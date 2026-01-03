名家分享～馮睎乾》共軍幾時送陳同佳到台北？

說實話，解放軍與其發什麼俯瞰圖搞什麼軍演，還不如做件實事，協助香港政府和那「牧棍」解決一個由林鄭到李家超也解決不了的難題：把那個七年前在台灣殺了人、如今躲在香港深山天天打電動的陳同佳直接送過來～

◎ 馮睎乾

2025年12月29日，中共黨媒《央視新聞》在微博發布一條10秒鐘短片，題為「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」，配文稱解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊開展「正義使命2025演習」云云。同一時間，共軍東部戰區也在微博發布50秒影片，畫面打出一句「這麼近那麼美 隨時到台北」，頗有調侃意味。

中共黨媒《央視新聞》在微博發布一條10秒鐘短片，題為「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」。（取自貼文）



看到網上流傳的「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」畫面，我第一感覺就是：「這麼假！」實在連分析的興趣也沒有。然而許多台灣人還是很認真地探討無人機的位置，又推測是用什麼高倍率光電設備，從非常遠的距離外以超長焦鏡頭拍攝。事實上，就連對岸的中國人也看得出，這根本不會是在台北上空拍的。

大陸有篇網文〈解放軍眺望台北101的畫面，究竟是在哪拍的？答案遠遠超出所有人預料〉，作者計算畫面中建築物及淡水河的距離比例，用「小學數學」就估算出攝影機距離被拍攝的目標至少218.5公里，「從這個距離來看，就說明無人機根本不需要深入台省上空，甚至都不需要靠近所謂外海」。

我覺得「假」的原因，並沒有那麼複雜，連「小學數學」也不必算——光是「俯瞰」兩字已經露餡了。任何正常人都明白「俯瞰」即從高處往下看。若是「俯瞰」，畫面所見應該是101樓頂、台北街道及車流，而不是現在這「遠眺」的扁平視角。《央視》刻意用「俯瞰」這個只能欺騙白癡的字眼，到底是玩「高級黑」，抑或真心認為中國和台灣有很多白癡呢？

「俯瞰」畫面所見應該是台北101的樓頂、台北街道及車流，而非「遠眺」的扁平視角。（資料照）

現在AI那麼先進，用合成影像生成一條「俯瞰」台北的短片，製造如入無人之境的效果，按理也不會很難。反正都是假的，為什麼偏偏不做？不禁想起近日我在這裏寫過的中共軍方掮客「落日海盜」，他跟海外華人網紅通電話時，不經意講了一句：「台灣我估計是不會攻，但是攻台這個工作、這個辦公室，又不會撤。他們每天都要往上交東西，這個道理你懂。」

「攻台辦公室」是什麼，我不太清楚，估計他們近年的主要工作，必然跟針對台灣的認知戰有關。所謂天下烏鴉一樣黑，辦公室的員工都一樣懶，只要每天馬馬虎虎交一點「功課」，就可以繼續領薪水，又何必那麼認真呢？這群人最擔心的，可能就是真要攻台——失敗固然一無所有，即使成功，也得面對「狡兔死，走狗烹」的宿命。

中國知名軍事博主「徐某人」日前爆料，過去受到中共情報單位人士派出的掮客「落日海盜」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（資料照，取自X）



說實話，解放軍與其發什麼俯瞰圖搞什麼軍演，還不如做件實事，協助香港政府和那「牧棍」解決一個由林鄭到李家超也解決不了的難題：把那個七年前在台灣殺了人、如今躲在香港深山天天打電動的陳同佳直接送過來——從101上空拋下去都沒問題——不就證明你們可以「隨時到台北」了嗎？幾時做呢？

香港男子陳同佳於2018年涉嫌在台灣謀殺案女友並棄屍，東窗事發潛逃回香港，至今仍未接受法律制裁。（美聯社檔案照）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

