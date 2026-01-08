自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藍白綠 誰在捍衛中華民國？

2026/01/08 09:30

◎ 顏允聖

反共，曾是國民黨最引以為傲的政治理念。

然而今日回望，這個曾以「反共復國」自居的政黨，卻對威權中國展現前所未有的溫馴。讓筆者瞠目結舌的是，當中國解放軍發動環台軍演時，竟可默不吭聲、閉口不言，連一句譴責的話都不敢說，甚而怪罪執政黨挑釁自找。堂堂自詡翱翔神州大地「龍的傳人」，卻成了縮躲牆角瑟瑟發抖的「斷尾壁虎」，不勝唏噓。

立法院民進黨團於1月2日的院會提案譴責中國軍演，遭國民黨與民眾黨立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（資料照）立法院民進黨團於1月2日的院會提案譴責中國軍演，遭國民黨與民眾黨立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（資料照）

國民黨宣稱兩岸應加強經濟合作與文化交流，但其在在表現對中國的過度順從依賴。2020年總統選舉，國民黨候選人韓國瑜多次強調自己對兩岸關係的「親中」立場，呼籲不要過度對抗中國。近年來，國民黨的高層多次表態支持「九二共識」、「兩岸同屬一中」的框架，屢屢展現近乎卑微的姿態，對強權低聲下氣，這不是務實，而是逃避。昔日自詡建國大黨，如今卻更像依附大國的政治小妾，唯恐失寵。真是自失其格。

令人莞爾，民眾黨原本高舉「超越藍綠」，今看見的是緊黏國民黨路線，成為其跟班小弟，逢綠必反起鬨作亂。民眾黨在黃國昌主席帶領下，屢見其在立法院拉開嗓門、提高音量咄咄逼人，自以為氣勢驚人，實則只是跟班吶喊，熱鬧有餘，分量不足。猶如電影《功夫》中的經典台詞：「打人都沒力氣，還說是黑社會！」

自由開講》藍白綠 誰在捍衛中華民國？共軍東部戰區日前就突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，國民黨主席鄭麗文對此未敢批評北京，反將源頭指向民進黨台獨立場。（資料照）

政黨間可以競爭，但不該失序。當一個政黨不再清楚自己為何存在，只剩政治算計與話術包裝，終究會被人民看清。捍衛中華民國，不在口號，而在是否堅守民主、主權與人民作主的底線。

正如卓榮泰院長所言，如果中華人民共和國跟中華民國，能夠互相正視事實存在，是有助於未來兩岸和平促進。總統賴清德更多次公開強調，北京必須正視並承認「中華民國實際存在」的政治現實。

總統賴清德多次表達中華民國與中華人民共和國互不隸屬，希望兩岸對等尊嚴對話交流。（資料照）總統賴清德多次表達中華民國與中華人民共和國互不隸屬，希望兩岸對等尊嚴對話交流。（資料照）

這齣角色錯置的政治荒謬劇，台灣人民其實看得很清楚。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書