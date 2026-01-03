自由電子報
評論 > 投書

自由開講》蔣市長的雙城論壇 只准「求同」 不可「存異」

2026/01/03 11:30

◎ 任也

第十六屆雙城論壇落幕，一如往常的，只見共同追求友好發展的願景，不見對於中華民國主權歧異上的討論。因此本屆雙城論壇仍舊只淪為兩岸表面和諧的宣傳，實際主權爭議仍保守處理。蔣萬安市長回台後，中共又隨即發動軍演，再度讓人質疑雙城論壇的實質意義為何。

蔣萬安甫離開上海，中共馬上對台軍演，綠營籲藍白立委勿再擋軍購和國防預算。（資料照）蔣萬安甫離開上海，中共馬上對台軍演，綠營籲藍白立委勿再擋軍購和國防預算。（資料照）

對於蔣市長在雙城論壇的表現，有看到相關媒體提及，蔣萬安有提到「民國」、「德先生、「賽先生」、「民主」，解讀這就是蔣市長捍衛中華民國主權的表現，不卑不亢的與中共談及民主與民國主權。筆者所見，蔣市長只是將兩岸相對無爭議的「歷史史實」提出，是中共也不完全否定的一段歷史記憶。

台北市長蔣萬安在雙城論壇有提到「民國」、「德先生、「賽先生」和「民主」。（資料照）台北市長蔣萬安在雙城論壇有提到「民國」、「德先生、「賽先生」和「民主」。（資料照）

捍衛中華民國主權，不在於是否有提民國，而是實際討論1949年後分治的中華民國，要如何在中共分歧觀點下延續

因此，蔣市長言論對於中華民國主權的捍衛毫無加分作用，過去馬英九、朱立倫赴中言論也同樣如此，提及孫中山建立民國、中日戰爭這些國共「共同的往事」，既沒有捍衛中華民國主權，也沒有討論主權爭議，甚至可能間接有利中共對內宣傳：「果然兩岸歷史同根同源，同出自於一中的史觀，而台灣人民也不否認這段連結。」

再看上海市長龔正的發言，仍舊是「血脈相連」、「一家親」這些老調重彈，而看蔣市長回應也多是「笑而不語」。如此雙城論壇總有一種中國對台灣的單方面輸出，中方可大方談論統一的期盼，我方則無法表態「不願被統一」、「分治」的訴求。

說到底，雙城論壇仍是要以符合中共「一中史觀」下，才能開辦的論壇，那個入場的門票，本身可能就早已不具平等。

上海市長龔正的發言，仍舊是「血脈相連」、「一家親」這些老調重彈。（資料照）上海市長龔正的發言，仍舊是「血脈相連」、「一家親」這些老調重彈。（資料照）

對於外界對雙城論壇實質意義的質疑，蔣市長回應是「對話總比對抗好」，還反過來說不要製造對立。「對話總比對抗好」、「不要對立」，筆者從不否定這樣的觀點，但我們對話的對象，是個將對話條件只建立在「認同統一」的前提下，在任何其他訴求都會被對方定義成是對立與挑釁的情況下，如此，那呼嘯與波濤究竟是哪方捲起的呢？

（作者為台灣港口拖船船員）

