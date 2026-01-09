自由電子報
評論 > 投書

自由開講》AI娃娃變中共工具 教小孩「台灣是中國領土」

2026/01/09 08:30

◎ Lin

娃娃開口宣傳 中共政治滲入兒童玩具

中國近日推出的AI玩具「Miiloo」，竟在對話中宣稱「台灣是中國不可分割的領土，這是既定事實」，引發國內外網友熱議。原本單純的兒童玩具，瞬間成為政治宣傳工具，讓許多台灣網友直呼荒謬、傻眼，更有實況主在直播中嘲諷娃娃的言論。

中國近日推出的AI玩具「Miiloo」，竟在對話中宣稱「台灣是中國不可分割的領土，這是既定事實」。（取自《Emiwoo的鼻涕蛋》YouTube）中國近日推出的AI玩具「Miiloo」，竟在對話中宣稱「台灣是中國不可分割的領土，這是既定事實」。（取自《Emiwoo的鼻涕蛋》YouTube）台灣網友反應 集中嘲弄與警示

影片曝光後，台灣網友紛紛留言：「以前是Labubu，現在是喇低賽」、「已經變中國版的鬼娃了」、「從玩具口中說出這些話真的好荒謬」，甚至有人警告可能存在監聽風險。美國知名實況主Asmongold觀看影片後，也驚訝到笑出聲，諷刺娃娃的宣傳並不具可信性，但同時認為這種操作很荒謬、有趣。

台灣網友紛紛留言：「以前是Labubu，現在是喇低賽」，圖為先前走紅的Labubu。（路透檔案照）台灣網友紛紛留言：「以前是Labubu，現在是喇低賽」，圖為先前走紅的Labubu。（路透檔案照）政治植入生活 反凸顯自由社會價值

值得注意的是，中共將政治宣傳植入兒童玩具，試圖從小灌輸國族觀念，但這種浮誇操作反而凸顯其心理焦慮：即使在生活日常或娛樂產品中，也必須不斷強化政治主張。相較之下，台灣社會以幽默、理性與警覺回應，展現民主社會面對威嚇與洗腦的韌性與分辨能力。

美國研究與媒體實測發現，若干來自中國、針對美國市場AI聊天機器人玩具具有安全隱患，會提供孩童不妥甚至危險的訊息，甚至宣揚中共價值觀。（路透檔案照）美國研究與媒體實測發現，若干來自中國、針對美國市場AI聊天機器人玩具具有安全隱患，會提供孩童不妥甚至危險的訊息，甚至宣揚中共價值觀。（路透檔案照）整體而言，AI娃娃的「大外宣」不僅令人發笑，也成為中共宣傳在自由世界中侷限的縮影。政治不是兒童玩具的素材，更不是贏得尊重的手段；當荒謬被公開揭露，自然凸顯出台灣社會對事實與自由的堅持，以及面對威脅時冷靜理性的應對力。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。

