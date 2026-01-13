自由開講》對內出擊、對外噤聲？ 評藍白封殺「譴責軍演」的雙重標準

◎ 再米

中國解放軍近日在台灣周邊進行環台軍演，包含實彈射擊與封鎖演練，這不是例行訓練，而是對台灣的軍事恫嚇。國際社會普遍表達關切，因為這樣的行動，已被視為對區域穩定的挑戰。

然而，民進黨團在立法院提出譴責中國軍演的決議案，卻遭國民黨與民眾黨以人數優勢封殺，連列案討論都未被允許。不是文字被退回修正，而是整個議題被拒於議程之外。國會在最需要表態的時刻，選擇了沉默。

這並非單純的程序問題。因為在同一場院會中，藍白卻能迅速通過對行政院長與國安高層的譴責案。對台灣政府，他們要求表態；對威脅台灣的中國，卻拒絕讓國會留下任何正式紀錄。這樣的對比，本身就是政治訊號。

藍白辯稱「不列案不代表不反對軍演」，但國會的功能不只是個人表態，而是對外宣示。院會決議本來就是寫給國際社會與盟友看的，代表台灣在威脅面前是否能形成一致立場。當立法院連譴責都不願列案，對外傳遞的，只會是台灣內部立場分歧的訊號。

當日本、歐盟等國對中國軍演表達關切，台灣立法院卻選擇噤聲，外界很難將此解讀為「冷靜以對」。相反地，這只會讓人質疑：台灣在關鍵時刻，是否具備足夠的政治共識來面對壓力。更值得警惕的是，這樣的作為並非首次出現在國安議題上。從防衛相關法案與預算的反覆拉扯，到如今封殺譴責軍演，藍白一再讓國會在安全議題上缺席。結果不只是防衛節奏被拖慢，也讓對外溝通更加困難。

藍白高喊「投資和平」，但和平不可能建立在自我噤聲之上。當對方以軍事行動施壓，國會卻連最基本的反對立場都不願寫入正式紀錄，這不會換來安全，只會削弱台灣對外的可信度。台灣面對的選擇，從來不是是否挑釁，而是是否還能在威脅面前清楚表態。國會若連譴責軍事恫嚇都不敢列案，真正被削弱的，不是某個政黨，而是整個民主體制的對外意志。

