評論 > 投書

自由開講》藍白彈劾、罷免玩假的？ 看穿「選舉前哨戰」的憲政假動作

2026/01/09 10:00

◎ 來自田間第一人

藍白陣營近期在國會動作頻頻，不僅對「114年憲判字第1號」判決極盡批判，更不時高喊要罷免、彈劾賴清德總統，形塑捍衛憲法的勇猛形象。但深入剖析其法理邏輯，不難發現這一切只是「雷聲大雨點小」的假動作。藍白真正的目的並非修復憲政，而是為了今年底的縣市長選舉提前打響聲量前哨戰。

國民黨與民眾黨去年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）國民黨與民眾黨去年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）

首先，是在野黨法政思維的貧乏。 藍白口口聲聲指責總統違憲，卻始終受困於「三分之二罷免門檻」的數字迷思。事實上，大法官在「憲判一號」中早已演示了反擊武器：當程序規範導致憲法職權行使受到「實質阻礙」時，該程序即失去正當性。

若藍白真心認為憲政告急，理應引用此法理，主張突破技術性門檻，直接將決定權交付全民。但在野黨卻自縛手腳，躲在門檻背後哀鳴，暴露其對「憲政自救」法理的無知與怠惰。

其次，是一切為了選舉的政治算計。藍白目前的「毀憲」控訴，本質上是為了2026年選舉的政治動員。他們需要衝突與抗爭，來營造「受害者」形象以凝聚支持者，而非真心解決憲政僵局

如果現在就啟動具備法理突破性的罷免，不僅要面對直接民意檢驗，更可能讓政治熱度提前燃盡。因此，他們選擇玩一場「注定失敗」的算術遊戲，將罷免鎖死在門檻裡，既能維持抗爭姿態，又不必承擔實質風險。

賴清德總統於2026年元旦發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，賴表示，「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」（資料照）賴清德總統於2026年元旦發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，賴表示，「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」（資料照）

藍白大推「未來帳戶」宣稱照顧下一代，這種「跨時空畫大餅」與其憲政上的軟弱如出一轍。若不敢引用「憲判一號」精神拆除那道作為遮羞布的三分之二門檻，所有的動作都只是為了選舉利益的政治秀。人民要的是真正的制衡，而非一場為2026準備的聲量遊戲。

（作者為農夫）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

