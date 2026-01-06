自由開講》支持台灣自製「無人機反制系統」 提升國造動能

◎ 周宇平

漢翔無人機反制系統。（資料照）

以台灣的戰略位置出發，在現有傳統武器外的角度，對於台灣軍方未來無人機反制系統（Counter-UAS/C-UAS）的自製迫切需求與政策建議：

一、戰場經驗已證明：無人機威脅已實際改變現代戰爭

全球最新衝突（如俄烏戰爭、北約東翼與中東以巴及伊朗等戰場）顯示：無人機已從早期的偵察用途，轉為低成本與飽和攻擊主力（Shahed類自殺機群、FPV/光纖/AI攻擊型無人機等）。且現各國正在大幅投入反無人機系統，列為優先強化項目。如北大西洋公約組織（NATO）研裝可在GPS或電磁干擾下有效識別／制止侵入無人機的系統正部署於東側。

無人機反制已非未來趨勢，而是當前實戰需求的一環。台灣面臨高飽和小型無人機威脅，因此必須建立能迅速偵測、干擾、降低甚至摧毀入侵UAV的自製技術與系統。

二、採購者眾多與技術經驗成熟：國際趨勢與模式

目前反無人機技術全球採用趨勢有：

主要技術路線：

1.電磁幹擾（Jamming&Spoofing）：目前國外採購主流方法，有實戰驗證。

2.優勢分析：理解市場，參與市場。

3.偵測+識別融合感測：多重感測器融合（雷達、光電、頻率）提升早期預警。

4.攔截/硬殺式解決方案：包括AI式自主防禦、硬殺射擊、或近戰武器介入。

實戰部署顯示：北約東側已經部署AI反無人機系統，多國軍隊（如印度、英國、美國）已進行大規模反無人機實彈測試及制度化演練，而國際軍品供應商如 BAE、雷神等已開發專用無人機反制系統並獲軍方採用。

這說明反制無人機技術已經不是實驗，而是已經驗證的戰場需求項目，也成為傳統軍購市場主流之一。

北約測試即用型反無人機系統。（歐新社檔案照）

三、台灣應同步提升國造動能的理由

支持「台灣自製」反制系統有以下核心論點：

1.戰時供應鏈自主可控：外購產品與技術在戰時可能受到出口限制或有資通安全風險，而自製系統能免除外購審查、供應鏈受阻、維修延宕等戰時困境。

2.可依威脅調整影響及電磁策略：自製系統能在本地化作戰環境中，自由調整干擾頻段與功率，更能配合戰術需求而非依賴外廠預設方案

3.國內技術活力帶動產業升級：企業如「為升電裝」積極投入技術改造、設計與生產，軍民兩項技術（如波感毫米測、人工智慧目標辨識）將協助整體國家產業升級。

4.配合現有/未來防空系統整合：自製設計可與台灣現有防空網（如新購NASAMS、火砲系統、中科院通情監偵平台）有效串接，而非系統彼此獨立。

「多層次整合防空」的類T-DOME的無人機反制概念正是未來最大成功關鍵。

總統賴清德為強化我國防空戰力，計畫打造「台灣之盾」，讓國軍對美採購3套國家先進防空飛彈系統（NASAMS）。（路透社）

四、策略建議（強烈建議採納）

以「國造為主、國際合作為輔」為基本原則：

1.建立國造反無人機整合平臺：建立從偵測、識別、干擾、摧毀的完整C-UAS 解決方案架構，應涵蓋：多模偵測傳感器融合、AI目標識別與自動警示、多種攔截手段（干擾電磁、誘捕、射擊、甚至反無人機 UAV）、作戰/指揮鏈整合與連通。

2.建立制式化訓練與實戰操演：反制無人機系統作戰需要電磁戰背景下的演練、飽和攻擊條件下多目標處理能力、指管整合及快速反應程序。

3.開放技術合作與授權：鼓勵與國外供應商合作，但需明確授權國內生產、共享核心技術並避免洩密、實施本地化維修保養、且應避免單一依賴進口供應鏈。

五、反制無人機系統已是國防自主不可或缺的一環

在現代戰場上，反制無人機系統不是附屬能力，而是「國家防衛、重要設施保護與戰場存活的核心能力」，台灣地緣戰略的脆弱性更應強調這種迫切性；因此：

1.自製反制無人機系統，可確保戰時供應與自主應對。

2.能量成熟後更可拓展出口市場並增強國防產業鏈韌性。

3.適度整合國際技術與本地化研發，採用最務實的研發與產製路線。

六、藉由國外實戰經驗技轉，自研自製並累積國內產製能量

在支持台灣自製反無人機系統的前提下，「技轉導入+在地深化」應被視為最務實且風險最低的發展路徑之一，而非單純外購或完全閉門研發。

1.國外戰場經驗可縮短試錯期，降低國造風險：近年國際衝突已清楚驗證多種反無人機技術的有效性與限制，包括電磁干擾在不同頻段、功率設定下的實際效能，面對蜂群或FPV無人機時，感測與反應時間的瓶頸，軟殺（干擾、誘導）與硬殺（火力攔截）的最佳搭配比例等。

透過引進已具戰場經驗的主系統或次系統進行技術轉移，可避免國內研發重複走過高成本、低效率的試錯過程，使國造能直接建立在「被實戰驗證過的設計邏輯」之上。

2.技轉不是依賴，而是「在地化重構」：技轉的核心目的不在於複製，而在於掌握系統架構與關鍵參數設計原理，重構為符合台灣戰場環境與作戰構想的版本。具體而言，自研自製應聚焦於：頻段、功率與干擾策略的在地化調整（須因應台海電磁環境）、指管通聯介面與國軍現有武器系統整合、模組化設計，便於未來快速升級與量產、如此可確保「技轉後仍能持續演進」，而非被原廠版本綁住。

3.累積國內產製能量，形成戰時可持續供應鏈：透過技轉導入後的國造化，可逐步建立國內電子、通訊、雷達、軟體整合等產業能量、維修、校正、升級完全內製化能力、戰時「自製、自修、自用」的反無人機裝備體系。

這不僅提升軍事自主性，也能在平時形成穩定產線，避免戰時因外購受阻而導致反制能力中斷。

4.從「軍用需求」擴散至「整體國安應用」：具實戰背景的反無人機技術經技轉後自研量產，亦可延伸應用於關鍵基礎設施、機場、港口、能源設施防護、支援維安單位與重大活動空防、建立軍民通用規格，擴大產製規模、降低單位成本。最終形成「軍方需求帶動產業成熟，產業成熟反哺國防」的正向循環。

政府規劃投入百億元建置反無人機系統，計畫引進以色列「接管」入侵無人機技術；圖為海巡署使用無人機進行監控岸際狀況。（海巡署提供）

七、結論

藉由國外實戰經驗技轉與國內自研自製的雙軌模式，台灣可在最短時間內：

1.建立可信賴的反無人機作戰能力。

2.累積可持續演進的國防產製能量。

3.在戰時確保不受外部供應鏈制約。

這不僅是裝備採購的需求策略，更將是國防自主與產業安全的關鍵投資，但應該需要高階主導的單位（如同國家隊），且必須整合軍經不同的主被動需求，否則又是一場以採購法拚價格的問題採購。

（作者為國防工業發展基金會列管軍品評鑑中心評審委員、台灣智庫顧問委員）

