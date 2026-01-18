自由電子報
自由開講》小心「人工智慧精神病」威脅社會安全

2026/01/18 20:00

◎ 廖明輝

日前媒體報導「日本女子披婚紗嫁給自創ChatGPT男友」引發高度討論。隨著生成式AI快速滲透日常生活，國際學界與智庫逐漸注意到新型風險正在浮現，也就是所謂的「人工智慧精神病」（AI psychosis）。它不只是個人心理健康問題，更可能在缺乏制度因應下，演變成影響社會秩序甚至國家安全的隱性威脅。

自由開講》小心「人工智慧精神病」威脅社會安全一名日本女性披婚紗與生成式AI 「ChatGPT」步入婚姻；示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社檔案照）

筆者就曾在下班通勤搭電聯車途中，親眼見到一名年輕上班族，全程戴著耳機、開著擴音，與手機的Gemini AI長時間對話。

他的語氣親暱、反應投入，彷彿與一個真實存在的朋友在對談，卻對身旁乘客與現實環境毫無互動。那一刻令人不寒而慄的不是科技本身，而是人際關係被替代、現實感逐漸被侵蝕狀態。當「每件事都問AI」從工具使用，轉變為情感依附與價值判斷的外包，風險便開始累積。

前述日本案例中，當事人在現實感情受挫後，轉而向ChatGPT尋求安慰。她透過反覆互動與客製化設定，將AI塑造成永遠溫柔、永不拒絕、隨時回應的理想伴侶。這段關係最終以「婚禮」形式完成象徵儀式，即使法律並不承認，心理層面的真實感卻已經成立。她自己也坦言，最不安的是這段關係隨時可能因系統變動而消失。

這正點出AI親密關係的核心矛盾在於投入高度情感，卻建立在極度不穩定技術基礎上。研究顯示越來越多年輕人使用AI伴侶型聊天機器人作為傾訴對象，甚至心理諮商替代品。問題在於聊天機器人並非受過專業訓練治療師，也不具備倫理責任與臨床判斷能力。它們的設計目標是維持互動、提供順從與同理，而非挑戰錯誤認知。對於本就處於孤立、焦慮或妄想邊緣的使用者而言，這種不帶批判的理解反而可能放大偏差信念。

值得警惕的是這樣的心理現象已被納入國安研究視角。美國智庫蘭德公司在分析多起案例後指出部分使用者會在長期人機互動中，發展出自己正在與更高存在或宇宙力量對話的妄想信念

研究顯示越來越多年輕人使用AI伴侶型聊天機器人作為傾訴對象。（美聯社檔案照）研究顯示越來越多年輕人使用AI伴侶型聊天機器人作為傾訴對象。（美聯社檔案照）

一旦這類信念被有心人士利用，例如透過操控模型回應、污染訓練資料，或在特定社群刻意放大，便可能成為認知作戰的新型工具，削弱社會信任與集體理性。台灣正處於高度數位化、同時承受複合式威脅的環境中，對AI的態度不只能停留在效率與便利層次。

我們需要正視一個現實，也就是人工智慧再怎麼擬人、再怎麼貼心，本質仍是機率模型與商業產品，而非情感主體或道德權威。政府必須將「人工智慧精神病」納入公共心理健康與數位治理討論，教育體系也應強化媒體與AI 素養，讓民眾理解依賴與使用之間的界線。

善用AI能放大個人的能力；過度依賴AI，卻可能削弱人作為社會存在的根本。當人們逐漸把情感、信仰與判斷力交付給演算法時，受損的不只是個人心理健康，而是整個社會的現實共識。而這正是台灣此刻必須小心面對的AI真正風險。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

