美台觀測站》簡評美國突襲委內瑞拉—絕對決心作戰行動

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



台灣時間1月3日下午，美軍出動突襲委內瑞拉，以「反毒品恐怖主義」（narco-terrorism）之名，將委國總統馬杜洛夫婦帶回美國審判。這場行動的代號是Operation Absolute Resolve「絕對決心作戰」，這是美國自1989年出兵巴拿馬以來在南美洲最大的軍事行動，其過程之快、結果之順利，震撼全球。

美軍出動突襲委內瑞拉，以「反毒品恐怖主義」之名，將委國總統馬杜洛夫婦帶回美國審判。（取自貼文）





*先從美國的觀點來看這次的行動。

川普政府的戰略觀其實蠻清楚一致，就是站穩西半球，再經略印太。川普第一任期時，歐洲只有烏東邊境的小綠人騷擾（註：俄羅斯於2014年初併吞克里米亞時，把武裝部隊去識別化，聲稱是非正規武裝部隊，特色是著綠色的制服和配備俄軍的武器裝備），中東是零星的ISIS、真主黨、胡塞以及伊朗支持的伊拉克叛軍作亂。這使得他能有較多精力專注在印太乃至抗中。

第二任上台，川普認定國際局勢比他第一任還複雜許多，大概只有敘利亞阿塞德政權在他上任前倒台。所以過去一年他的目標看起來就是要把時光倒流到他第一次卸任之前的世界，然後開始他第一任壯志未酬的「安內」（西半球）與「攘外」（印太）。這是他在《國家安全戰略》以及即將問世的《國防戰略》都強調的重點。

川普政府的戰略觀就是站穩西半球，再經略印太。圖為川普在佛羅裡達州棕櫚灘的海湖莊園俱樂部舉行記者會。（歐新社檔案照）

這次川普政府進到卡拉卡斯活捉馬杜羅，勢必會被批評是「赤裸裸的霸權行徑」。但川普為了打造他的西半球堡壘是會不擇手段的，美國有能力做到的事情就會去做。去年川普可以強制收回巴拿馬運河，可以直接介入宏都拉斯總統選舉，可以對巴西的司法指手畫腳，甚至讓薩爾瓦多成為超大型關塔那摩灣。說起來，活捉馬杜羅已經比起併吞加拿大和買下格陵蘭還「客氣」。拔掉馬杜羅，不但能讓左派政府掌權的哥倫比亞如驚弓之鳥，還可能順帶解決委內瑞拉和圭亞那的邊境衝突，更不用說斷掉了一大運毒管道。川普真的沒在管你什麼國際法，該辦的事天打雷劈都得辦。不然抓到馬杜羅大可以像米洛塞維奇（前南斯拉夫總統）那樣送到海牙的國際法庭，而不是送到美國。美國對委內瑞拉行使的可以說就是一種「長臂管轄權」。



如果川普可以定點清除馬杜羅，習近平、普丁、金正恩、哈米尼自然會有兔死狐悲之感。但川普可能都還沒想到那一步，他應該也不太在意這次的卡拉卡斯行動像去年轟炸伊朗那樣，帶給中、俄、朝鮮等國的巨大心理衝擊。一如過去轟炸敘利亞、狙殺蘇雷曼尼，快速取得戰果、脫離戰場、破壞談判對手的心理平衡，這就是是川普慣用的標準手段。



*那這場行動對台海的意義呢？



有論者認為中國會拿川普今天活捉馬杜羅行動當作入侵台灣的藉口，似乎中國對台灣動手的時候會拿美國的長臂管轄或軍事行動為由，阻止美國介入。提出這種說法的不只是中國人，甚至還包括一些國際學者，還有一大票白藍政客。事實上，中國要打台灣有一萬個理由，根本不用等到什麼美國的行動，而且中國也從來沒有在管國際法的。（香港、新疆、圖博表示：）

馬杜羅與妻子已搭機抵達紐約的史都華空軍國民兵基地，美國緝毒局人員登機押解。（路透檔案照）

中國不打台灣也不是找不到理由，主要就是沒有能力快速取勝。美國要介入也不用什麼冠冕堂皇的理由；去年的「國家安全戰略」不就說了台灣的重要性在戰略地位和半導體嗎？美國真的要動手，會管你講一些有的沒的廢話嗎？

當你譴責了美國不管國際法，然後用了破壞國際法的方式去使用軍事手段侵略他國，難道就合國際法了？所以「藉口說」真的是很站不住腳的。



美國過去在國際上的軍事出手講究正當性，是為了拿大義號召盟友。但如果美國本來就打算單邊行動，有需要在乎其他人怎麼看美國嗎？國際政治很多時候就是這種狀態。



許多國家當然會看不順眼，不過，難不成這些反對的國家要經濟制裁美國？還是要幫委內瑞拉打美國？如果到最後就是發個譴責聲明，那對川普就只是個無關緊要的噪音而已。川普不在意就當耳邊風，在意的話就像嗆哥倫比亞總統那樣「小心你的屁股」嗆回去。應該是沒有什麼國家會有能力去真正對美國做些什麼。



話說，我們也要提醒一下台灣的在野政治人物們，馬杜羅反美起碼還知道要躲在委內瑞拉，但台灣反美卻還跑去美國置產以及把小孩送去美國。

解放軍「正義使命-2025」軍演，期間出動百餘架軍機、艦，協同無人機和火箭軍兵力實兵、實彈操演。（取自解放軍東部戰區微博）

所以呢，我們實在不需要為了批評美國，無意間把中國侵台講得好像有正當性。看不慣川普的作風，不代表習近平就有道理了。說難聽點，就算美國用「沒有正當性的方式」保衛台灣，也好過有人拿他們的「正當性」主張不要保衛台灣。



更何況，《台灣關係法》是美國的國內法耶……

提醒大家，美國之所以要設計出二次大戰結束之後的台灣地位未定論、然後保持一慣的戰略模糊，不就是一直要營造出可以介入台海的空間嗎？而這樣的介入正當性，反而是那些白藍政客所極力想要排除的，所以他們才會一直強調要一中原則、九二共識、還有強調台灣回歸中國。因為在國際法上來看，如果台灣是中國的一部份，當台灣有事的時候，就變成是「國家內部的紛爭」，這才會讓國際沒有介入的空間。



簡單來說，一國要幫台灣、不幫台灣、要打台灣、不打台灣，都可以有一萬個理由，而這些都與這次的委內瑞拉行動沒有什麼直接的關聯。



*同場加映

提醒大家幾件事。

1、美國出兵的行為可能不符國際法，但別忘了，馬杜羅政府的組成也是非法的，2024年大選獲勝的人是艾德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González），但馬杜羅拒絕承認敗選、拒絕交出權力。

2024年委內瑞拉總統大選獲勝的人是艾德蒙多．岡薩雷斯（圖右），但馬杜羅拒絕承認敗選、拒絕交出權力。（法新社檔案照）

委內瑞拉人民對於推翻獨裁者的支持度是高的，只是許多人會擔心接下來的發展。 對美國來說，軍事力量超級強大毫無疑問，重點是接下來接手政權與治理的狀況，先前幾個案例（伊拉克，阿富汗etc）最後結局都沒有很好，這是必須要特別注意的點。



2、還有很多有趣的事情可以討論，例如委內瑞拉的防空系統使用中國和俄國的系統，前陣子還洋洋得意秀肌肉，結果……只能說是摧枯拉朽。台灣的防空系統是美國系統，擁有美國現役的各種防空與反艦飛彈系列，搭配許多我們自製的飛彈，而且還有攻擊到中國沿海源頭打擊的能力，我們要對自己的防禦能力有信心。



3、短期內會有所改變的當然是國際能源市場的版圖，中國痛失便宜的石油來源之一。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

