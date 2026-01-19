自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》軍事恫嚇莫驚慌 韌性社會才是護台關鍵力量

2026/01/19 19:00

◎ 張書豪

近期中共再度在臺灣周邊海空域進行實彈軍事演訓，相關行動不僅規模擴大，時間與位置也刻意貼近臺灣，引發外界高度關注。表面上，中共仍以「例行訓練」或「回應外部勢力」作為說法，但對臺灣民眾而言，更重要的是看清這類行動背後真正的政治與心理意圖，而非只被軍事畫面所震懾。

中國解放軍東部戰區近期對台展開代號「正義使命─二〇二五」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，在台灣周邊「實彈射擊」。（路透檔案照）中國解放軍東部戰區近期對台展開代號「正義使命─二〇二五」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，在台灣周邊「實彈射擊」。（路透檔案照）

事實上，這種高頻率的軍演，早已成為中共對臺施壓的慣用模式。透過不斷重複的武力展示，中共試圖塑造一種「隨時可動武」的氛圍，讓臺灣社會在長期壓力下產生疲乏、恐懼，甚至出現「反正無法改變」的消極心態。這種心理層面的侵蝕，往往比軍事本身更具破壞力。

然而，若冷靜觀察便可發現，中共越是頻繁動用軍事手段，越顯示其無法透過正常的國際互動與制度競爭來影響臺灣。真正自信的一方，不需要反覆以武力證明存在感。這也說明，臺灣的民主運作、國際連結與防衛能力，正是中共最想動搖的核心。

在這樣的情勢下，「防衛韌性」成為臺灣社會必須重視的關鍵。防衛韌性並非只存在於軍營或作戰計畫中，而是整個社會面對威脅時的集體反應能力。當政府能穩定運作、資訊公開透明；媒體能理性報導、不助長恐慌；民眾能保持冷靜、不被假訊息操弄，這些都構成中共難以突破的防線。

對一般民眾來說，防衛韌性並不遙不可及。了解基本的防空避難知識、熟悉社區應變資源、在重大事件發生時避免散播未經證實的訊息，都是日常生活中就能落實的準備。這些行動看似平凡，卻能在關鍵時刻讓社會保持穩定，避免陷入混亂。

因應空襲，去年城鎮韌性防空演習，民眾演練在大賣場的角落蹲低避災。（資料照）因應空襲，去年城鎮韌性防空演習，民眾演練在大賣場的角落蹲低避災。（資料照）

此外，對政府與國軍的支持，也是韌性的一環。穩健回應軍事挑釁、持續強化防衛能力，並與理念相近的國家保持合作，都是確保安全的重要基礎。過度恐慌只會削弱自身信心，而理性團結才能讓威嚇失去效果。

放眼國際，中共的軍事與政治施壓早已讓多國提高警覺，調整安全政策。臺灣並不是唯一面對壓力的對象，而是站在一條更廣泛的國際防線上。只要臺灣社會持續累積防衛韌性，守住民主與自由的日常運作，再多的軍事恫嚇，也難以動搖這座島嶼的核心價值。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書