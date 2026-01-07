自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》不表態也能否決憲法？ 憲法法庭的隱形危機

2026/01/07 08:00

◎ 葉昱呈

剛出爐的憲法法庭一一五年憲判字第一號判決，無意間揭露了一個令人憂心的現實，就是讓憲法陷入危機的，並非判決內容，而是有大法官選擇以「程序操作」，讓憲法法庭無法保障人民權益

憲法法庭於2日下午宣布「115年憲判字第1號判決」，案由為辯護人對羈押處分提起準抗告。（擷取自憲法法庭網站）憲法法庭於2日下午宣布「115年憲判字第1號判決」，案由為辯護人對羈押處分提起準抗告。（擷取自憲法法庭網站）

本次釋憲案針對「辯護人得否對羈押處分提起準抗告」聲請憲法審查，卻因三名大法官拒絕參與評議，案件幾近停擺。關鍵不在個案結果，而在制度本身。當《憲法訴訟法》設計高門檻藩籬，只要在「人數計算」上製造爭議，憲法法庭就可能失能。因此問題不是法律技術，而是立法權是否試圖用普通法律，反向箝制憲法所賦予的大法官審判權

更荒謬的是，有論者認為拒絕評議者仍可計入「現有總額」，但這等於讓案件永遠無法達到裁判門檻，同時賦予少數人「不表態即可否決憲法」的權力。若容許「不評議」成為合法癱瘓手段，未來任何重大憲政爭議，只要有人選擇不參與評議，人民就永遠等不到答案。釋憲程序，將從救濟之門，變成阻斷救濟的技術工具，憲法也只剩象徵性的裝飾。

在極端情況下，五位大法官仍維持憲法法庭最低限度運作，這不是逾權，而是對憲法最基本的忠誠。他們守住的，不只是程序形式，更是確保人民的訴訟權與憲法救濟權，不被制度黑洞悄然消音。

在三名大法官拒絕參與評議的情況下，五位大法官為維持憲法法庭最低限度運作，仍宣判新判決。（資料照）在三名大法官拒絕參與評議的情況下，五位大法官為維持憲法法庭最低限度運作，仍宣判新判決。（資料照）

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書