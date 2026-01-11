自由開講》行政分工不均與不適任教師問題，教師獎金無法根本解決

◎ 小小公務員

教育部114年12月31宣布調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。（資料照）教育部於114年12月31日宣布提升教師導師費、鐘點費及行政獎金，對於改善教師長期被低估的勞動價值，方向本身是正確的。然而，若從學校實務角度檢視，這項政策仍存在一個未被正視的結構性問題，行政負擔的核心矛盾，並未因此真正被解決，反而可能被重新分配與放大。

在學校現場，行政獎金若缺乏可被信服、可操作的差異化標準，最終幾乎必然走向平均發放，但行政工作之所以乏人問津，關鍵不只是忙而已，我簡單劃分以下我所觀察到的原因：

1.工作分配不均：雖然各處室之間的工作權責有基本的劃分，但實務上仍有許多較難區分或是需要合作的工作，然而我看到許多學校在劃分這類的工作很容易集中在少數人身上，也就是比較願意做事的人身上。

2.責任風險變高：為因應現今社會變化，許多工作也跟著複雜化，其中包含很多行政跟法律專業的問題，但教師並沒有受過行政訓練，所以經常做出違法的決定，進而導致出現法律風險。

3.計劃堆疊：隨著教育多元化教學計劃也不斷增加，每一個計劃都涉及規劃、執行、核銷、成果等工作。

4.行政外包：地方政府教育局出經常將工作計劃補助給學校要求學校執行，甚至有名義上是地方政府執行，但實際上是全部要求學校執行的情形。

許多核心行政業務由學校公務人員、約用人員長期分擔，且同樣承受法律風險與工作壓力；示意圖。（圖取自freepik）另外發給行政獎金還會製造新的不公平制度，也就是經常被忽略的學校公務人員、約用人員，在現實運作中，許多核心行政業務由學校公務人員、約用人員長期分擔，且同樣承受法律風險與工作壓力，甚至有教師認為公務人員及約用人員不用上課，所以將自己份內工作丟給他們是應該的。

更深層的問題在於，不適任教師缺乏有效的考核與退出機制，使得更多行政或教學工作長期落在少數願意承擔責任的人身上。結果不是提升整體效率，而是讓認真者更快燃盡。

提升教師待遇是必要的，但若不同時檢視行政責任分配、不適任問題與公平性，政策終將只改善感受，而無法解決問題。真正成熟的教育改革，不是只選擇最安全的那一塊去調整，而是敢於面對體系內部已經成形、卻尚未被誠實討論的結構性矛盾。

（作者為公務員）

