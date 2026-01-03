自由電子報
李忠憲的思考》如何削弱目前台灣最大的威脅：第五縱隊

第五縱隊不是一支可以被殲滅的軍隊，而是一種寄生於制度之內的行為模式。它不靠坦克與砲火推進，而是透過拖延、失職、模糊與消耗，讓一個社會在不知不覺中失去抵抗能力。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/01/03 21:00

◎ 李忠憲

許多人傳了胡振東的影片，這個影片傳達兩個重點，首先，美國不可能放棄台灣，軍事上一定會協防台灣，但不會登上台灣這塊土地，而是在共產黨攻擊台灣登陸之前，就會有所反應。

第二點是第五縱隊的問題，這是美國目前針對台灣，最害怕的問題。我之前寫過一篇文章「台灣如果成為喬治亞 （3/3）：美國不會打台灣，但會讓中國無法接收」，如果2028的選舉讓藍白代理人合法佔據台灣，根據胡振東的說法，證明更是合理的推測。

胡振東強調，除非中國透過心理戰、認知戰，讓台灣人自我放棄，未戰先降，「否則我真不知道中國怎麼打贏。」（華視新媒體部提供）胡振東強調，除非中國透過心理戰、認知戰，讓台灣人自我放棄，未戰先降，「否則我真不知道中國怎麼打贏。」（華視新媒體部提供）中華人民共和國和中國共產黨是台灣外在的敵人，這個敵人雖然可怕，但有台灣海峽的阻隔，即使要攻擊台灣也有美國會幫忙處理；第五縱隊是台灣內在的敵人，這是一直在威脅，而且已經佔領立法院的灘頭堡

問題要如何消滅第五縱隊？

第五縱隊不是一支可以被殲滅的軍隊，而是一種寄生於制度之內的行為模式。它不靠坦克與砲火推進，而是透過拖延、失職、模糊與消耗，讓一個社會在不知不覺中失去抵抗能力。正因如此，對付第五縱隊的方法，從來不是鎮壓，因為用這種激烈的方法反而造成更多的第五縱隊，正確的方式是讓這種行為在民主體制中失去空間。

台灣安保協會、台獨聯盟等團體近日舉辦「不在卻無所不在─中國第五縱隊在台灣」座談會，學者指出第五縱隊不一定來自境外，更多時候就是台灣人。（資料照）台灣安保協會、台獨聯盟等團體近日舉辦「不在卻無所不在─中國第五縱隊在台灣」座談會，學者指出第五縱隊不一定來自境外，更多時候就是台灣人。（資料照）首先，最重要的是語言的去模糊化。第五縱隊賴以生存的條件之一，「把戰爭包裝成單純的政治分歧」，「結構性削弱國家安全」的行為，說成只是「不同意見」。當語言被混用，責任就會被稀釋。民主社會必須重新學會一件事：不只問立場是什麼，而要問行為的客觀後果是什麼、誰因此受益。當討論焦點從動機轉向結果，許多灰色地帶就會消失。

其次是責任的制度化。民主保障言論自由，但「不保證權力免責」。當一個人握有預算、表決或行政裁量權，他的選擇就「不再只是個人意見」，而是會產生可預期的公共後果。制度必須清楚界定：在關鍵時刻的系統性拖延、不作為或削弱防衛，不能只是政治風格，而必須承擔相應的政治與法律責任。這不是懲罰立場，而是讓權力與後果重新對齊。

李忠憲的思考》如何削弱目前台灣最大的威脅：第五縱隊藍白立委於去年底聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（資料照）
第三是透明化。第五縱隊最需要的不是正面的支持，而是負面的不被看見。當決策過程、表決紀錄、利益關係與外部連結被完整揭露，許多原本能在陰影中運作的行為，就會因為曝光而自動失效。透明不是道德審判，而是一種制度設計：讓任何人都無法在不留下痕跡的情況下，持續傷害公共利益。

另外，民主社會不應也不能設立思想罪，但可以清楚規範行為界線。法律的焦點不在於「你怎麼想」，而在於「你做了什麼、造成了什麼結果」。當行為客觀上協助敵對勢力達成戰略目標，且具備高度可預期性與證據基礎，就必須進入司法審查，法律在這裡不是棍子，而是手術刀。

最後，也是最根本的一點，是社會免疫力。一個成熟的民主社會，終將不再需要頻繁動用法律，因為大多數人已經能辨識哪些行為正在削弱共同的安全。當公民習慣討論後果、理解制度運作、拒絕被空洞口號麻痺，第五縱隊就會失去市場。

當決策過程、表決紀錄、利益關係與外部連結被完整揭露，許多原本能在陰影中運作的行為，就會因為曝光而自動失效。（資料照）當決策過程、表決紀錄、利益關係與外部連結被完整揭露，許多原本能在陰影中運作的行為，就會因為曝光而自動失效。（資料照）第五縱隊不會因為被消滅而消失，而是會在失去遮蔽、失去合理化語言、失去制度縫隙後，自然失效。這不是激進，而是民主自保的基本功夫。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

