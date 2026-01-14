自由電子報
自由開講》無視軍演擋軍購 台灣的「習近平之子」

2026/01/14 08:00

◎ 愚工

中共去年底無預警對台發動「正義使命–2025」軍演，而國民黨主席鄭麗文面對中國軍演，竟直言：「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。」且藍白立委於2025年12月30日仍在立院程式委員會第五度聯手封殺攸關1.25兆元預算的「國防特別條例草案」。作家汪浩於去年12月31日在臉書發文批評鄭麗文「引狼入室」。

藍白立委於去年12月30日聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（資料照）藍白立委於去年12月30日聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（資料照）

將鄭麗文比擬做「袁世凱之子」 汪浩批「引狼入室」

藍白立委們及鄭麗文的言行舉止展現了「對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身」，（共產黨入黨誓詞，全文不含標點符號，共80字） 的積極工作與忠心耿耿。

汪浩在文中把鄭麗文與袁世凱兒子袁克定相提並論。公開資料顯示，袁克定是袁世凱的嫡長子。1912年其父袁世凱就任中華民國大總統。1913年墜馬腿傷，赴德國治療，受到德國皇帝威廉二世接見，威廉二世勸說袁克定希望他父親袁世凱實行君主制。1914年10月在袁世凱鎮壓二次革命之後，被威廉二世加持的袁克定開始鼓吹帝制，希望能因此出任皇儲。

他派人每日偽造《順天時報》送呈袁世凱，只收錄贊成帝制的文章，並發起組織籌安會，使其誤認為民心可用。因此，當袁世凱在護國戰爭中失利，取消帝制之後，曾痛責袁克定「欺父誤國」。

自由開講》無視軍演擋軍購 台灣的「習近平之子」作家汪浩在臉書批評國民黨主席鄭麗文「引狼入室」。（資料照）

向習近平呈報「台灣有60%民意支持統一」資訊

「歷史未必重複，但總是雷同」。今日的藍白立委們及鄭麗文就如袁克定，這群「袁克定們」以躲過大罷免的事實，每日偽造類似當年的《順天時報》，向習近平呈報「台灣有60%民意支持統一」的資訊，導致習近平「野心逐日膨脹，行為益加乖張」，除了騷擾左鄰右舍，還擾亂國際秩序，誘發新的八國聯軍成形，天下圍中，越圍越緊，民變官變軍變隨時一夕之間發生。屆時習近平或將如袁世凱痛責袁克定「欺父誤國」一樣，痛責「伺習如爹」的藍白立委們及鄭麗文「欺父誤國」。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

