名家分享~James Jseng》是誰打贏了這場戰爭？

真的就是科技碾壓了一切，軍事代表了國際關係的真理嗎？仔細思考這場戰爭的背後，其實真正勝利的是民主，真正失敗的是獨裁、極權跟暴力。
名家分享

名家分享

2026/01/05 11:30

◎ James Jseng

現在大家應該都很熟了，委內瑞拉引以為傲，號稱「拉美最強」的防空系統，俄羅斯製S-300VM防空飛彈系統跟中國驕傲JY-27A反隱形雷達組成的無敵防空網，被美軍徹底壓制突破，變成一堆昂貴的裝飾品，顯然這兩個國家最內行的事，就是踢正步跟閱兵。

委內瑞拉擁有中國JY-27A反隱形雷達組成的無敵防空網，但美軍如入無人之境。（取自微博）委內瑞拉擁有中國JY-27A反隱形雷達組成的無敵防空網，但美軍如入無人之境。（取自微博）

但事實真的有這麼簡單嗎？究竟要完成一個載滿特種部隊的直升機機隊直接低空、慢速，飛越敵人首都，闖進總統府抓人的畫面，到底有多難，到底要完成多少事情？

要執行整個雷達防空網的癱瘓，需要分成兩個部分，一個是軟殺傷，一個是硬殺傷，軟殺傷部分，就是電子雜訊干擾跟欺騙，負責的是美國海軍EA-18G「咆哮者」 電子作戰機，以他配備的中頻干擾莢艙，利用「主動電子掃描陣列」（AESA）技術，針對委國雷達發射強大的雜訊覆蓋（Jamming），使敵軍的雷達螢幕布滿雜訊，無法分辨真假目標。

再來就是數位射頻存儲（DRFM），先製造假信號或放飛靶機讓對方雷達開機，然後截獲委方的雷達信號後，立即製造出成百上千個「虛假目標」，讓敵軍防空系統的處理器當機，軟殺傷，用電腦軟體跟電磁信號就癱瘓掉雷達的執行。

名家分享~James Jseng》是誰打贏了這場戰爭？美國進行了網路與空間干擾，切斷軍隊與卡拉卡斯總部的衛星通訊。圖為ALQ-249（V） 1新世代中頻干擾器。（取自貼文）

硬殺傷的部分，則是由反輻射飛彈出來「點名」，當委國的雷達為了搜尋美軍戰機而強行開機，他發出的電磁波就成為了誘餌，EA-18G上面配備的AGM-88E（AARGM）先進反輻射導彈，就會沿著這個雷達波束逆向追蹤，精確摧毀雷達天線與指揮車，而這個，也出現了完全真實相對應的戰場照片。

但這次美國還動用了太空軍，進行了網路與空間干擾，美國網戰司令部（US Cyber Command）在行動前已經滲透委軍的指揮鏈路，在空襲發動的同時，切斷了軍隊與卡拉卡斯總部的衛星通訊跟電力供應，還透過干擾衛星信號，使委軍依賴的GPS導航與衛星通訊失效，導致各防空據點陷入「孤島化」狀態，無法進行協同作戰。

這就是美軍在絕對決斷行動（Operation Absolute Resolve）中獲得壓倒勝利的大致原因，是超過150架作戰飛機、無人機、戰斧巡弋飛彈、衛星所同時進行的一首高科技圓舞曲，一個步驟都不能出錯，誤差範圍以秒計算，美軍再度展示了波灣戰爭大規模入侵的科技代差跟軍事壓制力，也讓中國跟俄羅斯過去25年的拚命追趕，宣告徹底失敗。

美國海軍EA-18G「咆哮者」電戰機，干擾委內瑞拉雷達，使無法分辨真假目標。圖為EA-18G「咆哮者」電戰機。（取自貼文）美國海軍EA-18G「咆哮者」電戰機，干擾委內瑞拉雷達，使無法分辨真假目標。圖為EA-18G「咆哮者」電戰機。（取自貼文）

但，真的就是科技碾壓了一切，軍事代表了國際關係的真理嗎？仔細思考這場戰爭的背後，實真正勝利的是民主，真正失敗的是獨裁、極權跟暴力。

中國火箭軍因為被發現火箭燃料灌水、營區機密外洩，整個高層被換了三輪，中國坦克去蘇聯參加比賽，高速行駛中，輪子掉了出來，中國外銷的坦克炮管膛炸，火箭彈自爆，連柬埔寨的指揮官都被炸傷，這，不只是科技的問題，是極權，所以你只能欺上瞞下。

普丁為什麼堅持打烏克蘭三年，喪失自己國民生命120萬？因為在他的會議桌上，將領都只會上報好消息，做出各種三個月內就會佔領某要地的保證，為什麼？因為敢報告壞消息的人，根本就看不到明天，這，就叫做極權。

俄國攻擊烏克蘭三年，自己國民死傷120萬，將領不敢報告壞消息。圖為俄羅斯徵兵派赴沙場。（美聯社檔案照）俄國攻擊烏克蘭三年，自己國民死傷120萬，將領不敢報告壞消息。圖為俄羅斯徵兵派赴沙場。（美聯社檔案照）

在極權體制下，你看不到真實的數據，聽不見真實的聲音，所有武器，能不能打不知道，但一定可以油漆的美美的參加閱兵，因為如果數據不夠漂亮，自己就慘了，而遇到真實戰場的時候，反正慘的是別人，不是自己。

不要再羨慕別人都更快速，犯罪三小時伏法，民主跟極權不是讓你可以選擇，可以猶豫的，如果不是厭惡極權政府，痛恨獨裁者，委內瑞拉軍人手裡有5000隻肩射防空武器，怎麼可能一個出來反抗的人都沒有？如果被抓的委內瑞拉領袖得人心，怎麼可能美軍會零傷亡就贏得勝利？

現實就是如此，像是中國、俄羅斯這樣的體制，只有一種人可以存活，那就是奴隸，看看我們左右，正有很多愚蠢的人每天在為極權說話，要我們跟極權獨裁的中國站在一起，每天在立法院企圖破壞民主，他們正把我們推向極權體制，讓我們每一個人都跟他們一樣，變成奴隸。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

