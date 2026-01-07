自由開講》不表態也能否決憲法？ 憲法法庭的隱形危機

◎ 葉昱呈

剛出爐的憲法法庭一一五年憲判字第一號判決，無意間揭露了一個令人憂心的現實，就是讓憲法陷入危機的，並非判決內容，而是有大法官選擇以「程序操作」，讓憲法法庭無法保障人民權益。

憲法法庭於2日下午宣布「115年憲判字第1號判決」，案由為辯護人對羈押處分提起準抗告。（擷取自憲法法庭網站）

本次釋憲案針對「辯護人得否對羈押處分提起準抗告」聲請憲法審查，卻因三名大法官拒絕參與評議，案件幾近停擺。關鍵不在個案結果，而在制度本身。當《憲法訴訟法》設計高門檻藩籬，只要在「人數計算」上製造爭議，憲法法庭就可能失能。因此問題不是法律技術，而是立法權是否試圖用普通法律，反向箝制憲法所賦予的大法官審判權。

更荒謬的是，有論者認為拒絕評議者仍可計入「現有總額」，但這等於讓案件永遠無法達到裁判門檻，同時賦予少數人「不表態即可否決憲法」的權力。若容許「不評議」成為合法癱瘓手段，未來任何重大憲政爭議，只要有人選擇不參與評議，人民就永遠等不到答案。釋憲程序，將從救濟之門，變成阻斷救濟的技術工具，憲法也只剩象徵性的裝飾。

在極端情況下，五位大法官仍維持憲法法庭最低限度運作，這不是逾權，而是對憲法最基本的忠誠。他們守住的，不只是程序形式，更是確保人民的訴訟權與憲法救濟權，不被制度黑洞悄然消音。

在三名大法官拒絕參與評議的情況下，五位大法官為維持憲法法庭最低限度運作，仍宣判新判決。（資料照）

（作者為公務員）

