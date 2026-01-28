自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美倡議AI矽和平 邀台參加非紅供應鏈

2026/01/28 20:00

◎ 廖明輝

美國近期主導推出「矽和平」（Pax Silica）倡議，要在AI時代建立安全、韌性且由創新驅動的高科技供應鏈生態系統。此倡議涵蓋關鍵礦物、能源、先進製造、半導體、AI基礎設施與物流等領域，目標在降低對單一國家的戰略依賴，確保關鍵技術和資源能穩定供應。取名「矽和平」意指以矽晶片為核心的和平新秩序，也凸顯「經濟安全就是國家安全」新地緣政治共識。首屆矽和平峰會已於日前在華盛頓舉行，由美國經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）召集，包括日本、南韓、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國、澳洲等八個擁有先進AI供應鏈生態系的國家參與。台灣、歐盟、加拿大和經合組織則以嘉賓身份出席。各國簽署《矽和平宣言》，承諾合作強化可信任的技術生態系，共同投資並保護敏感技術，以減少供應鏈的脆弱環節。

美國推出「矽和平」倡議，要在AI時代建立安全、韌性且由創新驅動的高科技供應鏈生態系統。圖為首屆矽和平峰會已於日前在華盛頓舉行。（圖取自美國國務院官網）美國推出「矽和平」倡議，要在AI時代建立安全、韌性且由創新驅動的高科技供應鏈生態系統。圖為首屆矽和平峰會已於日前在華盛頓舉行。（圖取自美國國務院官網）

「矽和平」雖不直接點名中國，卻顯然是針對北京在AI關鍵資源主導地位而來。中國當前開採全球約7成稀土礦，掌握逾9成稀土加工產能。華府憂心這種依賴成為國安隱憂，一旦中國將關鍵礦物作為籌碼，盟國恐將受制於人。因此美國聯合盟友打造端到端的供應鏈同盟以分散風險。代表全球科技生態可能出現「兩極化」；一邊是美國與盟友構築的可信任供應圈，另一邊則是中國及其陣營追求自給自足體系。AI供應鏈脫鉤態勢在「矽和平」倡議下更顯明確。

從戰略層面來看，「矽和平」提出「全球技術堆疊」合作理念頗具前瞻性。參與國家共同規劃礦產開採、能源開發、晶片設計製造、AI算力與資料中心建設，並協調物流與數據連線，打造穩固AI經濟基礎。降低供應鏈被單一國家掐脖子風險，也能透過長期合約鼓勵資本投入。然而，這種構想也面臨挑戰。稀土與矽晶礦開採需多年才能形成產能，半導體廠與資料中心投資動輒上百億美元，且牽涉到環境、能源與人力等問題。此外，各國已有雙邊或多邊協議，彼此的政策協調與利益分配並不容易；若缺乏長期需求承諾，企業可能不願投入高額資本。美國強調透過「可信任技術生態系」與「新型合資與共同投資」來解決產能過剩與傾銷問題，但如何操作仍然尚待觀察。

美國攜手盟友試圖掌控AI時代供應鏈主導權，台灣雖應積極順應此趨勢，但同時也需謹慎管理風險。圖為在美國德州儀器展示一塊電路板。（彭博檔案照）美國攜手盟友試圖掌控AI時代供應鏈主導權，台灣雖應積極順應此趨勢，但同時也需謹慎管理風險。圖為在美國德州儀器展示一塊電路板。（彭博檔案照）

作為半導體重鎮，台灣受邀參與此倡議，可望在新秩序中扮演關鍵角色。透過「矽和平」框架，台灣有機會與美日歐澳等先進經濟體深化合作，確保晶片生產所需原料穩定供應，同時分享AI技術研發成果。另一方面，由於中國被排除在外，北京對此勢必不滿，可能加大對台經濟脅迫與打壓。台灣需未雨綢繆，強化自身產業韌性與市場多元布局，降低對中國市場依賴。

「矽和平」倡議凸顯當前科技與經濟安全緊密相繫新局勢。美國攜手盟友試圖掌控AI時代供應鏈主導權，儘管短期內要完全擺脫對中國依賴並非易事，但對全球科技格局勢將逐漸產生影響。台灣作為民主陣營科技鏈重要一環，雖應積極順應此趨勢，但同時也需謹慎管理風險，在美國主導的國際合作與自主發展間取得平衡，為自身經濟創造更大發展空間並獲得安全保障。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書