任與前防衛官員指出，中國在公海劃設大規模限制區域、發布航行警報並進行實彈射擊，已明顯違背國際規範，要求中方保持克制。歐洲方面，來自法國、捷克、比利時、瑞典等國的友台議員則強調，台海和平攸關全球安全與經貿秩序，中國的軍事恫嚇不僅威脅區域穩定，也破壞以規則為基礎的國際秩序。

IPAC進一步指出，解放軍環台軍演絕非「常態行為」，而是試圖將武力恐嚇制度化，提高誤判與衝突風險，民主國家不應僅止於口頭譴責，而需強化一致的威懾與集體防備。

台灣並不孤單 國際社會持續關注

除美日歐外，加拿大、以色列及多個拉丁美洲友邦也陸續發聲，譴責中國軍演破壞印太和平，並重申對台灣的支持。整體而言，這波跨區域、跨國會的挺台聲音，清楚傳達一項訊息：台海和平穩定是國際共同利益，任何試圖以軍事脅迫改變現狀的行為，都難以獲得國際社會認可。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於日前強烈譴責中國人民解放軍舉行的圍台軍演。（取自IPAC Instagram）

在國際友台力量持續集結下，台灣並不孤單。政府也將與理念相近國家保持密切合作，以公開、理性的方式，共同維護區域與全球的和平與穩定。

（作者為研究生）

