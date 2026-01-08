自由電子報
黑熊學院》保持警覺 正常生活

對於隨機傷人案件，我們也應具備同樣的韌性——照樣生活、照樣聚餐，但我們仍保有警覺性，謹記常見的自保原則。
黑熊學院

黑熊學院

2026/01/08 19:00

◎ 黑熊學院

1219台北隨機傷人事件不免讓民眾對治安感到擔憂，近期也對「見警率」十分有感。但退休員警「左盃」石明謹就直言，這麼做對治安好壞沒有幫助。

1219北捷隨機傷人事件，專家建議，面對持刀歹徒，第一優先絕對是「逃」。（資料照）1219北捷隨機傷人事件，專家建議，面對持刀歹徒，第一優先絕對是「逃」。（資料照）

他舉例：「1974年著名的堪薩斯實驗，當時就把堪薩斯市分成兩半。其中一半在治安較差的地方加強員警駐守，另外一邊就照常隨機巡邏。經過長時間分析，得到的結論是沒有差別。」

若把警察固定派駐在治安熱點，只是讓犯罪轉移。警察在場時犯罪率下降，警察一走，犯罪率隨即回升，對城市整體的犯罪類型與頻率「沒有差別」。

像這樣「站給大家看」只為平息輿論或讓長官能交代。但真正的問題，在於「人力」與「調度」。

1️⃣人手不夠：以捷運警察隊為例，第一線的巡邏人力僅80多人，卻要守117個捷運站點。

2️⃣通報太慢：通報過程經過好幾手，甚至仍有單位第一時間以為是「火警煙霧」，沒有釐清事情的嚴重性，導致員警之間也抓不到重點，各單位更無法及時支援。

3️⃣權責劃分過於死板：台北捷運有所謂「水滴線原則」：遮雨棚內歸捷運警察管，淋得到雨的地方歸轄區分局管。

當你必須正面對抗時，善用包包或雨傘、防身噴霧等工具，開距離。（取自貼文）當你必須正面對抗時，善用包包或雨傘、防身噴霧等工具，開距離。（取自貼文）

1219事件為例，中正一分局距離案發地點僅30-40秒路程，卻因為權責問題且缺乏即時橫向聯繫，導致分局警力在案發初期並未動作。

員警訓練流於形式

現行的逮捕訓練過於死板，像是表演或考試（如歹徒姿勢不對、喊得不夠大聲會扣分），想當然在面對現實隨機與多變的攻擊派不上用場。

石明謹說，與其做些表面功夫，不如從實務面思考。

例如：與其演練壓制歹徒，不如檢討通報系統。如何將反應時間從12分鐘降至5分鐘內？或是如何強化捷運站體的避難設施燈號指引？可以嘗試在車站內的某一段時間隨機演習。

甚至回歸紮實的力量訓練（如柔道拉扯對抗），這些都比追求表演性質的演習來得有用。

保持戒心正常生活

我們必須接受的是：社會上不可能沒有任何犯罪。

就如台灣人面對地震一樣，我們接受風險的存在，但我們透過準備防災包、強化建築結構來應對。

1219北捷隨機傷人事件，民眾對治安感到擔憂。退休員警直言「見警率」對治安好壞沒有幫助。（資料照）1219北捷隨機傷人事件，民眾對治安感到擔憂。退休員警直言「見警率」對治安好壞沒有幫助。（資料照）

對於隨機傷人案件，我們也應具備同樣的韌性——照樣生活、照樣聚餐，但我們仍保有警覺性，謹記常見的自保原則：

1. 逃（Run）：保持距離。

左盃強調，面對持刀歹徒，任何防身術的成功率都很低，第一優先絕對是「逃」。在空曠的大街上，應該往遠處跑，而非躲入室內。

以1219事件為例，若造成「踩踏事件」後果則不堪設想。在人群密集的時刻，應該保持自身的移動空間。

2. 藏（Hide）：安靜隔離。

請記住一個關鍵：發生緊急狀況，不在場的人不要急著打電話給現場的親友。假如親友正在躲藏，這可能會害他暴露位置。

另外週邊店家主動「拉下鐵門」也是很好的例子，能有效阻絕犯案者的移動路徑。

3. 戰（Fight）：並非搏鬥。

防禦是為了爭取逃跑機會。當你必須正面對抗時，善用工具（包包或雨傘、防身噴霧）拉開距離。

-------

承認生活中有其風險，但仍然持續為了減少傷害而努力，這就是公民最強大的力量。呼籲大家在人潮眾多的地方要注意安全，留意異常，平安回家！

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書