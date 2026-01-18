自由開講》從「非核不可」口號談起︰「務實能源論」的風險 誰該負責？

◎ 林仁斌

和碩董事長童子賢日前在天下永續會的會員大會演講中，以未來AI、先進晶片跟電動車的用電需求大增為由，主張能源發展必須回歸台灣現實條件，「核能不僅不能排除，更會扮演乾淨能源的主流角色」，並質疑聯合國氣候變遷綱要公約締約國會議（COP）對減碳的真實效果有多少。然而，值得警惕的是，這套「非核不可」的「務實能源論」再次迴避了能源治理中最困難、卻也最不能跳過的制度責任與風險安全問題。

首先，童子賢質疑COP流於形式，轉而強調 2015 年《巴黎協定》的重要性，這樣的觀察並非全然錯誤。然而，《巴黎協定》的核心精神，從來不是為任何單一能源背書，而是要求各國在透明、可檢驗的制度下，持續提高減碳承諾。當「減碳責任」被直接轉化為「非核不可」，本身就是一次政策邏輯的錯置，也是一種話語轉移—將制度治理的責任，簡化為技術選項的辯護。

其次，他以石油價格與電力產業規模對比，說明全球正在快速電氣化。方向判斷大致正確，但將「用量乘以平均價格」直接等同於「產業規模」，忽略了能源產業在資本密集度、附加價值與上下游結構上的巨大差異，這類估算方式在公共溝通上具有說服力，但在政策分析層次，仍有其方法上的限制。值得關注的，不是電力是否「威脅」石油，而是電力系統如何在低碳、穩定與公平正義之間重新設計。

在用電議題上，他以台灣近十年用電成長率只有12%不到，推論能源政策挑戰有限。問題在於，這種推論建立在歷史平均值之上，卻忽略正在發生的結構性轉變。AI資料中心、先進半導體製程與交通電氣化，帶來的不是過去傳統製造業的線性延伸，而是高度集中、對供電穩定與品質極為敏感的新型負載。在這樣的條件下，任何一次供電失誤，其經濟與社會成本都將被放大。換言之，能源治理的難題，早已不只是總量，而是尖峰、區域與時間的匹配。

童子賢也指出，民生用電的占比僅約17%，因此「叫大家少吹冷氣」對能源問題幫助有限。數字本身或許成立，但在政策上卻恐有誤導之虞。現代能源治理中的節電，並非僅是道德訴求，而是透過需求面管理、能源效率標準與智慧型電網，降低電力系統成本與風險。否定需求面管理工具，等於否定制度本身，恐也只是突顯個人對單一技術的迷思。

最令人大惑不解的，莫過於他反覆引用「1985年台灣的乾淨發電達到63%，但廢核之後的 2024 年，剩下 17%，等到2025年完全廢核，只剩下13%」的對照，暗示非核家園導致能源結構倒退。然而，這樣的比較忽略了兩個關鍵背景︰其一，核能的確在發電過程中低碳，但國際永續指標（如EU Taxonomy、各國環境法制）多不將核電定義為「乾淨」能源，主因包括:輻射物質風險、廢熱排放、核廢料處置無長期解方、跨世代污染風險，以及一旦發生事故即屬難以承受的災難性後果。核能是否「乾淨」，需要完整納入安全風險、外部成本、長期治理等面向，而非僅以低碳為唯一評判標準；其二，當年的高占比來自水力與核能的組合，而非單一技術的優越性。因此，若今日仍以那個年代的比例，來否定台灣在能源安全與自主、風險治理的進步，本身的邏輯就是一種倒退。

同樣地，將瑞士視為「核綠共存」典範，也存在選擇性借鏡的問題。瑞士早已不再新建核電，其低碳電力的核心在大型水力發電（2024 年占比 56.8%）與跨國電網調度，目前的核電（占比 30.5%）只是過渡期安排。童先生忽略制度背景與台灣特殊脆弱的自然與社會條件，只取「核電占比」作為結論，既是沒有實際可行性，又缺乏社會正當性，難以作為台灣政策的充分依據。

至於「太陽能板與風機不永續」的說法，更顯雙重標準。再生能源設備確實存在壽命與回收問題，但國內外上已逐步建立法規路徑、回收與再利用技術；反觀核能，產生的放射性核廢料至今我們仍是無法提供安全、長期的處置方案。若要談永續，就必須在相同時間尺度與風險標準下比較，而非只放大某一方的缺點。

整體而言，再生能源的正面效益遠大於負面效應，毫無疑問的，優於核能很多。最後，以Google、Amazon、Microsoft等國際科技企業投資核能作為「務實證據」，更是一種尺度錯置。事實上，這些企業同時也是再生能源與儲能的主要投資者，其能源策略建立在自由化、可跨區調度的市場架構中，並自行承擔風險。

因此，將特定企業選擇直接轉譯為國家能源政策，更無異於是一種論證跳躍。能源政策的本質，從來不是口號之爭，而是誰承擔風險、誰負責後果的政治選擇。當「非核不可」成為響亮標語，卻始終無法回答核能監管制度是否到位、核廢料如何處理、避難計畫是否可行、事故責任如何歸屬，那麼這種所謂的「務實能源論」，只是漠視永續環境、社會安全與世代正義而把代價再次留給未來。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

