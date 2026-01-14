自由電子報
自由開講》是誰讓台灣倒了八輩子的楣？

2026/01/14 07:30

◎ 花小龍

中國於2025年12月29日對台進行大規模軍演，國民黨主席鄭麗文跳出來指責賴政府：「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的楣」。（資料照）中國於2025年12月29日對台進行大規模軍演，國民黨主席鄭麗文跳出來指責賴政府：「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的楣」。（資料照）

鄭麗文說「普廷是人民選出來的，所以不是獨裁者」、要求我政府接受中共九二共識、宣稱「台灣是中國的一部分」、「我是中國人」等等。她將中共對台軍演解釋為「保護台灣」，還倒果為因，說台灣有民進黨，真是倒了八輩子的楣

憲法保障言論自由，任何人都可以表達政治立場。但問題在「表達什麼與迴避什麼」。國民黨倡議「九二共識」與「台灣是中國的一部分」，鄭麗文迴避「中華民國」與「自由民主」這兩個核心前提，高喊要推動兩岸對話。而民進黨政府一貫主張對話的基本立場是「中華民國對等、民主自由不退讓」，國民黨選擇省略這些條件。然而，沒有主權對等，就表示台灣甘願被合併，沒有制度保障，就表示台灣人願意接受其制度。這才是國人最須警覺的風險

舉簡單例子，台灣人的傳統觀念有土斯有財，有高達九成的自有住宅率，人民可自由買賣與繼承，這是民主制度下財產保障的體現。但中共的社會制度，人民並無完整的私有產權，土地都是黨國所有。即便曾被承諾「一國兩制」的香港，七百多萬市民也將在二〇四六年面臨房地產權的不確定風險。國民黨若真心為國人著想，就不能只回應「一個中國」，而撇除我國憲政體制與人民財產。

馬英九執政，九二共識被包裝成「和平紅利」的保證，還開出「三三三」的經濟支票。歷史給出的證明是產業外移，薪資停滯，掏空台灣。他卸任前與習近平的「新加坡之握」，被視為國民黨政治路線的終結，宣告九二共識在台灣失去執政正當性。中共圍台，國民黨卻率藍白陣營擋軍購、擋總預算，反過來指責「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」，這樣的說法，是在為誰卸責？

前總統馬英九（左）2015年在新加坡香格里拉飯店與中國領導人習近平（右）會面。（資料照）前總統馬英九（左）2015年在新加坡香格里拉飯店與中國領導人習近平（右）會面。（資料照）

兩岸對立，正是國民黨撤退來台留下的政治遺害。蔣氏政權毫無民意基礎，「一個中國」是其威權下的個人意志，強迫台灣人民背負這個十字架。而鄭麗文從來就不是靠著選舉勝出、贏得人民喝采的政治人物。一個欠缺實質民意的黨主席，矇著眼帶領國民黨欲橫渡台灣海峽。其實國民黨比誰都清楚，一旦開戰，國軍會捍衛台灣，美日同盟會出手干預，在這重重的保護傘下，頻向對岸發出錯誤引信，才是陷國軍弟兄、美日同盟，乃至兩岸人民於兵凶戰危之中的操盤手

台灣解嚴、開放黨禁已三十年，而中國人民仍在高掛白布條，要求開放黨禁、自由組黨。威權體制搖搖欲墜，國民黨卻選擇在中國經濟下行、政治不穩之際，要台灣人民帶著財產性命向其靠攏。趨凶避吉，真心與否，昭然若揭。

若國民黨真心對中投誠，可公開將黨產及私產捐助中國，會見習主席時一併召開世界記者會，當場申辦中國身分證，用具體行動落實「你是中國人」。若否，不僅是利用中國議題欺騙中國，更是嚴重傷害對岸人民的感情，也無法再要求台灣人民繼續替國民黨的假議題買單。

台灣人有高達九成的自有住宅率，人民可自由買賣與繼承。但中國人民並無完整的私有產權，連土地都是黨國所有；中國房地產示意圖。（法新社檔案照）台灣人有高達九成的自有住宅率，人民可自由買賣與繼承。但中國人民並無完整的私有產權，連土地都是黨國所有；中國房地產示意圖。（法新社檔案照）

（作者為臺北市中學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

