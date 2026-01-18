自由開講》畫面失真，威懾也跟著失效——解放軍軍演的認知戰破口

◎ 葒燁

共軍解放軍東部戰區去年12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）解放軍東部戰區去年底在台灣周邊實施所謂「正義使命－2025」演習，並循例釋出多段宣傳影片，試圖營造對台海空域的全面掌控。其中，「無人機俯瞰台北101」與「戰機執行任務視角」成為主要敘事元素，用以強化「近距離、即時性」的威懾效果。然而，經外界比對後發現，這些被描述為不同載具、不同任務的畫面，實際上來自同一組影像素材，使整套宣傳敘事出現明顯破綻。這並非單純的技術失誤，而是反映宣傳邏輯本身的問題。

戰機座艙與無人機光電系統，在拍攝條件、視角限制與影像特徵上原本就有顯著差異，卻被刻意模糊處理，顯示相關內容並非為了經得起專業檢驗，而是為了在最短時間內「被看見、被轉傳、被相信」。影像真實性退居其次，心理效果才是核心目標。

這正是中共對台軍演的慣用模式：軍事行動提供舞台，影像敘事負責放大效果。實際部署與演訓內容如何，往往不如畫面是否足夠刺激、標題是否足夠直白來得重要。透過密集釋出視覺素材，中共試圖在社群平台上迅速累積心理壓力，壓縮理性討論空間。

請繼續往下閱讀...

中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片。（圖擷取自微博）選擇台北101作為影像焦點，也並非偶然。這類高度象徵性的地標，能將抽象的軍事演習，直接投射到民眾的日常生活想像中，營造「被注視」、「被逼近」的心理感受。然而，當這套敘事建立在重複使用、經不起查證的畫面之上，其威懾效果反而迅速遞減。

這類宣傳內容的主要受眾，並非軍事專業圈，而是高度依賴影像直覺的一般社會大眾。在此設定下，是否能引發情緒反應，遠比是否符合真實任務來得重要。但當影像被揭穿為錯置使用，中共官方敘事的可信度也隨之受損。從更大的層次來看，這種以軍演包裝影像敘事的作法，同樣可能干擾國際社會對台海情勢的判讀。過度依賴高度戲劇化、但缺乏可驗證基礎的素材，反而增加誤判與誤解的風險。

對台灣而言，這起事件再次提醒，當代安全威脅早已不限於艦艇與戰機數量的對比，更涵蓋影像、敘事與心理層面的競逐。能否即時拆解宣傳邏輯、指出敘事破口，本身就是防衛能力的一環。當畫面失去可信度，威懾也就失去了支撐。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法