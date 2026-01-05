自由電子報
自由開講》無差別殺人攻擊 民眾該如何預防

2026/01/05 09:30

◎ 王翔正

爾來，凶嫌張文於台北市捷運北車及中山商圈犯下無差別殺人案，造成多人死傷，也引發社會恐慌，甚至網路社群上，陸續出現起而效尤、恐嚇危害大眾的言論，顯見如何防止被害，不啻是民眾關心的議題

凶嫌張文於台北捷運台北車站及中山商圈犯下無差別殺人案，造成多人死傷，也引發社會恐慌。（本報合成）凶嫌張文於台北捷運台北車站及中山商圈犯下無差別殺人案，造成多人死傷，也引發社會恐慌。（本報合成）

犯罪經由學習而來

學者蘇哲蘭曾於差別接觸理論中闡述，當個體接觸犯罪人多於非犯罪人或接觸有利於犯罪的定義多於不利於犯罪的定義時，該個體則容易陷於犯罪，也就是說犯罪行為是學習而來，其中包括犯罪的動機、技巧、合理化以及態度等。

爰此，北車喋血案後，極可能發生社會學習的模仿行為，此次犯嫌作案成功，甚至短時間主宰及剝奪人的生命，又經過全國媒體大力放送，讓社會大眾廣為關注，使有心人士看到契機，似乎能得到成名的幻覺，進而激化高風險族群的仿效動機，往後可能再發生是類案件

提升自我防範意識，降低有心人犯罪意念

捷運警察提醒，在車廂內遭攻擊時，可善用隨身的背包、雨傘、皮帶等作防護和防禦。（資料照，記者劉慶侯翻攝）捷運警察提醒，在車廂內遭攻擊時，可善用隨身的背包、雨傘、皮帶等作防護和防禦。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

現今戶外活動人人自危，很多人都想問如何預防他人攻擊，因為你可以保證自己當好人，但恐難阻止他人當壞人，筆者建議媒體應加強報導犯罪後的法律嚴懲，以及對家庭毀滅性的影響，藉以嚇阻潛在的犯罪者。另外每個人出門在外，應注意危險情境，無論何時都需具備防範意識，甚至攜帶防身配備（如雨傘、防狼噴霧等），因為犯罪不會消失，犯罪只會轉移，透過降低有動機犯罪者的犯罪意念，讓自己成為犯罪者無視的那一個，即能輕鬆的預防被害。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

