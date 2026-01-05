自由開講》美軍突襲委內瑞拉非台海劇本：台灣應堅守主權、拒絕兩岸內政化

◎ 許家誠

美國總統川普（左）3日對委內瑞拉發動空襲，並下令逮捕委國總統馬杜羅（右）與其夫人。（法新社檔案照）

美國近日在委內瑞拉發動代號Operation Absolute Resolve的行動，最受矚目之處不在於「戲劇性」，而在於它是一場以「將遭美國起訴的對象帶上法庭」為目標的跨國行動。

外電披露，美方歷經數月準備，特種部隊甚至打造目標安全屋的等比例複製模型進行演練；情資面則由中情局團隊長期掌握目標「生活型態」與動向；軍事面動員逾150架軍機、並在空襲與掩護下完成拘捕與撤離，最終將馬杜洛及其妻押送至紐約面臨審判。

台灣社會卻隨即浮現另一種「延伸解讀」：把這次行動包裝成「斬首範本」，進一步推論中國可能「照劇本演出」，甚至想像它會被拿來替中國對台動武尋找藉口。這樣的推論，引發爭議的不是因為它討論了美國，而是因為它錯把戰術當法理、錯把事件當框架，結果反而幫中國把焦點從「台灣主權」與「反侵略」，偷渡回它最擅長的那句話：台灣是中國內政。

真正的重點是，只要台灣堅守主權論述、拒絕兩岸內政化，中國就不可能取得任何對台脅迫的正當性。

一、委內瑞拉行動不是「台海劇本」：目標是「拘捕受起訴者」，不是「改變領土現狀」

把委內瑞拉行動硬套成台海劇本，第一個根本錯誤在於「目的不同」。

在相關報導中，美方將此次行動描述為針對販毒及恐怖犯罪體系的司法與國安作為；美國駐聯合國大使更公開定調：「這不是政權更迭，而是司法正義（This is not regime change, this is justice）。」

反觀中國對台的核心不是「把某個被起訴的人帶上法庭」，而是要把台灣的政治地位與人民意志，降格為「內部治理問題」，並把併吞或脅迫包裝成「國家統一」。在這個目標之下，任何中國對美方行動加諸的想像都會有所誤導，讓討論陷入「大中國陷阱」，卻忽略了真正決定國際態度的，是法理與論述框架。

此次美軍對委內瑞拉的行動並不是「台海劇本」，只要台灣堅守主權論述、拒絕兩岸內政化，中國就不能合理化其對台脅迫的舉動；示意圖。（路透檔案照）

二、真正該警惕的不是「美國做了什麼」，而是「極權政權早已率先破壞國際規則」

如果我們要談「國際規則」，那就必須誠實面對：近年最明確、最公然以武力改變現狀、衝擊規則底線的，不是民主國家的危機處置，而是極權政權對鄰國與區域秩序的持續破壞。

最典型的例子，是俄羅斯全面入侵烏克蘭。聯合國大會在緊急特別會期通過決議，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求停止作戰、撤軍；美國國務卿更直指這是對整個「規則基礎秩序」的威脅。

而《聯合國憲章》的核心底線正是：各國應避免以武力威脅或使用武力侵害他國領土完整與政治獨立。

再看中國在南海的長期作為：路透社多次報導，中國不承認、並拒絕遵循2016年海牙常設仲裁法院（PCA）對南海權利主張的裁決；中國同時宣稱對幾乎整個南海擁有主權，並在周邊國家專屬經濟區內與他國船隻頻繁對峙。

同樣的脅迫模式也出現在台海。中國在2025年12月29日對台周邊發動規模空前的軍演與「包圍式」操演，意在加大對台壓力並對外釋放威懾訊號。

也因此，中國接下來必然會做的，是把委內瑞拉事件當作「宣傳素材」，用「雙重標準」等話術削弱國際對台支持、混淆焦點、再把議題拖回「內政」。但我們必須看穿，中國不需要任何外國事件來取得侵略正當性；它早已在自己的戰略語言中，持續試圖把武力與脅迫合理化。

台灣要做的，是拒絕跟著這種話術搖擺不定，把討論拉回「主權」與「反脅迫」的國際共識。

三、把台海帶回國際議題：呼應國際普遍共識

要防止兩岸議題「內政化」，最有效的方法就是把台海議題綁定在國際社會已反覆使用的用語與共識。

英國外交部在2025年12月30日針對中國對台軍演的聲明中明確指出：台灣問題應透過建設性對話和平解決，且必須在「沒有武力威脅或使用武力、或脅迫」的前提下進行；並表態不支持任何單方面改變現狀的企圖。

歐盟對外事務部同日也發聲明強調：台海和平穩定對區域與全球安全、繁榮具戰略重要性；歐盟對維持台海現狀有直接利益，並反對任何以武力或脅迫改變現狀的單方面行動。

而2025年G7外長會更將此說法寫進正式聯合聲明：強調維持台海和平穩定、鼓勵和平解決兩岸議題、反對任何以武力或脅迫改變現狀，並支持台灣在適當國際組織中的「有意義參與」。

G7外長會於加東時間2025年11月12日重申維持台海和平穩定的重要性，我國外交部也予以回應。（擷取自中華民國外交部官網）

這些不是外交辭令，而是國家地位的「論述之爭」：台灣只要堅持以這套國際社會可理解的共同語言描述自身處境，中國就很難把兩岸議題偷換為內政，更難把脅迫包裝成合理。

美國在委內瑞拉的行動，的確讓世界再次看到「國家如何以法律論述處理跨境威脅」。但把它延伸成「中國可以照演的台海劇本」，不但不精確，更可能落入中國最期待的陷阱：把台灣議題從「國際反脅迫共識」拉回「中國內政」的話術泥沼。

台灣真正該做的，是更堅定地在法理上拒絕兩岸議題「內政化」，持續引用民主國家對聯合國大會第2758號決議的澄清，讓中國無法把「代表權決議」偷換成「主權判決」。

（作者為紐約州律師）

