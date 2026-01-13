自由電子報
評論 > 投書

自由開講》當收買成為制度：中國對台灣政客的滲透 為何是一種政治作戰

2026/01/13 19:00

◎ 蕭錫惠

本文無意指控個別人物的動機或道德，而是試圖以一致的戰略標準，理解中國長期對台灣政治人物的金錢收買、利益輸送與關係滲透，為何並非單純的貪腐或交流問題，而是一種具備明確目的、可複製手段與制度化效果的政治作戰。

長期以來，中國對台灣政客的影響行為，常被淡化為「個人行為」「商業往來」「言論自由」或「兩岸交流副作用」。然而，當這些行為呈現高度選擇性、持續性，並集中指向同一戰略目標——削弱台灣民主的自我防衛能力——它們就不再是零星事件，而是一套經過設計的政治戰工具。

中國對台灣政客的影響行為，常被淡化為個人行為或兩岸交流，卻不知是一套經過設計的政治戰工具。圖為金門小三通。（資料照）中國對台灣政客的影響行為，常被淡化為個人行為或兩岸交流，卻不知是一套經過設計的政治戰工具。圖為金門小三通。（資料照）

一、戰略目標的轉移：從武力征服到制度內瓦解

中國對台策略的關鍵轉變，在於理解到正面軍事衝突成本極高，因此將重心轉向制度內部。與飛機、軍艦的外部騷擾相對應，收買政客是一種低可見度、低風險、長期回報的作戰方式。

透過金錢、商業利益、政治前途或家族安排，中國並不需要讓這些政客「叛變」，只需要讓他們在關鍵時刻選擇拖延、模糊、轉移焦點或否決防衛性政策。這種影響的真正價值，不在於改變立場，而在於讓制度失去效率。

從戰略角度看，這正是對「重心」的攻擊——不是打敗軍隊，而是削弱決策系統，使防衛意志在制度內部被慢慢掏空。

二、政治滲透的本質：和平被制度化利用

這類收買行動，刻意包裝在和平與合法的語言之中。它不需要暴力，不製造即時傷亡，甚至常以「促進交流」「降低對立」的面貌出現。但其效果，卻是讓台灣在未開戰的狀態下，承受類似戰爭的後果：國防預算遭到阻撓、反滲透法制被癱瘓、國安風險被系統性淡化。

當和平語言被用來削弱一個社會的防衛能力，和平本身就被武器化了。這正是政治作戰最危險之處：它讓受害者在名義上仍處於和平，實際上卻被迫自我解除防備。

中國對台灣政客的收買，是政治作戰本身。本是民主的優勢，卻在缺乏防衛意識時，成為外部勢力滲透的入口。（資料照）中國對台灣政客的收買，是政治作戰本身。本是民主的優勢，卻在缺乏防衛意識時，成為外部勢力滲透的入口。（資料照）

三、主權的反向侵蝕：民主程序被當作攻擊管道

中國並不需要否認台灣的民主制度，只需要學會利用它。自由競選、開放媒體與政治多元，本是民主的優勢，卻在缺乏防衛意識時，成為外部勢力滲透的入口。

當政客因外部利益而在制度內替他國說話，問題已不只是個人貪腐，而是民主程序被轉化為外國影響力的傳輸管道。這是一種反向的主權侵蝕：不以軍隊越界，而以政治代理人進場。

以同一標準衡量，這與任何跨國犯罪或灰色地帶行動並無本質差異。差別只在於形式：不是炸彈與子彈，而是預算凍結、政策空轉與話語轉向；不是立即破壞，而是長期失血。

四、為何道德譴責與選舉淘汰不足以應對

有人認為，民主社會可以透過輿論監督與選舉更替，自然淘汰被收買的政客。但這種看法忽略了一個關鍵事實：政治作戰的目的，從來不是控制所有人，而是在足夠多的關鍵節點製造阻力。

即便只有少數人被成功影響，只要他們位於預算、法案、委員會或輿論節點，就足以讓整個防衛體系失靈。期待道德自律或選舉懲罰，對於一個以制度弱點為目標的外部勢力而言，成本極低、風險極小。

結語：民主若無防線，滲透就是戰爭

中國對台灣政客的收買，不是交流的副作用，而是政治作戰本身。它不需要宣戰，不需要越界，只需要讓台灣在制度內部逐步失去抵抗能力。

世界真正的危機，不是民主制度不夠開放，而是誤以為開放本身不需要防衛。當一個社會允許外部勢力以金錢與利益重塑其政治決策，卻仍稱之為和平，那只是延後承認現實的時間。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com


對台灣而言，真正的選擇不是要不要對抗，而是要不要承認：當滲透成為制度化操作，它本身就已是一場沒有硝煙的戰爭。

