自由開講》從事實及法律面 評議黃國昌的政治「對號入座」

◎ 葉昱呈

民眾黨主席黃國昌（右），要總統賴清德（左）針對其「在野黨讚賞普廷、擁抱習近平」言論道歉。（資料照，本報合成）

民眾黨主席黃國昌，因總統賴清德一句「在野黨讚賞普廷、擁抱習近平」，限時要求道歉並遞狀告發。該提告行為是否具備正當性與合理性？茲就事實與法律面分析如下：

從事實面看，賴清德使用的是「在野黨」的概括性政治評論，既未指名，也非專指單一政黨。台灣在野黨除民眾黨外，尚有立法院第一大在野黨中國國民黨，以及時代力量、社會民主黨等，黃國昌卻率先跳出要求道歉、揚言提告，無異是主動完成一場政治「對號入座」，若真認為評論與己無關，理應不痛不癢；急著接球，反倒令人質疑，是否正戳中痛點。

再從法律層面看，司法院釋字第五○九號解釋，政治言論即便非百分之百可證，只要基於可合理驗證的事實判斷，且非惡意捏造，即受言論自由保障。總統對在野黨國安與外交立場的評價，係根據公開紀錄與可檢驗行為，包括對國防預算的態度及對中共獨裁政權長期曖昧的政治論述，顯然不屬憑空指控。

此外，《刑法》第311條亦明定，對可受公評之事所為之適當評論，不罰。政黨的國安選擇與價值立場，本就是民主政治中最該被檢驗的公共議題，總統基於公共利益所為評論，自屬憲法言論自由高度保障的範疇。

若民眾黨真認為自己從未「讚賞普廷、擁抱習近平」，理應以清楚立場與具體行動回應社會質疑，而非動輒祭出「限時道歉、不然提告」，否則只會讓社會大眾質疑，這究竟是在澄清立場，還是在逃避檢驗。

在民主法治社會中，司法不是政治攻防的替代品，更不是塑造受害敘事的舞台，一個自詡理性、改革的政黨，若在面對公共質疑時選擇告人而非說理，這樣的政治成熟度，是否真撐得起民主的重量？

（作者為公務員）

