自由開講》從台積電與羅唯仁案 看台商文化與外商價值的治理課題

2026/01/14 09:30

◎ 蔡育德

隨著護國神山台積電股價持續創高，其對台灣經濟與全球半導體產業的重要性，早已超越單一企業的範疇，成為具有高度公共性的存在。也正因如此，當台積電涉及法律爭議時，相關事件自然引發社會對公司治理與組織文化的關注與討論。

去年底，台積電就一名離職資深主管提起法律行動。從公司對外說明、法律主張，以及相關外商企業的公開回應來看，這起事件本身仍有待司法程序釐清，但其所引發的治理層面討論，已值得社會理性檢視。

企業是否能隨著規模與影響力的擴大，能在治理與制度設計上，持續成為值得借鏡的典範。圖為台積電。（美聯社檔案照）企業是否能隨著規模與影響力的擴大，能在治理與制度設計上，持續成為值得借鏡的典範。圖為台積電。（美聯社檔案照）

從歷史背景而言，台積電在創立與成長初期，政府曾持有相當比例股份，外資占比相對有限，作為政策扶植下的關鍵產業，並不令人意外。即使經過多年發展，目前外資持股已達過半，企業的決策結構與組織文化，仍可能保有本土企業長期累積的管理特質。

在此脈絡下，企業對資深員工的尊重、信任與延續安排，向來被視為穩定組織的重要因素。然而，隨著產業高度全球化、技術競爭日益激烈，這類安排是否同時需要更制度化的治理與風險控管機制，也成為值得討論的課題。

例如，長期服務經驗如何在制度上與組織風控相互平衡？企業對資深主管的信任，是否應搭配更清楚的角色界線與資訊管理設計？競業禁止與營業秘密條款，在實務運作上，是否仍需與人資、法務與治理制度更緊密整合？這些問題，並非針對任何個人，而是關乎大型科技企業在面對人才流動與智慧財產保護時，如何建立更具前瞻性的制度架構。

另一方面，相關外商企業的回應，則展現出另一種治理思維。其強調對個人誠信、專業能力的重視，同時明確指出企業內部設有嚴格的政策與流程，以防止任何第三方機密或智慧財產的不當使用。並進一步指出，專業人才在同一產業中流動，長期以來被視為推動技術進步與創新的重要動力。

台積電對一名離職資深主管提起法律行動，引發的治理層面討論，值得社會理性檢視。圖為羅唯仁。（資料照）台積電對一名離職資深主管提起法律行動，引發的治理層面討論，值得社會理性檢視。圖為羅唯仁。（資料照）

這樣的觀點，與國際半導體產業中常見的人才流動模式相符，也反映出外商企業傾向以制度、流程與事前控管，作為治理核心。當然，無論是偏重穩定與信任的組織文化，或是高度制度化、強調流動性的治理模式，各自皆有其優勢與挑戰。真正值得關注的，或許在於：企業是否能隨著規模與影響力的擴大，持續調整治理工具，使文化價值與制度設計相互補強，而非彼此牴觸。

在外資持股比例已高、國際能見度極高的情況下，台積電如何在本土管理文化與全球治理標準之間取得動態平衡，不僅關係到企業自身的永續發展，也牽動投資人與社會大眾的長期信任。

這樣的反思，並非質疑企業成就，而是期待護國神山在技術領先之外，也能在治理與制度設計上，持續成為值得借鏡的典範。

（作者為跨界治理顧問）

