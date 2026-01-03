自由電子報
曹興誠八不居士》過年的珍貴禮物

李明典博士送給我的珍貴禮物，是葡萄牙在1996年發行的一枚銀幣。這枚銀幣背面鑄有葡萄牙帆船，台灣地圖，和1582 、台灣、TAIWAN 等字。銀幣發行的目的，是紀念葡萄牙人於1582年登陸過台灣。這個銀幣只發行一萬枚，稀有珍貴；不過更重要的，是它直接打臉中共所謂「台灣自古即為中國領土」的謊言。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2026/01/03 12:38

◎ 曹興誠

新的一年到來，大家手機上都會收到許多朋友的賀詞，但能收到實體禮物的，應該不多；我則收到了李明典博士的珍貴禮物。

李明典博士專精結構力學，任職美國Bechtel電力公司長達30年。他的業餘愛好是歷史，曾製作「台灣史」系列紀錄片，也曾在華盛頓特區台灣學校教授小提琴。

李明典博士送給我的珍貴禮物，是葡萄牙在1996年發行的一枚銀幣。（取自貼文）李明典博士送給我的珍貴禮物，是葡萄牙在1996年發行的一枚銀幣。（取自貼文）如果大家對李明典博士不熟，但一定都知道他的胞兄李明亮博士。李明亮博士是台灣遺傳學之父，曾擔任台灣衛生署長，抵抗SARS的英雄，並為慈濟大學的創校校長。

李氏兄弟都學有專精，熱愛台灣，可說是台灣文明的代表。相較於一些不學無術、寄生台灣，卻想把台灣主權送給中共的叛徒和廢物，人品高下判若雲泥。

李明典博士送給我的珍貴禮物，是葡萄牙在1996年發行的一枚銀幣

這枚銀幣背面鑄有葡萄牙帆船，台灣地圖，和1582 、台灣、TAIWAN 等字。銀幣發行的目的，是紀念葡萄牙人於1582年登陸過台灣。

這個銀幣只發行一萬枚，稀有珍貴；不過更重要的，是它直接打臉中共所謂「台灣自古即為中國領土」的謊言。

這枚銀幣背面鑄有葡萄牙帆船，台灣地圖，和1582 、台灣、TAIWAN 等字。（取自貼文）這枚銀幣背面鑄有葡萄牙帆船，台灣地圖，和1582 、台灣、TAIWAN 等字。（取自貼文）1582年是三河流域大明帝國的萬曆十年。葡萄牙人登陸台灣的時候，台灣島上只有原住民，沒有任何明代官員，証明中共「台灣自古屬於中國」之說，根本胡扯。

這枚銀幣是由李明典博士的侄子李進洋先生當面轉送給我的。李進洋是我交大研究所的學長，他也是建立台灣半導體產業的幕後英雄之一。

曹興誠八不居士》過年的珍貴禮物李明典博士的侄子李進洋（右）當面轉送銀幣給聯電創辦人曹興誠（左）。（取自貼文）
為了說明這枚銀幣的由來，李明典博士和中央研究院台灣史研究所合作製作了一個影片，其連結在此

FORMOSA福爾摩沙（台灣）的由來－葡萄牙政府發行「發現台灣」紀念幣。（取自YouTube畫面）FORMOSA福爾摩沙（台灣）的由來－葡萄牙政府發行「發現台灣」紀念幣。（取自YouTube畫面） （作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書



