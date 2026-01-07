自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從委內瑞拉的雷聲看台海：川普「絕對決心」的戰略啟示

2026/01/07 17:00

◎ 郭昌益

美國總統川普（左）在零美軍傷亡的情況下，成功於委內瑞拉首都逮捕了獨裁者馬杜羅（右）。（取自彭博、X@RapidResponse47，本報合成）美國總統川普（左）在零美軍傷亡的情況下，成功於委內瑞拉首都逮捕了獨裁者馬杜羅（右）。（取自彭博、X@RapidResponse47，本報合成）

二〇二六年一月三日，美國總統川普在白宮投下一顆震撼彈，代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的特種作戰，在零美軍傷亡的情況下，成功於委內瑞拉首都逮捕了獨裁者馬杜羅這場動用了一百五十架次戰機、結合太空與網路戰司令部的精密行動，不僅展示了美軍令人窒息的「外科手術式」打擊能力，更標誌著美國外交政策中「門羅主義」的強勢回歸。

面對這場發生在西半球的變局，台灣應抱持何種態度？筆者認為，從地緣政治與反威權的戰略高度來看，台灣應給予高度肯定與支持

首先，我們必須理解美國動手的正當性

這並非傳統意義上的侵略，而是一場針對「毒品恐怖主義」的跨國執法馬杜羅政權長期以來將國家機器轉化為販毒集團「太陽卡特爾」（Cartel de las Solas），並輸出如「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）等極端暴力幫派進入美國，造成無數像十二歲女童Jocelyn Nungary這樣的悲劇

當一個流氓政權竊取外國資產、不僅讓自家人民陷入人道危機，更對鄰國輸出毒品與犯罪時，它就失去了主權保護的擋箭牌。川普的行動，是在向世界宣告：美國不會容忍後院成為犯罪與敵對勢力的溫床

其次，這場「零傷亡」行動是對所有潛在獨裁者的巨大威懾

參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Dan Caine）揭露的細節顯示，美軍在四十七秒內就能突破鋼製安全室，且情報精準掌握了目標的飲食起居。這傳遞了一個訊號：美軍的情報滲透與斬首能力獨步全球

對於遠在印太地區、同樣面對威權威脅的台灣而言，美軍展現出的這種壓倒性軍事優勢與執行力，是區域安全最重要的定海神針

據了解這場行動的消息人士指出，中央情報局在馬杜羅政府內有線民，一直追蹤馬杜羅的動向，使美軍得以精準掌握其位置；圖為在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）據了解這場行動的消息人士指出，中央情報局在馬杜羅政府內有線民，一直追蹤馬杜羅的動向，使美軍得以精準掌握其位置；圖為在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）

再者，川普欲「管理」委內瑞拉與重建石油設施，體現了新時代的「門羅主義」

這不僅是為了石油利益，更是為了清除俄羅斯、中國、伊朗以及古巴在西半球的滲透。川普政府明確警告哥倫比亞與古巴，顯示美國正著手清理地緣政治的戰略環境。一個能夠穩固自家後院、不再被非法移民與毒品戰略牽制的美國，才更有餘裕將戰略重心投射至印太第一島鏈

部分人士或許會質疑，美國此舉是否過於霸道？甚至擔心「今日委內瑞拉，明日台灣」。然而，這種擔憂忽略了本質差異：台灣是民主自由的燈塔，是美國核心供應鏈的夥伴；而委內瑞拉則是輸出動亂的失敗國家。美國對委內瑞拉的「砲打」，是為了重建秩序；對台灣的「協防」，則是為了守護價值

關於「Boots on the ground」（地面部隊），川普展現了靈活的兩手策略。他既表明「不怕投入地面部隊」，卻又透過高科技海空作戰達成目標，僅投入極少量的特種部隊與後續的石油專業人員。這對台灣的啟示在於：現代戰爭未必需要大規模的陸軍登陸絞肉機，精準的情報、強大的海空優勢以及斬首能力，才是決勝關鍵

總結來說，川普政府展現出的「行動派」風格——不說空話、精算利益、雷厲風行，對於習慣遊走灰色地帶的獨裁政權來說，是最大的夢靨。當美國國家安全顧問說出「第四十七任總統不是玩家」時，聽在馬杜羅耳裡是喪鐘，聽在北京耳裡則是警鐘。台灣作為民主陣營的一員，樂見一個強大、果決且敢於維護秩序的美國，因為這正是台海和平最堅實的屏障

川普敢於維護世界秩序，逮獲馬杜羅及其妻子，台灣應給予高度肯定與支持；圖為委內瑞拉首都卡拉卡斯市內的軍事基地。（法新社）川普敢於維護世界秩序，逮獲馬杜羅及其妻子，台灣應給予高度肯定與支持；圖為委內瑞拉首都卡拉卡斯市內的軍事基地。（法新社）

（作者為政大東亞所所友）

