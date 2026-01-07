美台觀測站》各國譴責中共在台海軍演 在野黨卻仍在附和中共

我們無法接受國軍、海巡、國安單位在前線對抗中國的侵擾行為，守護家園，在野黨卻是罵台灣自己。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



2025年結束之際，中國在台海實行了一個名為「正義使命2025」的軍演（抱歉不吐不快，我們真的覺得這個名稱相當中二），本質上為恫嚇台灣，並警告美國和日本。這是過去3年半來的第7次「圍台」演習。



與過去幾次不同的地方在於，這次軍演是中共首次把「反外力干預」放到公告的聲明當中，劍指美日相當明顯。同時，這次也是實質阻擋台灣與金門、馬祖交通，是首次出現如此的狀況。

許多國家譴責中國大規模軍演，但是台灣國會藍白兩黨，卻擋掉了譴責中共的提案。（取自貼文）

針對中國大規模軍演，許多國家發出譴責，美國國務院發表聲明，表明中國對台灣的軍事行動加劇不必要的局勢緊張，要求中國克制，停止對台軍事施壓。另外，根據外交部的整理，出聲譴責的還包括：

歐盟、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭、日本、加拿大。



還有像是對中政策議會聯盟等等相繼發表聲明，嚴正表達關切。這些聲明當中都強調台海和平穩定是非常重要的事情，一致反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀的行徑，展現國際社會對維護台海現狀與和平穩定的高度共識。

美國國務院要求中國克制，停止對台軍事施壓。圖為美國總統川普。（法新社檔案照）

然而，最沒有共識的地方卻是在台灣。



台灣的國會白藍兩黨，在國會裡的「程序委員會」擋掉了譴責中共的提案，換句話說，就是連排入議程討論都不願意！（與此同時通過「譴責卓榮泰跟吳釗燮」？？？？？不是不能通過，但可以先把正事處理好嗎！）



這幾天，沒有任何一個白藍政治人物出聲譴責中共（若仔細看盧秀燕與蔣萬安等人的發言，會發現雖然譴責了軍演，卻沒有提到中共）。我們無法接受國軍、海巡、國安單位在前線對抗中國的侵擾行為，守護家園，在野黨卻是罵台灣自己。



我們要再次提醒大家，這樣的情況已經維持一陣子了。先前中共制裁了我們的企業家、立法委員、一般公民，賴總統邀請立法院長韓國瑜一起保護國人、譴責中共，結果韓國瑜罵總統有病要看醫生；近期明居正老師提醒國民黨人，不可以把台海和平的希望寄託在習近平身上，鄭麗文主席的回應則是「不值一提」（發言方式如同中共發言人）。看到這些發言真的讓人非常悲痛。面對武力威脅我們的惡霸，不譴責他們我們不會怪罪，但為什麼是譴責自己！

中國軍演，有些白藍政治人物雖然出聲譴責譴責軍演，卻沒有提到中共。圖為台中市長盧秀燕。（資料照）

請大家想想一個很簡單的道理，來quote馬博元先生所說：



北京這次的軍演以及隨之而來所有的發言，再一次展現標準的「惡霸邏輯」。「我打你」是「正義」、「升高衝突」是因為「都是別人挑釁活該」，進一步說，就是個簡單到不行的三層心理戰：



1. 對台灣：用暴力製造無力感，逼我們自我審查、彼此分裂，開始恐慌、開始推波助瀾，把矛頭指向彼此而不是加害者。

2. 對國際：把侵略合理化成「反干預」，想讓各國自我嚇阻，降低對台灣的支持。

3. 對內部：用「正義」兩個字把威權慾望轉成民族情緒，所以掌權者不必對風險與代價負責。



請把討論鎖定一件事：誰在用武力威脅改變現狀，誰就是惡霸。

對付惡霸只有一條路：Peace through Strength。強化實力，有效嚇阻。



當我們開始自我審查，互相責怪「都是你惹他，不惹他就沒事」時，必須記得：

惡霸欺壓弱者從來不會是為了談判，從來都是為了勒索。

他要的從來都不是和平，從來都是你下跪屈服。（end quote）



現在我們內部有一堆人主張下跪屈服。



這都是戰爭的一環，輿論戰與心理戰一直都在進行當中。



而我們熱愛民主自由的公民們，每個人的責任就是繼續努力加強防衛的能量！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

