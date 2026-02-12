自由開講》不靠打仗就想贏 中共軍演的心理戰術

◎ 張亞柔

中共日前以「正義使命」為名，在台灣周邊發動高強度軍事演習，表面上，這是一場例行性的軍事訓練，對內宣稱強化備戰能力，對外則包裝為「反制分裂」的正當行動，但從演習節奏、資訊釋放方式，到官媒同步操作的敘事方向來看，這場軍演的真正目的，早已超越軍事層面，而是一次精心設計的政治與心理工程。

中國解放軍於去年12月31日晚間6時許宣布結束代號「正義使命2025」的對台針對性恫嚇軍演。（資料照，取自中共東部戰區官方社群）



中共事前刻意不對外宣布軍演結束時間，讓高度緊繃的氛圍持續延燒，藉由不確定性放大社會焦慮。這種「未完待續」的軍事姿態，本身就是一種心理威懾，意圖讓台灣社會長期處於壓迫與疲勞之中，更讓台灣軍人疲於奔命，對部隊上級產生不滿情緒。當台灣社會自亂陣腳，中共不必動用一兵一卒，便能擾亂我國民心，使民眾對政府施政方針產生疑慮。

正義使命演習不只是艦機繞行與實兵演訓，而是中共同步啟動的輿論與認知作戰。軍演期間，中共官媒、外宣帳號與協力訊息網絡密集運作，將軍事行動重新詮釋為台灣政府「施政失當」的結果，刻意引導輿論將焦點從「誰在升高衝突」，轉移到「台灣是否自找麻煩」。在這套敘事中，「疑美論」、「棄台論」與對政府防衛政策的全面否定被反覆放大，試圖製造政治對立與社會裂痕。結果是，部分國內輿情的討論重心，逐漸偏離中共的侵門踏戶，反而陷入對自身政府的指責與內耗。

然而，台海緊張的根源，從來不是台灣的民主選擇或防衛準備，而是中共長期、系統性地以軍事、法律與輿論手段改變現狀。從灰色地帶行動到圍台軍演，從法律戰到跨國施壓，北京持續試探、推進、施壓，才是區域不穩定的真正來源。

中共將自身塑造成「被迫回應的一方」，把責任倒置，是其話語戰的核心手法。若台灣社會接受這種邏輯，等同默許只要中共施壓夠大、夠久，就能逼迫民主社會自我限縮，不僅無助於和平，反而會鼓勵中共進一步的威脅行為。

隸屬三戰區裝甲584旅的M1A2T戰車，去年12月30日因應中共對我發動針對性圍台軍演，便迅速投入立即備戰操演，前往戰術位置進行臨戰準備。（資料照，取自軍聞社X帳號）

面對這樣的複合威脅，國軍強化立即戰備操演、維持訓練與應變能力，此舉並非升高衝突，而是為了保障我國全體國民的生命財產安全。歷史證明，國家安全不能建立在敵人的善意之上，真正能避免戰爭的，從來不是退讓，而是讓對方清楚知道冒進的代價。

備戰，是為了避戰；準備，是為了不被逼迫接受不公平的現實。當中共試圖把軍事恫嚇轉化為台灣社會的心理內耗時，更需要清楚辨識：問題不在於台灣是否「太強硬」，而在於北京是否持續選擇以威脅取代對話。唯有看清中共伎倆，並站穩腳步，台灣社會才能不被情緒操作牽著走，守住民主，也守住和平與自由。

（作者為自由業）

