自由開講》降本增效：台灣國會議員的現代啟示錄

2026/01/13 15:00

◎ 沈言

歷史裡其實有一種很現實、甚至帶點世故的做法。明代中後期，來朝貢的國家愈來愈多，場面熱鬧，儀式繁複，但帳一算下來，回禮支出卻逐漸成為國庫負擔。朝廷最後沒有高調翻臉，也沒有宣告關係生變，而是選擇限制人數、降低接待規格，用制度把往來分級處理。想來的人依然能來，只是層級不同，待遇自然也不同。

台灣國會議員沒有進入中國中央政治體系，而是停留在地方層級的交流安排。圖為國民黨立委翁曉玲前往中國廈門出席台商協會活動。（圖取自翁曉玲臉書）台灣國會議員沒有進入中國中央政治體系，而是停留在地方層級的交流安排。圖為國民黨立委翁曉玲前往中國廈門出席台商協會活動。（圖取自翁曉玲臉書）

這樣的安排並不張揚，卻非常清楚。對外看起來仍維持互動，實際上卻已完成政治定價。誰值得中央出面，誰只需地方接待，不必說破，全寫在規格裡。歷史上許多關係的轉變，往往不是靠宣言完成，而是靠這種安靜而精準的調整。

幾百年後，再看翁曉玲、葉元之前往廈門的新聞，這種熟悉感突然浮現。他們是台灣的國會議員，卻沒有進入對岸的中央政治體系，而是停留在地方層級的交流安排。這不是偶然，也不是行程巧合，而是一種老派卻依然有效的政治語言。

在國際往來中，接待層級本身就是訊號。同級接待代表尊重，降級安排意味重新定位。這不是情緒判斷，而是外交與政治互動中長期存在的默契。如果今天來訪的是美國、日本或歐洲的國會議員，對應的通常會是對方的國會或中央部會，而不是被交由地方政府寒暄拍照，再自行回國發新聞稿。層級的差異，本身就是態度的呈現。

外國國會議員訪台，通常會台灣的國會或中央部會接待，而不是被交由地方政府寒暄拍照。圖為巴拿馬跨黨派國會議員訪問團抵台訪問。（外交部提供）外國國會議員訪台，通常會台灣的國會或中央部會接待，而不是被交由地方政府寒暄拍照。圖為巴拿馬跨黨派國會議員訪問團抵台訪問。（外交部提供）

對照國民黨過去的兩岸敘事，這種落差顯得格外明顯。曾經強調政黨對政黨、中央對中央，談的是戰略方向與政治想像，如今留下的，卻多是地方交流與象徵性行程。關係並未中斷，但層級一路往下，角色也隨之改變。不是對方突然失禮，而是評價早已調整。

明代限制朝貢規格，並非情緒反應，而是成本計算後的制度選擇。當往來不再具有同樣的政治價值，就會被納入更低成本的處理方式。今天看國民黨的處境，邏輯並不陌生。長期以利益換取互動，最後換來的，未必是更高層級的對話，而可能只是被放進可控、可替代的地方清單。

問題不在於是否交流，而在於交流被放在哪一個層級。當一個政黨只能被地方接待，卻仍自我想像能左右大局，真正需要面對的，或許不是對岸的態度，而是自身在這套政治秩序中的位置。

（作者為評論員）

