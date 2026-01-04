自由電子報
汪浩時間》馬杜羅給國民黨的警告

美國總統川普此次對委內瑞拉發動大規模攻擊，揭穿了一個長期存在的迷思：只要站隊「反西方陣營」，就能獲得安全庇護。
汪浩時間

汪浩時間

2026/01/04 17:00

◎ 汪浩

美國總統川普於社群媒體指出，美國對委國發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜羅及其妻子。（取自貼文）美國總統川普於社群媒體指出，美國對委國發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜羅及其妻子。（取自貼文）

委內瑞拉總統馬杜羅「被捕」之所以震撼，在於它傳遞出的政治訊號：對親中威權勢力而言，緊抱中國國家主席習近平的大腿，已不再是可靠的保命符。從敘利亞的阿薩德，到長期被視為北京在拉美關鍵支點的委內瑞拉，所謂「反美同盟」在關鍵時刻並未換來實質保護，反而暴露出高度不對稱的風險分配——小國承擔代價，大國計算止損

這也揭穿了一個長期存在的迷思：只要站隊「反西方陣營」，就能獲得安全庇護。現實卻是，中國自身面臨經濟下行、地緣壓力與戰略收縮，既無意、也無力為盟友兜底。當制裁、司法追責與軍事壓力同時逼近，威權政權賴以維繫的外部支柱便迅速失效。

對全球親中勢力而言，真正的警告不在於某一場行動，而在於結構性轉變：依附型威權正在失去「可預期的保護」。當合法性枯竭、經濟崩壞、盟友抽身同時發生，再高調的站隊，也只會加速清算的到來。

國民黨小心了，勿謂言之不預。

美國此次對委內瑞拉的大規模軍事行動，揭示了依附型威權正在失去「可預期的保護」，國民黨務必小心；圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）美國此次對委內瑞拉的大規模軍事行動，揭示了依附型威權正在失去「可預期的保護」，國民黨務必小心；圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

