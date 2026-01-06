自由電子報
自由開講》言論自由不能掩護對敵政治接軌

2026/01/06 17:00

◎ 蕭錫惠

在民主社會裡，最困難的課題，從來不是如何保護言論自由，而是如何在保障言論自由的同時，清楚辨識何時已經跨越國家安全的行為紅線。

當一位現任主要政黨主席，先後公開主張「解放軍封鎖台灣合乎國際法」、「台灣是中國的一部分」，並在未經政府授權的情況下，主動或被安排與中國最高領導人會面，問題就不再只是「她說了什麼」，而是「她正在做什麼」。

民進黨質疑，中共解放軍頻繁擾台，國民黨卻一句譴責都說不出口，懷疑鄭麗文已換到「鄭習會」門票。（民進黨提供）民進黨質疑，中共解放軍頻繁擾台，國民黨卻一句譴責都說不出口，懷疑鄭麗文已換到「鄭習會」門票。（民進黨提供）

這正是民主社會最容易混淆、卻也最必須釐清的關鍵時刻。

必須先說清楚：單純的政治言論，即便錯誤、荒謬，甚至令人憤怒，在民主體制下原則上仍受言論自由保障。台灣不能、也不應成為用刑法處罰思想的國家，否則我們將親手複製自己長年反對的威權邏輯。捍衛言論自由，正是民主與威權最清楚的分界。

然而，言論自由並非無限上綱，更不是政治人物對接敵對政權核心的免責護身符。

當政治人物的身分，從「個人意見表達者」轉變為「具有實質政治代表性與影響力的公眾人物」，她的每一個跨境行為，都不再只是私人選擇，而是帶有明確政治訊號、制度意涵與安全風險的公共行為。尤其當對接的對象，是同時掌握對台軍事指揮權的中共最高領導人，這種會面的性質已徹底改變——這不是學術交流，不是民間參訪，也不是文化互動，而是實質的政治接軌

更關鍵的是，這類行為從未發生在真空中。當事人先發表為中國對台軍事行動提供正當性的論述，否定台灣主權存在，隨後再與敵對政權最高決策者會面，這已構成一條清晰可辨的行為鏈：先以言論鋪設正當性，再完成高層對接，最後是否回台配合具體政治或宣傳行動，往往只差臨門一腳。正是這種連續性，而非任何單一句話，構成民主社會必須警惕的風險來源。

法律真正關注的，正是這條完整的行為鏈，而非片段語句或孤立事件。制度的角色，不是提前定罪，而是釐清事實、評估風險、依法審查。法治的自制，正體現在這種不以情緒代替程序、也不因程序而放棄警覺的平衡

反滲透法》的核心精神，從來不是禁止意見分歧或壓制反對聲音，而是防止敵對勢力透過具政治影響力的人物，滲入並操控台灣的民主運作與國家安全當一位現任主要政黨主席，成為敵對政權可以公開展示、利用與宣傳的對象，問題就不再是「她有沒有言論自由」，而是「她是否已被納入對方的政治運作體系之中」。

《反滲透法》的核心精神，是防止敵對勢力透過具政治影響力的人物，滲入並操控台灣的民主運作與國家安全。（擷取自全國法規資料庫網站）《反滲透法》的核心精神，是防止敵對勢力透過具政治影響力的人物，滲入並操控台灣的民主運作與國家安全。（擷取自全國法規資料庫網站）

在準戰爭時代，這條界線必須被說得極其清楚。否則，社會只會陷入「到底有沒有犯法」的無謂爭吵，卻錯失及早辨識與防範風險的寶貴時機。界線不清，只會讓民主被消耗在內耗之中。

民主制度的成熟，從不在於對所有行為一概寬容，而在於能否同時守住兩條不可退讓的底線：絕不濫用刑法打壓異議言論，也絕不容許政治人物以言論自由之名，行對敵政治接軌之實。法律是否起訴，應由獨立制度依證據審查決定；但政治責任與公共判斷，不能因此暫停或缺席。

言論可以存在，立場可以爭辯，但行為必須接受最嚴格的檢驗。當跨境對接已成事實，問題就不再只是說話，而是行動；不再只是個人自由，而是民主社會如何有效自我防衛。這不是針對任何個人，而是民主自保機制的必要運作。

台灣的民主來之不易，守護它，從釐清這條界線開始。

立法院民進黨團2日於院會提案譴責中國軍演，遭藍白立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（資料照）立法院民進黨團2日於院會提案譴責中國軍演，遭藍白立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（資料照）

在多數成熟民主國家，這類跨境政治接觸，即使尚未構成刑事犯罪，也會立即啟動國安層級的審查與政治問責機制，而不會被簡化為「個人言論自由」即可一筆帶過。這並非壓制異議，而是民主制度面對外部滲透時的基本防衛反應。

（作者為自由撰稿人）

