自由開講》從話術滲透到國會癱瘓：透視中國對台的「政治消耗戰」

2026/01/15 11:30

◎ 蕭錫惠

中國對台策略早已不再侷限於單純的軍事威嚇，而是轉向以「政治戰」為主軸的長期消耗。其中最具效果、也最具迷惑性的手段，並非直接施壓，而是透過台灣內部既有的政治力量，製造「和平統一具有社會基礎」的聲量幻覺。這種操作的關鍵，不在於單一政黨的名稱，而在於特定在野政治力量在話語、組織與動員層面的可被利用性，使其成為外部勢力影響民主社會的低成本傳聲器。

中國對台策略，轉向以「政治戰」為主軸的長期消耗。（美聯社檔案照）中國對台策略，轉向以「政治戰」為主軸的長期消耗。（美聯社檔案照）

這並非陰謀論，而是一套可以用戰略理論清楚理解的政治行為。當動武成本極高、國際風險難以承擔時，理性的威權政體不會急於開戰，而會優先選擇「非戰爭形式的戰爭」，透過語言、心理與制度滲透，逐步削弱對手的政治意志。「和平統一」論述的真正目的，不在於立即改變主權現狀，而在於動搖社會對自我防衛的共識，稀釋「嚇阻即為避戰」的正當性。

這套戰略邏輯，在2025年的台灣立法院得到最清楚的呈現。我們正目睹一場典型的「制度性癱瘓戰」。當北京發現外部武嚇難以屈服台灣時，利用台灣內部「朝小野大」的政治結構，將立法院轉化為阻滯國家運作的瓶頸，便成為成本最低、效益最高的策略。包括部分關鍵防衛與民防韌性相關預算與法案，在程序中反覆遭到技術性卡關，已顯示這並非偶發衝突，而是一種可預測、可複製的制度模式。

觀察近年的國會攻防，在野力量已不僅是行使監督權，而是逐漸演變為系統性的「治理阻斷」。無論是國防特別預算，或強化民防與社會韌性的相關立法，經常在「財政紀律」「避免挑釁」等話語包裝下被無限期擱置。這類議會內耗，對統戰具有雙重戰略效果：對內製造「民主失能」的錯覺，使民眾對政治產生厭倦與犬儒；對外則向盟友傳遞「台灣內部缺乏自我防衛共識」的危險訊號，進而提高外部支援的猶豫成本。

無論是國防特別預算，或強化民防與社會韌性的相關立法，都被立法院無限期擱置。（資料照）無論是國防特別預算，或強化民防與社會韌性的相關立法，都被立法院無限期擱置。（資料照）

這正是政治戰最危險之處：不需發射一枚飛彈，只要透過近似代理人般的議事攻防，就能讓防衛體系在起飛前自行解體。當民主制度被迫長期處於內耗與停滯狀態，侵略者真正期待的，並非台灣立即投降，而是台灣社會逐漸失去「值得被防衛」的信念。

面對這種結構性威脅，民主社會若僅止於道德譴責，反而容易落入對方設定的話語陷阱。真正有效的反制，必須回到制度防衛。其一，將政治滲透具體化、法律化，對受境外敵對勢力指示或資助的行為設下清楚的法律責任。其二，提高政治接觸與資金往來的透明度，讓「誰在替誰說話」攤在陽光下，成為公民可檢驗的公共事實。其三，由政府、學界與媒體形成穩定分工的話語反制體系，系統性拆解「備戰即挑釁」「防衛等於戰爭」等統戰話術，重新奪回公共論述的主導權。

當戰爭已進入制度與意志的層次，逃避政治本身，就是最昂貴的選擇。以「和平」之名的聲量製造，並不代表和平更近，而往往意味著衝突正在轉換戰場。真正的和平，建立在清醒的制度防衛與穩固的政治意志之上，而非自我解除武裝的幻想之中。

（作者為自由撰稿人）

