自由開講》藍白綠 誰在捍衛中華民國？

◎ 顏允聖

反共，曾是國民黨最引以為傲的政治理念。

然而今日回望，這個曾以「反共復國」自居的政黨，卻對威權中國展現前所未有的溫馴。讓筆者瞠目結舌的是，當中國解放軍發動環台軍演時，竟可默不吭聲、閉口不言，連一句譴責的話都不敢說，甚而怪罪執政黨挑釁自找。堂堂自詡翱翔神州大地「龍的傳人」，卻成了縮躲牆角瑟瑟發抖的「斷尾壁虎」，不勝唏噓。

立法院民進黨團於1月2日的院會提案譴責中國軍演，遭國民黨與民眾黨立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（資料照）

國民黨宣稱兩岸應加強經濟合作與文化交流，但其在在表現對中國的過度順從依賴。2020年總統選舉，國民黨候選人韓國瑜多次強調自己對兩岸關係的「親中」立場，呼籲不要過度對抗中國。近年來，國民黨的高層多次表態支持「九二共識」、「兩岸同屬一中」的框架，屢屢展現近乎卑微的姿態，對強權低聲下氣，這不是務實，而是逃避。昔日自詡建國大黨，如今卻更像依附大國的政治小妾，唯恐失寵。真是自失其格。

令人莞爾，民眾黨原本高舉「超越藍綠」，今看見的是緊黏國民黨路線，成為其跟班小弟，逢綠必反起鬨作亂。民眾黨在黃國昌主席帶領下，屢見其在立法院拉開嗓門、提高音量咄咄逼人，自以為氣勢驚人，實則只是跟班吶喊，熱鬧有餘，分量不足。猶如電影《功夫》中的經典台詞：「打人都沒力氣，還說是黑社會！」

共軍東部戰區日前就突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，國民黨主席鄭麗文對此未敢批評北京，反將源頭指向民進黨台獨立場。（資料照）



政黨間可以競爭，但不該失序。當一個政黨不再清楚自己為何存在，只剩政治算計與話術包裝，終究會被人民看清。捍衛中華民國，不在口號，而在是否堅守民主、主權與人民作主的底線。

正如卓榮泰院長所言，如果中華人民共和國跟中華民國，能夠互相正視事實存在，是有助於未來兩岸和平促進。總統賴清德更多次公開強調，北京必須正視並承認「中華民國實際存在」的政治現實。

總統賴清德多次表達中華民國與中華人民共和國互不隸屬，希望兩岸對等尊嚴對話交流。（資料照）

這齣角色錯置的政治荒謬劇，台灣人民其實看得很清楚。

（作者為政治工作者）

