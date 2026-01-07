自由開講》從委內瑞拉的雷聲看台海：川普「絕對決心」的戰略啟示

◎ 郭昌益

美國總統川普（左）在零美軍傷亡的情況下，成功於委內瑞拉首都逮捕了獨裁者馬杜羅（右）。（取自彭博、X@RapidResponse47，本報合成）

二〇二六年一月三日，美國總統川普在白宮投下一顆震撼彈，代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的特種作戰，在零美軍傷亡的情況下，成功於委內瑞拉首都逮捕了獨裁者馬杜羅。這場動用了一百五十架次戰機、結合太空與網路戰司令部的精密行動，不僅展示了美軍令人窒息的「外科手術式」打擊能力，更標誌著美國外交政策中「門羅主義」的強勢回歸。

面對這場發生在西半球的變局，台灣應抱持何種態度？筆者認為，從地緣政治與反威權的戰略高度來看，台灣應給予高度肯定與支持。

首先，我們必須理解美國動手的正當性

這並非傳統意義上的侵略，而是一場針對「毒品恐怖主義」的跨國執法。馬杜羅政權長期以來將國家機器轉化為販毒集團「太陽卡特爾」（Cartel de las Solas），並輸出如「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）等極端暴力幫派進入美國，造成無數像十二歲女童Jocelyn Nungary這樣的悲劇。

當一個流氓政權竊取外國資產、不僅讓自家人民陷入人道危機，更對鄰國輸出毒品與犯罪時，它就失去了主權保護的擋箭牌。川普的行動，是在向世界宣告：美國不會容忍後院成為犯罪與敵對勢力的溫床。

其次，這場「零傷亡」行動是對所有潛在獨裁者的巨大威懾

參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Dan Caine）揭露的細節顯示，美軍在四十七秒內就能突破鋼製安全室，且情報精準掌握了目標的飲食起居。這傳遞了一個訊號：美軍的情報滲透與斬首能力獨步全球。

對於遠在印太地區、同樣面對威權威脅的台灣而言，美軍展現出的這種壓倒性軍事優勢與執行力，是區域安全最重要的定海神針。

據了解這場行動的消息人士指出，中央情報局在馬杜羅政府內有線民，一直追蹤馬杜羅的動向，使美軍得以精準掌握其位置；圖為在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）

再者，川普欲「管理」委內瑞拉與重建石油設施，體現了新時代的「門羅主義」

這不僅是為了石油利益，更是為了清除俄羅斯、中國、伊朗以及古巴在西半球的滲透。川普政府明確警告哥倫比亞與古巴，顯示美國正著手清理地緣政治的戰略環境。一個能夠穩固自家後院、不再被非法移民與毒品戰略牽制的美國，才更有餘裕將戰略重心投射至印太第一島鏈。

部分人士或許會質疑，美國此舉是否過於霸道？甚至擔心「今日委內瑞拉，明日台灣」。然而，這種擔憂忽略了本質差異：台灣是民主自由的燈塔，是美國核心供應鏈的夥伴；而委內瑞拉則是輸出動亂的失敗國家。美國對委內瑞拉的「砲打」，是為了重建秩序；對台灣的「協防」，則是為了守護價值。

關於「Boots on the ground」（地面部隊），川普展現了靈活的兩手策略。他既表明「不怕投入地面部隊」，卻又透過高科技海空作戰達成目標，僅投入極少量的特種部隊與後續的石油專業人員。這對台灣的啟示在於：現代戰爭未必需要大規模的陸軍登陸絞肉機，精準的情報、強大的海空優勢以及斬首能力，才是決勝關鍵。

總結來說，川普政府展現出的「行動派」風格——不說空話、精算利益、雷厲風行，對於習慣遊走灰色地帶的獨裁政權來說，是最大的夢靨。當美國國家安全顧問說出「第四十七任總統不是玩家」時，聽在馬杜羅耳裡是喪鐘，聽在北京耳裡則是警鐘。台灣作為民主陣營的一員，樂見一個強大、果決且敢於維護秩序的美國，因為這正是台海和平最堅實的屏障。

川普敢於維護世界秩序，逮獲馬杜羅及其妻子，台灣應給予高度肯定與支持；圖為委內瑞拉首都卡拉卡斯市內的軍事基地。（法新社）

（作者為政大東亞所所友）

