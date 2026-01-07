自由電子報
自由開講》祖父築防線 孫子拆防線：中共軍演戳破蔣萬安的交流幻想

2026/01/07 10:30

◎ 袁冰凝

中共在台北市長蔣萬安結束雙城論壇返台隔天（1229）突宣布對台軍演，讓「交流換和平」一說瞬間破滅。（資料照、路透，本報合成）中共在台北市長蔣萬安結束雙城論壇返台隔天（1229）突宣布對台軍演，讓「交流換和平」一說瞬間破滅。（資料照、路透，本報合成）

中共解放軍在台北市長蔣萬安結束雙城論壇返台隔天（1229），突襲宣布「正義使命–二〇二五」環台軍演，共軍艦機四面逼近，封控港口、立體懾阻同步展開，如此精準的時間點，已非巧合，而是一場刻意安排的政治威懾。

國民黨長年鼓吹的「交流換和平」論述，也在宣布軍演的這一刻被徹底戳破。當台灣政治人物在對岸談善意、談理解、談城市交流，中共給出的回應不是降溫，而是進一步升高軍事壓力，更令蔣萬安難堪的是，軍演選在他離開上海後立刻登場，清楚顯示在北京眼中，這類交流連象徵性價值都不值得維持，更不可能因台灣加強交流而調整既定的對台軍事節奏

蔣經國深知共產政權本質，留下「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，並以「不恃敵之不來，恃我有以待之」作為國防核心，用防衛實力爭取和平空間，反觀其孫子蔣萬安，卻在威脅毫無減緩之際選擇赴中交流，致詞時刻意避談「民主」，將五四運動中象徵民主的「德先生」，抽換成模糊空泛的古訓；連國名都能不提就不提。這不是對等交流，而是赤裸裸的自我矮化。

問題在於這樣的退讓究竟換來了什麼？答案十分殘酷，中共連表面克制都不願意給，軍演照表操課、艦機照樣逼近，最先感受到衝擊的，是準備出海捕撈黃鰭鮪的漁民，演習區域劃入台灣西南海域，迫使漁民被迫觀望、承擔風險，也讓國人清楚看見，所謂「城市交流」換來的不是和平紅利，而是立即而真實的生計壓力。更嚴重的是，這種「交流換和平」路線，正在模糊台灣真正的民主防線當國民黨一邊高談和平交流，一邊阻擋國防預算、質疑防衛投資，很容易讓國際支持台灣的友邦誤判，認為台灣內部缺乏自我防衛的決心。

因應中共圍台軍演，我方於南部港口佈署海軍塔江號巡邏艦以及錦江級巡邏艦在港灣警戒。（資料照）因應中共圍台軍演，我方於南部港口佈署海軍塔江號巡邏艦以及錦江級巡邏艦在港灣警戒。（資料照）

蔣萬安的祖父留下的是清楚而堅實的防線，但他卻選擇把和平的幻想，寄託在與中共的交流之上。中共這次用軍演給出了答案，真正能守住民主與安全的，從來不是溫順的交流語言，而是國人是否願意支持防衛能力，並拒絕自我矮化的政治選擇

（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

