自由開講》美倡議AI矽和平 邀台參加非紅供應鏈

◎ 廖明輝

美國近期主導推出「矽和平」（Pax Silica）倡議，要在AI時代建立安全、韌性且由創新驅動的高科技供應鏈生態系統。此倡議涵蓋關鍵礦物、能源、先進製造、半導體、AI基礎設施與物流等領域，目標在降低對單一國家的戰略依賴，確保關鍵技術和資源能穩定供應。取名「矽和平」意指以矽晶片為核心的和平新秩序，也凸顯「經濟安全就是國家安全」新地緣政治共識。首屆矽和平峰會已於日前在華盛頓舉行，由美國經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）召集，包括日本、南韓、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國、澳洲等八個擁有先進AI供應鏈生態系的國家參與。台灣、歐盟、加拿大和經合組織則以嘉賓身份出席。各國簽署《矽和平宣言》，承諾合作強化可信任的技術生態系，共同投資並保護敏感技術，以減少供應鏈的脆弱環節。

美國推出「矽和平」倡議，要在AI時代建立安全、韌性且由創新驅動的高科技供應鏈生態系統。圖為首屆矽和平峰會已於日前在華盛頓舉行。（圖取自美國國務院官網）

「矽和平」雖不直接點名中國，卻顯然是針對北京在AI關鍵資源主導地位而來。中國當前開採全球約7成稀土礦，掌握逾9成稀土加工產能。華府憂心這種依賴成為國安隱憂，一旦中國將關鍵礦物作為籌碼，盟國恐將受制於人。因此美國聯合盟友打造端到端的供應鏈同盟以分散風險。代表全球科技生態可能出現「兩極化」；一邊是美國與盟友構築的可信任供應圈，另一邊則是中國及其陣營追求自給自足體系。AI供應鏈脫鉤態勢在「矽和平」倡議下更顯明確。

從戰略層面來看，「矽和平」提出「全球技術堆疊」合作理念頗具前瞻性。參與國家共同規劃礦產開採、能源開發、晶片設計製造、AI算力與資料中心建設，並協調物流與數據連線，打造穩固AI經濟基礎。降低供應鏈被單一國家掐脖子風險，也能透過長期合約鼓勵資本投入。然而，這種構想也面臨挑戰。稀土與矽晶礦開採需多年才能形成產能，半導體廠與資料中心投資動輒上百億美元，且牽涉到環境、能源與人力等問題。此外，各國已有雙邊或多邊協議，彼此的政策協調與利益分配並不容易；若缺乏長期需求承諾，企業可能不願投入高額資本。美國強調透過「可信任技術生態系」與「新型合資與共同投資」來解決產能過剩與傾銷問題，但如何操作仍然尚待觀察。

美國攜手盟友試圖掌控AI時代供應鏈主導權，台灣雖應積極順應此趨勢，但同時也需謹慎管理風險。圖為在美國德州儀器展示一塊電路板。（彭博檔案照）

作為半導體重鎮，台灣受邀參與此倡議，可望在新秩序中扮演關鍵角色。透過「矽和平」框架，台灣有機會與美日歐澳等先進經濟體深化合作，確保晶片生產所需原料穩定供應，同時分享AI技術研發成果。另一方面，由於中國被排除在外，北京對此勢必不滿，可能加大對台經濟脅迫與打壓。台灣需未雨綢繆，強化自身產業韌性與市場多元布局，降低對中國市場依賴。

「矽和平」倡議凸顯當前科技與經濟安全緊密相繫新局勢。美國攜手盟友試圖掌控AI時代供應鏈主導權，儘管短期內要完全擺脫對中國依賴並非易事，但對全球科技格局勢將逐漸產生影響。台灣作為民主陣營科技鏈重要一環，雖應積極順應此趨勢，但同時也需謹慎管理風險，在美國主導的國際合作與自主發展間取得平衡，為自身經濟創造更大發展空間並獲得安全保障。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

