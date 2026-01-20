自由電子報
自由開講》美智庫警告：中共軍演「鎖台劇本」海警成關鍵要角

2026/01/20 20:00

◎ Lin

中共近年對臺軍事施壓持續升高，相關軍演已不再侷限於傳統海空軍兵力展示，而是逐步納入更多「灰色地帶」手段，試圖降低衝突門檻、測試國際反應。美國智庫最新分析指出，中國海警在對臺演習中的角色日益吃重，顯示北京正有系統地將「執法力量」納入對臺軍事布局，為未來可能的封鎖行動預作鋪陳。這種軍警混合的操作模式，刻意模糊軍事與非軍事界線，對臺海安全構成長期且結構性的威脅。

中國海警參與演習，顯示北京正有系統地將「執法力量」納入對臺軍事布局。（法新社檔案照）中國海警參與演習，顯示北京正有系統地將「執法力量」納入對臺軍事布局。（法新社檔案照）

灰色脅迫常態化：海警成為中共封鎖臺灣的第一線工具

該報告指出，中國海警參與演習，已是解放軍自前年五月大規模封鎖演練以來的一貫作法。透過中國海軍與海警的協同行動，北京極可能是在演練一套完整的封鎖劇本：由海警在前線攔截臺灣商船及非軍事性政府船舶，營造「執法行動」的假象；海軍則負責在外圍部署兵力，對可能介入的外國勢力實施反介入／區域拒止（A2/AD）戰略。這樣的分工設計，正是中共企圖在不立即引爆戰爭的情況下，逐步壓縮臺灣的戰略空間。

南海經驗移植臺海：軍警協同的侵略模板

報告進一步指出，在南海地區，中國早已建立起海警與海軍分工合作的行動模式，通常由海警主導與外國船舶的第一線接觸，海軍則在周邊海域維持警戒或尾隨外國機艦。近期，中國更刻意提高海軍在島礁控制與實質行動中的參與程度。這套模式正被北京系統性移植至臺海情境，中共可能讓海警負責對人口稀少、防禦能量有限的臺灣外島（如烏坵、馬祖、東沙）進行封鎖，而對於人口密集、防禦較為嚴密的目標，則安排海警與海軍艦艇協同作戰，以逐步擴大控制範圍。

自由開講》美智庫警告：中共軍演「鎖台劇本」海警成關鍵要角共軍每一次繞臺與封鎖式演習，實質上都是執行「將臺灣置於中國控制之下」計畫能力。圖為解放軍東部戰區遠火部隊實施實彈射擊訓練。（圖取自解放軍東部戰區微博）

多領域封鎖演練：不是示威，而是實戰能力累積

報告也警告，這波演習動用的並非象徵性兵力，而是具備高度精準打擊、反潛與反艦能力的實質戰力，並同步演練反介入作戰，為對臺封鎖行動提供支援。整體來看，這類演習很可能只是解放軍企圖在海、空與其他作戰領域，全面孤立臺灣行動的一個環節，而非單次、孤立的軍事展示。


錯誤嚇阻將助長冒進：縱容只會提高衝突風險

報告直指，共軍每一次繞臺與封鎖式演習，實質上都是在提升解放軍迅速執行「將臺灣置於中國控制之下」計畫的能力。臺灣與美國的軍事規畫人員，必須從整體、連續的封鎖演習系列來評估中共行動，而非低估其戰略累積效應。若國際社會誤以為「正義使命—2025」這類演習足以嚇阻美國對臺的軍事與政治支持，只會讓北京誤判形勢，進一步變本加厲，採取更具侵略性的行動，最終反而大幅升高臺海爆發衝突的風險。

（作者為研究生）

