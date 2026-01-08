自由開講》親民還是去政治化？「馬麻愛你」的政治語言

◎ 再米

台中市長盧秀燕跨年夜以「馬麻愛你」四字作為致詞。（取自台中跨年直播）台中市長盧秀燕跨年夜以「馬麻愛你」四字作為致詞，引來不少讚美其親民、可愛。然而，真正值得關注的不是一句話是否討喜，而是：當一位市長長期以母性形象作為政治語言核心，公共治理是否正在被轉化為情感關係，進而稀釋制度性的問責。

盧秀燕屢次否認自己自稱「媽媽市長」，但從競選論述、施政宣傳到支持者動員，「媽媽」始終是她最穩定、也最安全的政治標籤。一邊否認標籤，一邊持續使用其情感效益，本質上是一種雙重政治操作：既要免於質疑，又要享受保護。

這樣的語言策略，在日常或許無傷大雅，卻在危機時刻顯露風險。台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟病毒反應時，社會關切的是市府的決策、指揮與責任歸屬，但市長未親自站上第一線說明，只以分工回應質疑。問題不在行程安排，而在於：在重大公共風險中，市長是唯一不可被代理的政治責任主體。

當市長以「媽媽」作為自我定位，溝通的對象就不再是平等的公民，而是被安撫的對象；圖為台中市長盧秀燕。（資料照）當市長以「媽媽」作為自我定位，溝通的對象就不再是平等的公民，而是被安撫的對象。政策說明被情感語言取代，監督被視為不近人情，質疑則容易被包裝成對個人形象的攻擊。治理因此被去政治化，只剩下感覺是否良好。「馬麻愛你」正是這套政治語言的濃縮版本。它不只是親密稱呼，更是一種結束討論的話術：不必再談制度、流程與責任，只要情感被確認，問題就可以被擱置。

然而，民主政治從來不是家庭倫理。母親可以被原諒，市長必須被監督；孩子需要安撫，公民有權追問。公共權力的正當性，來自透明、責任與可受檢驗，而非溫柔形象。跨年煙火終會散去，留下的是城市必須面對的風險與後果。市民不需要被愛的承諾，而需要一位在關鍵時刻，願意站到最前線、清楚說明、承擔責任的市長。

（作者為退休人士）

