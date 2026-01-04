自由開講》中共官媒跨境恐嚇沈伯洋 公然示範什麼叫「文明退化」

◎ Lin

民進黨立委沈伯洋遭中國官媒「今日海峽」及特定社群平台博主陸續釋出衛星影像，公開標註其居住地與工作地點。（資料照、網路）

從通緝到肉搜 跨國鎮壓赤裸上演

中國官媒「今日海峽」與特定社群帳號接連散播我國立委沈伯洋的住處與工作地點衛星影像，從「通緝、懸賞」到公開個人行蹤，已非單純輿論操作，而是典型的跨國鎮壓與數位威嚇。這種行徑不僅直指個人安全，更是對民主制度的赤裸挑釁，也難怪外交部直言此舉已違反國際公約、喪失文明底線。

中方宣稱影像來自商用衛星、屬於「公開資料」，卻刻意鎖定非公開的個人隱私資訊，並由官媒與社群平台同步放送，清楚顯示其目的並非資訊揭露，而是製造心理壓力與寒蟬效應。沈伯洋點出，這種操作手法與過去關西機場事件如出一轍，都是先拋出素材，再透過假帳號與協力者擴散，試圖分化台灣社會。

沈伯洋提到，中共此次操作手法與過去關西機場事件如出一轍，都是先拋出素材，再透過假帳號與協力者擴散。（擷取自臉書@沈伯洋）

軍演失效後的惱羞 更顯戰略焦慮

值得玩味的是，這波「精準打擊」正值中共軍演聲勢未能撼動台灣社會之際。當軍事恫嚇效果有限，北京轉而對單一立委下手，反而凸顯其對民主台灣的集體不安。正如沈伯洋所言，台灣社會對這類影像並不陌生，Google Earth看得甚至更清楚，真正暴露的不是台灣的脆弱，而是中共對「被看穿」的焦慮。

民主社會的回應 是制度而非恐慌

陸委會與外交部的嚴正表態，點出問題核心：這不是單一事件，而是威權體制將數位暴力制度化、官媒化的結果。當國家力量縱容甚至主導肉搜、恐嚇與標靶式曝光，受威脅的不只是特定政治人物，而是整個民主社會的公共參與空間。

面對這類跨境威嚇，台灣的回應路徑同樣清楚。警政署依風險評估採取必要警力部署，數發部即刻與平台交涉下架內容，外交部則以國際法與人權規範正面反擊。這種制度化、法治化的應對，本身就是對威權操作最有力的反證。

警政署為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化其相關安全維護作為。（資料照）

恐嚇無法擊倒民主 只會暴露其脆弱

整體而言，中共官媒公布立委住處衛星照，非但未能達到分化與震懾效果，反而再次向國際社會證明：北京正將跨國鎮壓視為日常工具。當威權必須靠肉搜與恐嚇維持聲量，恰恰說明民主社會的韌性，已讓其感到不安。對台灣而言，看清、拒絕並依法反制這類操作，正是守住民主底線的關鍵。

（作者為研究生）

