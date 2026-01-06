自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》支持台灣自製「無人機反制系統」 提升國造動能

2026/01/06 19:00

◎ 周宇平

漢翔無人機反制系統。（資料照）漢翔無人機反制系統。（資料照）

以台灣的戰略位置出發，在現有傳統武器外的角度，對於台灣軍方未來無人機反制系統（Counter-UAS/C-UAS）的自製迫切需求與政策建議：

一、戰場經驗已證明：無人機威脅已實際改變現代戰爭

全球最新衝突（如俄烏戰爭、北約東翼與中東以巴及伊朗等戰場）顯示：無人機已從早期的偵察用途，轉為低成本與飽和攻擊主力（Shahed類自殺機群、FPV/光纖/AI攻擊型無人機等）。且現各國正在大幅投入反無人機系統，列為優先強化項目。如北大西洋公約組織（NATO）研裝可在GPS或電磁干擾下有效識別／制止侵入無人機的系統正部署於東側。

無人機反制已非未來趨勢，而是當前實戰需求的一環。台灣面臨高飽和小型無人機威脅，因此必須建立能迅速偵測、干擾、降低甚至摧毀入侵UAV的自製技術與系統

二、採購者眾多與技術經驗成熟：國際趨勢與模式

目前反無人機技術全球採用趨勢有：

主要技術路線：

1.電磁幹擾（Jamming&Spoofing）：目前國外採購主流方法，有實戰驗證。

2.優勢分析：理解市場，參與市場

3.偵測+識別融合感測：多重感測器融合（雷達、光電、頻率）提升早期預警。

4.攔截/硬殺式解決方案：包括AI式自主防禦、硬殺射擊、或近戰武器介入。

實戰部署顯示：北約東側已經部署AI反無人機系統，多國軍隊（如印度、英國、美國）已進行大規模反無人機實彈測試及制度化演練，而國際軍品供應商如 BAE、雷神等已開發專用無人機反制系統並獲軍方採用。 

這說明反制無人機技術已經不是實驗，而是已經驗證的戰場需求項目，也成為傳統軍購市場主流之一。

北約測試即用型反無人機系統。（歐新社檔案照）北約測試即用型反無人機系統。（歐新社檔案照）

三、台灣應同步提升國造動能的理由

支持「台灣自製」反制系統有以下核心論點：

1.戰時供應鏈自主可控：外購產品與技術在戰時可能受到出口限制或有資通安全風險，而自製系統能免除外購審查、供應鏈受阻、維修延宕等戰時困境

2.可依威脅調整影響及電磁策略：自製系統能在本地化作戰環境中，自由調整干擾頻段與功率，更能配合戰術需求而非依賴外廠預設方案

3.國內技術活力帶動產業升級：企業如「為升電裝」積極投入技術改造、設計與生產，軍民兩項技術（如波感毫米測、人工智慧目標辨識）將協助整體國家產業升級

4.配合現有/未來防空系統整合：自製設計可與台灣現有防空網（如新購NASAMS、火砲系統、中科院通情監偵平台）有效串接，而非系統彼此獨立。

「多層次整合防空」的類T-DOME的無人機反制概念正是未來最大成功關鍵

總統賴清德為強化我國防空戰力，計畫打造「台灣之盾」，讓國軍對美採購3套國家先進防空飛彈系統（NASAMS）。（路透社）總統賴清德為強化我國防空戰力，計畫打造「台灣之盾」，讓國軍對美採購3套國家先進防空飛彈系統（NASAMS）。（路透社）

四、策略建議（強烈建議採納）

以「國造為主、國際合作為輔」為基本原則：

1.建立國造反無人機整合平臺：建立從偵測、識別、干擾、摧毀的完整C-UAS 解決方案架構，應涵蓋：多模偵測傳感器融合、AI目標識別與自動警示、多種攔截手段（干擾電磁、誘捕、射擊、甚至反無人機 UAV）、作戰/指揮鏈整合與連通

2.建立制式化訓練與實戰操演：反制無人機系統作戰需要電磁戰背景下的演練、飽和攻擊條件下多目標處理能力、指管整合及快速反應程序。

3.開放技術合作與授權：鼓勵與國外供應商合作，但需明確授權國內生產、共享核心技術並避免洩密實施本地化維修保養、且應避免單一依賴進口供應鏈

五、反制無人機系統已是國防自主不可或缺的一環

在現代戰場上，反制無人機系統不是附屬能力，而是「國家防衛、重要設施保護與戰場存活的核心能力」，台灣地緣戰略的脆弱性更應強調這種迫切性；因此：

1.自製反制無人機系統，可確保戰時供應與自主應對。

2.能量成熟後更可拓展出口市場並增強國防產業鏈韌性。

3.適度整合國際技術與本地化研發，採用最務實的研發與產製路線。

六、藉由國外實戰經驗技轉，自研自製並累積國內產製能量

在支持台灣自製反無人機系統的前提下，「技轉導入+在地深化」應被視為最務實且風險最低的發展路徑之一，而非單純外購或完全閉門研發。

1.國外戰場經驗可縮短試錯期，降低國造風險：近年國際衝突已清楚驗證多種反無人機技術的有效性與限制，包括電磁干擾在不同頻段、功率設定下的實際效能，面對蜂群或FPV無人機時，感測與反應時間的瓶頸，軟殺（干擾、誘導）與硬殺（火力攔截）的最佳搭配比例等。

透過引進已具戰場經驗的主系統或次系統進行技術轉移，可避免國內研發重複走過高成本、低效率的試錯過程，使國造能直接建立在「被實戰驗證過的設計邏輯」之上。

2.技轉不是依賴，而是「在地化重構」：技轉的核心目的不在於複製，而在於掌握系統架構與關鍵參數設計原理，重構為符合台灣戰場環境與作戰構想的版本。具體而言，自研自製應聚焦於：頻段、功率與干擾策略的在地化調整（須因應台海電磁環境）、指管通聯介面與國軍現有武器系統整合、模組化設計，便於未來快速升級與量產、如此可確保「技轉後仍能持續演進」，而非被原廠版本綁住

3.累積國內產製能量，形成戰時可持續供應鏈：透過技轉導入後的國造化，可逐步建立國內電子、通訊、雷達、軟體整合等產業能量、維修、校正、升級完全內製化能力、戰時「自製、自修、自用」的反無人機裝備體系。

這不僅提升軍事自主性，也能在平時形成穩定產線，避免戰時因外購受阻而導致反制能力中斷

4.從「軍用需求」擴散至「整體國安應用」：具實戰背景的反無人機技術經技轉後自研量產，亦可延伸應用於關鍵基礎設施、機場、港口、能源設施防護、支援維安單位與重大活動空防、建立軍民通用規格，擴大產製規模、降低單位成本。最終形成「軍方需求帶動產業成熟，產業成熟反哺國防」的正向循環。

政府規劃投入百億元建置反無人機系統，計畫引進以色列「接管」入侵無人機技術；圖為海巡署使用無人機進行監控岸際狀況。（海巡署提供）政府規劃投入百億元建置反無人機系統，計畫引進以色列「接管」入侵無人機技術；圖為海巡署使用無人機進行監控岸際狀況。（海巡署提供）

七、結論

藉由國外實戰經驗技轉國內自研自製的雙軌模式，台灣可在最短時間內：

1.建立可信賴的反無人機作戰能力。

2.累積可持續演進的國防產製能量。

3.在戰時確保不受外部供應鏈制約。

這不僅是裝備採購的需求策略，更將是國防自主與產業安全的關鍵投資，但應該需要高階主導的單位（如同國家隊），且必須整合軍經不同的主被動需求，否則又是一場以採購法拚價格的問題採購。

（作者為國防工業發展基金會列管軍品評鑑中心評審委員、台灣智庫顧問委員）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書