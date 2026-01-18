自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》從「非核不可」口號談起︰「務實能源論」的風險 誰該負責？

2026/01/18 15:00

◎ 林仁斌

和碩董事長童子賢日前在天下永續會的會員大會演講中，以未來AI、先進晶片跟電動車的用電需求大增為由，主張能源發展必須回歸台灣現實條件，「核能不僅不能排除，更會扮演乾淨能源的主流角色」，並質疑聯合國氣候變遷綱要公約締約國會議（COP）對減碳的真實效果有多少。然而，值得警惕的是，這套「非核不可」的「務實能源論」再次迴避了能源治理中最困難、卻也最不能跳過的制度責任與風險安全問題。

和碩董事長童子賢表示，核能不僅不能排除，更會扮演乾淨能源的主流角色。（資料照）和碩董事長童子賢表示，核能不僅不能排除，更會扮演乾淨能源的主流角色。（資料照）

首先，童子賢質疑COP流於形式，轉而強調 2015 年《巴黎協定》的重要性，這樣的觀察並非全然錯誤。然而，《巴黎協定》的核心精神，從來不是為任何單一能源背書，而是要求各國在透明、可檢驗的制度下，持續提高減碳承諾。當「減碳責任」被直接轉化為「非核不可」，本身就是一次政策邏輯的錯置，也是一種話語轉移—將制度治理的責任，簡化為技術選項的辯護。

其次，他以石油價格與電力產業規模對比，說明全球正在快速電氣化。方向判斷大致正確，但將「用量乘以平均價格」直接等同於「產業規模」，忽略了能源產業在資本密集度、附加價值與上下游結構上的巨大差異，這類估算方式在公共溝通上具有說服力，但在政策分析層次，仍有其方法上的限制。值得關注的，不是電力是否「威脅」石油，而是電力系統如何在低碳、穩定與公平正義之間重新設計。

瑞士再生能源公投通過，未來將禁止新設核電廠。（法新社檔案照）瑞士再生能源公投通過，未來將禁止新設核電廠。（法新社檔案照）

在用電議題上，他以台灣近十年用電成長率只有12%不到，推論能源政策挑戰有限。問題在於，這種推論建立在歷史平均值之上，卻忽略正在發生的結構性轉變。AI資料中心、先進半導體製程與交通電氣化，帶來的不是過去傳統製造業的線性延伸，而是高度集中、對供電穩定與品質極為敏感的新型負載。在這樣的條件下，任何一次供電失誤，其經濟與社會成本都將被放大。換言之，能源治理的難題，早已不只是總量，而是尖峰、區域與時間的匹配。

童子賢也指出，民生用電的占比僅約17%，因此「叫大家少吹冷氣」對能源問題幫助有限。數字本身或許成立，但在政策上卻恐有誤導之虞。現代能源治理中的節電，並非僅是道德訴求，而是透過需求面管理、能源效率標準與智慧型電網，降低電力系統成本與風險。否定需求面管理工具，等於否定制度本身，恐也只是突顯個人對單一技術的迷思。

再生能源的正面效益遠大於負面效應，圖為太陽能板。（資料照）再生能源的正面效益遠大於負面效應，圖為太陽能板。（資料照）

最令人大惑不解的，莫過於他反覆引用「1985年台灣的乾淨發電達到63%，但廢核之後的 2024 年，剩下 17%，等到2025年完全廢核，只剩下13%」的對照，暗示非核家園導致能源結構倒退。然而，這樣的比較忽略了兩個關鍵背景︰其一，核能的確在發電過程中低碳，但國際永續指標（如EU Taxonomy、各國環境法制）多不將核電定義為「乾淨」能源，主因包括:輻射物質風險、廢熱排放、核廢料處置無長期解方、跨世代污染風險，以及一旦發生事故即屬難以承受的災難性後果。核能是否「乾淨」，需要完整納入安全風險、外部成本、長期治理等面向，而非僅以低碳為唯一評判標準；其二，當年的高占比來自水力與核能的組合，而非單一技術的優越性。因此，若今日仍以那個年代的比例，來否定台灣在能源安全與自主、風險治理的進步，本身的邏輯就是一種倒退。

同樣地，將瑞士視為「核綠共存」典範，也存在選擇性借鏡的問題。瑞士早已不再新建核電，其低碳電力的核心在大型水力發電（2024 年占比 56.8%）與跨國電網調度，目前的核電（占比 30.5%）只是過渡期安排。童先生忽略制度背景與台灣特殊脆弱的自然與社會條件，只取「核電占比」作為結論，既是沒有實際可行性，又缺乏社會正當性，難以作為台灣政策的充分依據。

台灣設有AI資料中心、先進半導體製程與交通電氣化，任何一次供電失誤，經濟與社會成本都將被放大。（資料照）台灣設有AI資料中心、先進半導體製程與交通電氣化，任何一次供電失誤，經濟與社會成本都將被放大。（資料照）

至於「太陽能板與風機不永續」的說法，更顯雙重標準。再生能源設備確實存在壽命與回收問題，但國內外上已逐步建立法規路徑、回收與再利用技術；反觀核能，產生的放射性核廢料至今我們仍是無法提供安全、長期的處置方案。若要談永續，就必須在相同時間尺度與風險標準下比較，而非只放大某一方的缺點。

整體而言，再生能源的正面效益遠大於負面效應，毫無疑問的，優於核能很多。最後，以Google、Amazon、Microsoft等國際科技企業投資核能作為「務實證據」，更是一種尺度錯置。事實上，這些企業同時也是再生能源與儲能的主要投資者，其能源策略建立在自由化、可跨區調度的市場架構中，並自行承擔風險。

Google等國際科技企業是再生能源與儲能的主要投資者。（路透檔案照）Google等國際科技企業是再生能源與儲能的主要投資者。（路透檔案照）

因此，將特定企業選擇直接轉譯為國家能源政策，更無異於是一種論證跳躍。能源政策的本質，從來不是口號之爭，而是誰承擔風險、誰負責後果的政治選擇。當「非核不可」成為響亮標語，卻始終無法回答核能監管制度是否到位、核廢料如何處理、避難計畫是否可行、事故責任如何歸屬，那麼這種所謂的「務實能源論」，只是漠視永續環境、社會安全與世代正義而把代價再次留給未來。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書