自由開講》軍事恫嚇莫驚慌 韌性社會才是護台關鍵力量

◎ 張書豪

近期中共再度在臺灣周邊海空域進行實彈軍事演訓，相關行動不僅規模擴大，時間與位置也刻意貼近臺灣，引發外界高度關注。表面上，中共仍以「例行訓練」或「回應外部勢力」作為說法，但對臺灣民眾而言，更重要的是看清這類行動背後真正的政治與心理意圖，而非只被軍事畫面所震懾。

中國解放軍東部戰區近期對台展開代號「正義使命─二〇二五」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，在台灣周邊「實彈射擊」。（路透檔案照）

事實上，這種高頻率的軍演，早已成為中共對臺施壓的慣用模式。透過不斷重複的武力展示，中共試圖塑造一種「隨時可動武」的氛圍，讓臺灣社會在長期壓力下產生疲乏、恐懼，甚至出現「反正無法改變」的消極心態。這種心理層面的侵蝕，往往比軍事本身更具破壞力。

請繼續往下閱讀...

然而，若冷靜觀察便可發現，中共越是頻繁動用軍事手段，越顯示其無法透過正常的國際互動與制度競爭來影響臺灣。真正自信的一方，不需要反覆以武力證明存在感。這也說明，臺灣的民主運作、國際連結與防衛能力，正是中共最想動搖的核心。

在這樣的情勢下，「防衛韌性」成為臺灣社會必須重視的關鍵。防衛韌性並非只存在於軍營或作戰計畫中，而是整個社會面對威脅時的集體反應能力。當政府能穩定運作、資訊公開透明；媒體能理性報導、不助長恐慌；民眾能保持冷靜、不被假訊息操弄，這些都構成中共難以突破的防線。

對一般民眾來說，防衛韌性並不遙不可及。了解基本的防空避難知識、熟悉社區應變資源、在重大事件發生時避免散播未經證實的訊息，都是日常生活中就能落實的準備。這些行動看似平凡，卻能在關鍵時刻讓社會保持穩定，避免陷入混亂。

因應空襲，去年城鎮韌性防空演習，民眾演練在大賣場的角落蹲低避災。（資料照）

此外，對政府與國軍的支持，也是韌性的一環。穩健回應軍事挑釁、持續強化防衛能力，並與理念相近的國家保持合作，都是確保安全的重要基礎。過度恐慌只會削弱自身信心，而理性團結才能讓威嚇失去效果。

放眼國際，中共的軍事與政治施壓早已讓多國提高警覺，調整安全政策。臺灣並不是唯一面對壓力的對象，而是站在一條更廣泛的國際防線上。只要臺灣社會持續累積防衛韌性，守住民主與自由的日常運作，再多的軍事恫嚇，也難以動搖這座島嶼的核心價值。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法