名家分享~趙曉慧》為什麼美軍有權力抓委國總統馬杜羅，這算侵略嗎？

美國總統川普此次對委內瑞拉發動大規模攻擊，清楚打破了「只要是大國，美國就不敢動」的迷思，只要戰爭被定義為「系統性威脅」，不論是什麼政體、什麼主權與元首身分，都不是絕對的保護罩。

◎ 趙曉慧

美國軍隊抓委內瑞拉總統馬杜羅這件事，要分成「美國怎麼主張有權抓人」，以及 「國際法上算不算侵略」 兩個層次來看。

為什麼美國「主張」有權抓馬杜羅？

美國不是用「我是世界警察」這種說法，而是用司法與國安的組合拳。

請繼續往下閱讀...

1.美國刑事起訴（核心理由）

美國司法部早在2020年就以下列四大理由對馬杜羅提出聯邦刑事起訴，並懸賞通緝：

• 跨國毒品販運

• 毒品恐怖主義（narco-terrorism）

• 洗錢

• 與FARC等武裝組織合作

美國的法律邏輯是，只要犯罪行為「實質影響美國本土或美國人」，就可主張司法管轄權，這在美國法體系內是成立的（類似恐怖主義、跨國金融犯罪）。

美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜羅及其妻子。（取自貼文）

2.美國不承認他是「合法元首」（關鍵政治前提）

美國長期主張：

• 馬杜羅的連任不具民主正當性

• 選舉舞弊

• 非合法政府

在美國立場裡，他不是「享有完整元首豁免權的國家領導人」，而是被起訴的犯罪嫌疑人。

3.元首豁免權≠絕對保護

即便在國際法中：

• 在任元首通常享有豁免

• 但對毒品、恐怖主義、戰爭罪 等「重大國際犯罪」，豁免權本來就高度爭議

國際刑法趨勢（包括國際刑事法院的理念），是「主權不能成為重大犯罪的防火牆」。

這樣算不算「侵略」？

國際法角度：高度爭議，偏向「侵略行為」

從《聯合國憲章》標準來看：

• 未經安理會授權

• 未經委內瑞拉政府同意

• 直接動用軍力進入他國

• 逮捕現任統治者

多數國際法學者會認為這符合「對他國主權使用武力」，具侵略性質。

川普此次軍事行動在美國引起不同反應，有委內瑞拉社群慶祝馬杜羅被抓捕；舊金山等多個城市則有大批群眾舉行反戰示威，譴責此舉違法，質疑行動合法性。（美聯社）

美國自己的說法（反侵略論述）

美國會這樣辯護：

• 不是戰爭，是執法行動

• 目標不是委內瑞拉人民或國家

• 目的是逮捕「跨國犯罪首腦」

• 馬杜羅政權本身就是非法政權

這是一種 「去主權化處理」的論述策略，真正的關鍵在於「美國是否有能力承擔後果」。

為什麼這件事情不利中共武統台灣？

1.它打破了「只要是大國，美國就不敢動」的迷思

美國清楚示範了一件事：只要被定義為「系統性威脅」，不論你是什麼政體、什麼主權與元首身分，都不是絕對保護罩。

這對北京的心理衝擊非常大，這會讓中共在做任何「高風險決策」前，必須重新計算代價。

2.它提高了「動手後個人風險」，而不只是國家風險

武統台灣，對北京而言，一直被包裝成歷史任務，但這次事件，把焦點拉回到「個人層級」。

如果戰爭失敗、升級、或被定義為侵略，風險不只是在國家層面，而是會回到「領導人本人」。

這對任何威權體制，都是極度不舒服的訊號。

對一個高度集權、決策集中在少數人身上的政權而言，這會明顯拉高冒險門檻。

川普此次軍事行動代表著，戰爭的風險不只牽涉國家，而是會回到「領導人身上」。意即對中共來說，武統台灣可能是一場會反噬習近平的豪賭。（路透）

3.它削弱了中共對「盟友保護」的信心

很多人以為中共會想：有俄羅斯、有伊朗、有全球南方，美國不敢亂來。

但這次行動顯示，當美國真的下定決心時，沒有任何威權盟友，會為你承擔最高代價。

這會讓中共在評估「武統後果」時，更孤立、更保守。

4.它讓「時間換空間」的戰略更合理

對台灣而言，這件事印證美國不是不出手，而是會挑時間、挑方式、挑成本最低的戰場。

這代表什麼？

代表北京越急、越躁進、越想「一次解決」，就越容易被放進美國的風險清單。

對中共來說，武統台灣不再只是軍事與國力的計算，而是一場可能反噬到習近平本人的豪賭。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法