名家分享~王臻明》美軍電戰能力超強 中國武器不堪一擊

美軍的電戰能力可以說獨步全球，並擁有極強的反輻射作戰能力，能如此壓制委內瑞拉的防空網，不令人特別意外。而美國的電戰能力會這麼強，可以從三個方面來說，包括日常的電子訊號蒐集、情報竊取與分析，以及電戰系統的不斷升級。
2026/01/04 19:00

◎ 王臻明

美國此次大規模攻擊委內瑞拉如入無人之境，輕鬆逮捕該國總統馬杜洛；圖為委內瑞拉首都卡拉卡斯市內軍事基地爆炸畫面。（法新社檔案照）美國此次大規模攻擊委內瑞拉如入無人之境，輕鬆逮捕該國總統馬杜洛；圖為委內瑞拉首都卡拉卡斯市內軍事基地爆炸畫面。（法新社檔案照）

委內瑞拉曾向中國採購12部JY-27A長程預警雷達、18部JYL-1的3D長程雷達與12部JY-11B中低空搜索雷達，組成了防空網，在這次美國攻擊委內瑞拉時，完全沒有發揮任何的預警功能，讓委內瑞拉的空防瞬間崩潰，美軍如入無人之境，輕鬆逮捕該國總統馬杜洛。讓中國製造的雷達性能，受到極大的質疑。

不過中國製造的雷達沒有發揮應有的功能，最大的原因應該是美軍在行動時，同時進行了強力的電戰干擾。美軍的電戰能力可以說獨步全球，並擁有極強的反輻射作戰能力，能如此壓制委內瑞拉的防空網，不令人特別意外。而美國的電戰能力會這麼強，並不單純贏在硬體，在軟體與情報上，也無人能出其右。

這可以從三個方面來說，包括日常的電子訊號蒐集情報竊取與分析電戰系統的不斷升級，是個非常浩大的工程。首先是最耗時費力的基本功，也就是利用電子偵察機、間諜船等，不斷搜集敵方的電子訊號，以供分析，甚至連反潛巡邏機、空中預警機等，也能執行類似任務，獲取龐大的研究資料

就以台海與南海為例，從中國半官方的南海戰略態勢感知計畫所公布的美軍電子偵察機航跡圖，可以看到RC-135W從沖繩起飛，一路飛入台灣西南部空域徘徊不去的情況（如下圖一），而從統計表上，可以看到這樣的活動幾乎是天天不中斷（如下圖二），而這只是在台海與南海附近的統計而已，美軍的偵察機可是在全球活動。

圖一：美軍RC-135W電子偵察機在台海周邊活動的航跡圖。（取自貼文）圖一：美軍RC-135W電子偵察機在台海周邊活動的航跡圖。（取自貼文）

圖二：中國的南海戰略態勢感知計畫公布的美軍偵察機在2025年11月的活動頻率圖。（取自貼文）圖二：中國的南海戰略態勢感知計畫公布的美軍偵察機在2025年11月的活動頻率圖。（取自貼文）

除了這種看得見的偵察手段，還有看不見的手段，以間諜網取得敵方武器的性能諸元、系統參數，這其實也不是新聞。在前蘇聯解體後，美國立刻從民主化以後的東歐國家，弄到很多前蘇聯的裝備回去研究，而這幾年更是從敘利亞戰場、非洲地區，取得許多中國出售的武器系統，運回美國去仔細分析。

而最後的一點也最重要，這些龐大的電子訊號與資料，在送回美國進行分析後，都成了未來進行電戰干擾的資料庫，以此研發出更先進的干擾技術，但這些技術要如何立即運用到戰場上，就需要能不斷升級電戰系統的方法，而要達到這個目標，需要徹底改變過去武器系統的發展架構。

過去的武器系統大多是封閉的架構，也就是你生產出來以後，就很難再升級，因為軟體與硬體是互相搭配好的，你要升級，需要更換整個軟硬體。但美國過去花了很大的力氣，將武器系統變成開放的架構，也就是硬體歸硬體，軟體是可以像個人電腦一樣，不斷升級軟體，這說起來簡單，但其實很複雜。

美國大量採用特製的商規晶片，拋棄原來的程式語言，改用商業用的程式語言，這一來可以省錢，二來可以加快軟體開發速度，最重要的是建立開放架構的標準，讓美軍的戰機、雷達、飛彈、電戰系統可以快速升級軟體。這些看不見的努力，一點一滴的累積，最後才形成了美軍在委內瑞拉作戰時的重大優勢。

所以買美製的武器系統很貴，而且常常會看到後續的維護升級，也是動輒好幾十億，這錢花到哪裡去，其實就是上面談到的這些看不見的花費上。那自己研發不好嗎？問題是即使技術方面能達到美國的水準，你也沒有龐大的電子偵察機與間諜網，可以在全球蒐集電子訊號，並且快速升級，所以貴就貴在這裡了。

美國花了很大的力氣，將武器系統變成開放的架構，讓軟體可以像個人電腦一樣，不斷升級；圖為一架掛載外部莢艙的「咆哮者」電戰機。（圖：美國海軍）美國花了很大的力氣，將武器系統變成開放的架構，讓軟體可以像個人電腦一樣，不斷升級；圖為一架掛載外部莢艙的「咆哮者」電戰機。（圖：美國海軍）

（作者為軍事作家）

本文經授權轉載自王臻明臉書

