黃澎孝練「孝」話》中國救不了委內瑞拉總統馬杜羅夫婦——試想：川普敢對咱《花蓮王》等下手嗎？

這不禁讓人高度懷疑：是不是中國代表團洩露了馬杜羅總統的最後身影？才讓美軍得以從中國代表的眼皮子底下，把馬杜羅活生生的逮捕歸案去了美國啊？！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2026/01/03 22:00

◎ 黃澎孝

天哪！就在剛剛，川普在「真實社群」（Truth Social）貼文：「委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子已被捕，並被押送離境。」

美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。圖為馬杜羅夫婦2024年攝於官邸「觀花宮」前。（歐新社檔案照）美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。圖為馬杜羅夫婦2024年攝於官邸「觀花宮」前。（歐新社檔案照）

天哪！川普難道沒從中國解放軍的「正義使命-2025」軍演中學到教訓嗎？

軍容壯盛，武功蓋世的中國解放軍，已經在演習中用舉世無雙的火箭彈，狠狠放出了27響禮砲，以強烈回擊美國對台軍售干涉中國內政之舉！美日台理應仍在瑟瑟發抖中吧？

想不到更逆天的是：人家委內瑞拉的馬杜羅總統可是全球極少數公開聲明支持中國軍演「堅決反對美國政府宣布對台灣大規模軍售，嚴重干涉中國內政，破壞亞太穩定，威脅區域和平安全」的親中表率。

委內瑞拉總統馬杜羅（左）去年在莫斯科會晤習近平。習說，雙方結下「鐵杆友誼」。如今馬杜羅被川普抓了，還送離委國。（法新社檔案照）委內瑞拉總統馬杜羅（左）去年在莫斯科會晤習近平。習說，雙方結下「鐵杆友誼」。如今馬杜羅被川普抓了，還送離委國。（法新社檔案照）

馬杜羅還不惜以其一國之尊檔案照做出堪比舔習LP的表態：
「相信在中國國家主席習近平的領導下，中國能夠度過這次由美國引發的危機，而台灣最終也必然與中國統一。」

事實上，馬杜羅這句話的「濳台詞」，就是「相信」習近平能夠救得了他，免於遭川普的毒手吧！

果然，習近平派出了由中國拉美事務代表邱小琪與駐委大使藍虎組成的「代表團」，前往委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）慰問惴惴不安的馬杜羅總統。

可沒想，馬杜羅1月2日剛在委內瑞拉總統官邸「觀花宮」（西文：Palacio de Miraflores）接見的中方代表前腳剛走，當地時間週六（3日）凌晨委內瑞拉就遭到美軍空襲。然後馬杜羅夫婦就被美國抓走了！

馬杜羅剛接見的中方代表前腳剛走，不久委內瑞拉就遭到美軍空襲。（路透）馬杜羅剛接見的中方代表前腳剛走，不久委內瑞拉就遭到美軍空襲。（路透）

這不禁讓人高度懷疑：是不是中國代表團洩露了馬杜羅總統的最後身影？才讓美軍得以從中國代表的眼皮子底下，把馬杜羅活生生的逮捕歸案去了美國啊？！

話說川普不講武德已經在十萬八千里外的伊朗展示過了！但是，中國豈是伊朗所堪比擬？川普千不該、萬不該！也不該如此打臉習近平，這簡直是將東方大國領袖的龍顏踩在腳底下踐踏蹂躪嘛！

這下子，川普可就捅破了中國14億人的馬蜂窩囉！

人家可是個正在「東升西降」中，雖遠必誅的東方大國呀！敢不給習近平面子？那肯定會讓中國14億人民孰可忍？孰不可忍地派出「全時待戰 、隨時能戰 、戰之必勝」的中國人民解放軍，跨洋直搗川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），非將馬杜羅總統夫婦從川普魔掌中解放出來不可吧！？

事實上，「解放馬杜羅」可是東方大國自詡為世界《G2》後，難得的機會對美打出漂亮的第一仗！因為唯有如此趁機立威，才能讓拉美各國以及「全球南方」一眾小兄弟們安心追隨中國，擁習以自保啊！

試想：川普敢對咱《花蓮王》等下手嗎？（取自貼文）試想：川普敢對咱《花蓮王》等下手嗎？（取自貼文）

當然囉！對於中國絕不可分割的寶島臺灣而言，好不容易有一票敢於公開「朝天闕」，揪團前往北京領旨，唯中國之命是從的親中政客而言，更驚大了雙眼，望眼欲穿地巴望著偉大祖國趕快出手教訓那個中譯為「特朗普」的川普總統一番，好讓他永遠、永遠不敢對咱勇於「服中抗美」的《花蓮王》以及他那一票立法院的小孬孬們下手才是吧？！

（作者為前國大代表）
本文經授權轉載自黃澎孝臉書

