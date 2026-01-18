自由開講》談人民對總統的「直接罷免權」與「鬥爭總統」政治操作

◎ 陳逸南

在2025年12月31日網路文章「反擊綠營質疑！翁曉玲嗆：大罷免都敢推 卻不准人民罷免總統？」報導指出，翁曉玲說，現行制度下，立法委員、地方首長等公職人員皆可透過一定比例的提案與連署發動罷免，唯獨總統無法直接由人民提出，這在制度設計上並不完整。她認為，修憲的目的在於補足制度缺口，讓人民能夠真正擁有對總統的直接罷免權，這是民主制度應有的權利，而非政治鬥爭。翁曉玲強調，修憲並非對任何人發動政治攻擊，而是希望透過制度完善，讓人民真正成為國家主人，確保憲政體制的完整與民主運作。

國民黨不分區立委翁曉玲主張「修憲」可能有「鬥爭總統」、造成政局不安定，如此為了政黨利益，而不顧全民權益，使台灣民主倒退的「惡意」修憲主張，應予痛斥。（資料照）

前述翁立委的人民對總統的「直接罷免權」之修憲主張，令人覺得有「鬥爭總統」擾亂政局之嫌，且對於過去7次修憲的史實，以及2008年馬英九參加總統選舉前後，有關「行憲比修憲重要」的論述，沒有徹底了解，產生了對於憲改的「法盲」所致，有必要探究其政治操作目的，以鞏固民主。

查2008年7月出版《「二階段憲改」破局始末》第277～286頁刊載「就憲政問題向馬英九建言」一文，其結語指出，在李登輝及陳水扁的宣導下，主張憲改的人，似乎一直站在政治論述的制高點；反之，誰反對修憲，就是反對改革或保守派。馬英九在過去兩年（按即2006～2008年）已成功扭轉了該論述，並讓人民認清：修憲不一定會帶來改革，有時反而造成民主的倒退。吾人期許，馬先生執政後（按即2008年以後），可以實際行動，證明「行憲比修憲重要」。

第7次修憲迄今已有20年。主要原因之一為修憲門檻太高，圖為憲法法庭。（資料照）

但由於第7次修憲（按即2005年6月10日）後，所有修憲案在立院通過後均須公民複決，因此任何一條憲法條文的更動，都將造成社會的大動員，也都有可能被有心人士詮釋為「台灣住民自決」。基此，吾人建議，除非真有迫切需要，並凝聚強大社會共識，馬政府還是應該避免修憲，以免造成政局不穩，社會不安，甚至可能愈修愈糟，為下一次修憲找到新的藉口。[《海峽評論》209期，2008年5月用稿]

我們發現，第7次修憲迄今已有20年（2005～2025年），立法院沒有修憲的提案，其主要原因之一為修憲門檻太高，四分之一立委提議→四分之三立委決議→公民複決、有效同意票過半。

依目前朝野立委人數比例，「四分之三立委決議」是不可能的，也是事實。

過去，國民黨在2016年失去政權以前，一直本著「行憲比修憲重要」的原則，如今國民黨不分區立委卻主張「修憲」可能有「鬥爭總統」、造成政局不安定，升高民怨，成為2028年國民黨意圖奪回政權之先行的政治操作，如此為了政黨利益，而不顧全民權益，使台灣民主倒退的「惡意」修憲主張，應予痛斥。

（作者為仲裁人）

