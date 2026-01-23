自由電子報
評論 > 投書

自由開講》當威懾不再嚇人 台灣需要的是「動態和平」

2026/01/23 20:00

◎ 張厚光

很多人以為，和平是靠「夠強的武器」撐住的。

只要飛彈夠多、戰機夠先進，對手就會不敢動手。

但這個想像，正在快速過期。

因為今天的衝突，早已不再是「宣戰—開打—結束」這種線性戰爭，而是一場長期、低強度、持續消耗的對抗。

在這樣的世界裡，單純展示武力的「靜態威懾」，嚇不住真正有耐心的對手。

真正的問題不是「打不打得回去」，而是——「撐不撐得住？」

中國解放軍東部戰區去年底發動「正義使命-2025」軍演，劃設操演區衝擊周邊國際船航運作。圖為解放軍遠火部隊實彈射擊訓練。（取自解放軍東部戰區微博）中國解放軍東部戰區去年底發動「正義使命-2025」軍演，劃設操演區衝擊周邊國際船航運作。圖為解放軍遠火部隊實彈射擊訓練。（取自解放軍東部戰區微博）

靜態威懾的盲點：只算第1天，不算第90天

傳統威懾的邏輯很簡單：我有你怕的武器，所以你不敢動我。

但現代衝突早已改寫規則。

對手未必想一拳把你打倒，而是選擇慢慢磨你：能源干擾、通訊癱瘓、假訊息、供應鏈卡關、社會焦慮累積。

這些手段的共通點是——不需要宣戰，卻能讓社會逐漸失去秩序感。

如果一個國家的防衛思維，只停留在「武器展示」，卻沒思考「系統能否持續運作」，那威懾看起來很強，實際上卻非常脆弱。

什麼是「動態和平」？

動態和平，並不是放棄防衛，而是承認一個現實：和平不是靜止狀態，而是一個必須被持續維持的過程。

它關心的問題包括：電力被干擾時，能不能分區自給？通訊受阻時，是否還有備援網路？物流卡關時，關鍵物資能否本地生產？社會承壓時，政府與民間能否協同運作？

換句話說，動態和平不是問「我們有多強」，而是問——「我們能撐多久，而且撐得多穩？」

工程能力，才是和平的底層支撐

在這個時代，真正撐起和平的，往往不是閱兵場上的畫面，而是平時看不見的工程能力。

真正有效的嚇阻，不是讓對方「怕你一拳」，而是讓對方知道——跟你耗，不划算。你的社會仍能運作。圖為漢光演習。（資料照）真正有效的嚇阻，不是讓對方「怕你一拳」，而是讓對方知道——跟你耗，不划算。你的社會仍能運作。圖為漢光演習。（資料照）

一個具備動態和平能力的社會，必須擁有：分散、可修復的能源系統 多路徑、可切換的通訊架構 平戰可轉換的產業與產線 能快速修復、而非只會操作的技術人才

這些東西不一定耀眼，卻決定了一個國家在壓力下，是穩住，還是崩潰。

為什麼動態和平更具嚇阻力？

因為它讓對手算不清成本。

當對方發現：即使施壓，你的社會仍能運作；即使干擾，你的系統仍可切換；即使拉長時間，你也不會迅速失血

那麼這場對抗，就會變得昂貴、漫長、不可預測。

真正有效的嚇阻，不是讓對方「怕你一拳」，
而是讓對方知道——跟你耗，不划算。

結語：和平不是買來的，是撐出來的

台灣不缺武器，也不缺決心。

真正該補上的，是把國防從「展示力量」，轉向「維持運作」。

當我們開始用工程思維談國防、用系統能力談和平，就會明白一件事：

和平不是靠一次性的威懾換來的，而是靠一整個社會，在壓力中依然能運轉、能修復、能前進。

這種和平，不靜止，卻最真實。

而它的名字，叫做——動態和平。

（作者為漢翔航空員工）

