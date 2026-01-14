自由開講》社會為何對司法憤怒？從 「修復式司法」談制度的語言責任

◎ 方芷涵

新北市楊姓國中生遭割頸身亡的案件，帶來的悲痛已難以言喻。然而，社會情緒真正被引爆的，卻是一句出現在司法程序中的提問，「你願意接受郭姓少年好好孝順你嗎？」這句話一經傳出，立刻引發輿論譁然，許多民眾直覺認為，司法竟要求被害者家屬以孝順作為補償，彷彿孩子的生命可以被交換、被折算。即便高院隨後澄清，該提問出自前手法官於準備程序中，係因嫌犯律師聲請修復式司法，僅在詢問家屬是否願意接受任何形式補償的可能性，並非強迫或要求，但這樣的說明，並未真正平息社會的不安與憤怒。

新北國中生遭割頸命案，司法程序中的確提問，「你願意接受郭姓少年好好孝順你嗎？」圖為被害人父（左一）、母（右二）。（資料照）

問題的關鍵，或許不在於法官是否依法行事，而在於司法制度是否理解，在極端悲痛的情境中，語言本身就是權力。對剛失去孩子的父母而言，任何涉及補償、交換或未來關係的提問，都可能被感受為對生命價值的輕忽。即使法律上沒有強制，即使程序上屬於合法詢問，只要缺乏足夠的情境敏感度，就可能造成難以彌補的二次傷害。這也是為什麼，社會的憤怒並非單純來自誤解，而是來自一種深層的不安：司法是否真的站在被害者的感受那一邊？

請繼續往下閱讀...

近年來，修復式司法逐漸成為刑事政策中的重要選項，其初衷在於補足傳統刑罰制度的不足，讓被害者擁有更多發聲與選擇的空間，而非僅是國家與加害者之間的對抗。然而，在公共輿論中，修復式司法卻經常被簡化為要求原諒、替加害者減刑，甚至被誤認為一種道德壓力，迫使被害者放下傷痛、成全制度的美名。這起事件正好反映出，當修復式司法被放置在高度衝突、涉及生命喪失的重大案件中時，若缺乏清楚界線與細緻說明，就極容易被社會視為對被害者的不尊重。

事實上，修復式司法是否啟動，核心不在於制度想不想，而在於被害者要不要。不接受，本來就是一種完全正當、且應被尊重的選擇。但問題在於，當這樣的詢問出現在正式司法場域，由權威者提出時，被害者家屬是否真的能在沒有心理壓力的情況下自由回答？當提問未清楚強調拒絕不會影響案件結果，未充分說明制度的性質與後果，所謂的自願，就可能流於形式。

修復式司法是否啟動，核心不在於制度想不想，而在於被害者要不要。圖為高院。（資料照）

這起爭議提醒我們，程序正義不只是把法律流程走完，更包括制度是否理解誰正在承受痛苦。在重大暴力案件中，司法若僅以技術性、例行性的方式處理每一個選項，卻忽略語言的重量與時機，就容易讓制度看起來冷漠而疏離。這並非個別法官的道德問題，而是整個制度是否為第一線司法人員建立足夠清楚的指引，告訴他們：有些問題，即使合法，也未必適合在此刻提出。

如果我們不希望修復式司法在社會中被污名化，真正的做法，不是急著為制度辯護，而是誠實檢討它的適用邊界。未來，是否應針對重大暴力犯罪，設立更嚴格的啟動門檻？是否應要求在詢問前，由專業人員先行評估被害者心理狀態，並以更中性的語言完整說明拒絕本身就是被尊重的選項？唯有正視這些問題，修復式司法才不會在悲劇現場，被誤解為另一種制度性的傷害。

司法的公信力，往往不是毀於一紙判決，而是毀於一句讓人無法承受的話。當社會對那句提問感到憤怒時，我們真正該問的，不只是法官有沒有錯，而是：我們是否已經準備好，讓制度在面對極端悲痛時，學會謙卑與節制。

（作者為科技業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法