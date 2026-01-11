法操》《血觀音》以愛為名的權力風暴，祖母可以收養自己小孩的小孩嗎？

根據民法第1073條之1：「下列親屬不得收養為養子女：一、直系血親。二、直系姻親。但夫妻之一方，收養他方之子女者，不在此限。三、旁系血親在六親等以內及旁系姻親在五親等以內，輩分不相當者。」

由導演楊雅喆指導的血觀音在2017年上映後引發不少討論，電影題材獨到、敘事模式頗具創意，即便放到2025年的今天也是不少影迷的口袋片單之一。



血觀音的故事發生在1990年代的臺灣，高雄彌陀鄉看似平靜的小地方，其實暗藏風雲。「棠府古董店」表面是販售古董、招待名流的小店，實際上卻是政商往來的重要據點。老闆娘棠夫人為政府的「彌陀計畫」牽線各方勢力。某次送禮場合，她獻上一尊珍貴的觀音菩薩佛像給國會重量級人物的夫人，但不知為何佛像的手卻突然斷裂，讓現場氣氛瞬間變得微妙起來。



電影《血觀音》。（取自貼文）

棠夫人是廣東人，對佛教文物情有獨鍾。她外表亮麗、談吐得體，總是一派從容。丈夫早年是滯留泰緬的孤軍將領，過世後，棠夫人獨自扶養兩個女兒。大女兒棠寧熱情直率，小女兒棠真安靜內向，母女三人一邊經營古董店，一邊在地方上建立起不容小覷的影響力。



隨著「彌陀計畫」牽動的利益愈來愈大，局勢也開始失控。身兼縣議員與農會理事長的林慶堂一家慘遭殺害，震驚社會。調查結果顯示，林慶堂早已挪用鉅額資金，押注彌陀鄉的土地開發，卻因政府政策轉向，投資一夕之間成了燙手山芋，也讓整個計畫背後的權力角力全面曝光。



這部電影以政治開發為背景，結合信仰、金錢與人性的拉扯，節奏沉穩卻不失張力。從一尊斷裂的佛像出發，故事一步步帶領觀眾看見檯面下的交易與秘密。



祖母可以收養自己女兒的女兒嗎？



雖然棠府表面上是一母二女，三人相依為命，但事實上，小女兒棠真是棠寧的親生女兒，為了不讓棠寧遭到外界的風言風語，棠夫人對外宣稱棠真是自己的二女兒，然而這個秘密早就被外界所知道，只是眾人不戳破這個美麗的謊言。



根據民法第1073條之1：「下列親屬不得收養為養子女：一、直系血親。二、直系姻親。但夫妻之一方，收養他方之子女者，不在此限。三、旁系血親在六親等以內及旁系姻親在五親等以內，輩分不相當者。」



收養制度本來是為了在沒有血緣的情況下，建立一個穩定的親子關係。如果讓直系血親或太近的親戚彼此收養，原本清楚的輩分就會打結，誰該叫誰什麼、法律上誰是誰的長輩，大打結，這也違背一般人的生活常識，不符合社會對家庭倫理的期待。



至於條文中特別禁止「輩分不相當」的旁系親屬收養，就是為了避免出現輩分顛倒的情況，例如長輩變成晚輩的「子女」，不只在情感上彆扭，將來在繼承、扶養義務等法律問題上，也容易衍生爭議。



血觀音雖然是8年前的片子，但其題材就算放到現在也很新穎，故事懸疑中帶點刺激，讓人相當好奇整個劇情的發展走向。尤其隨著女主角惠英紅的精湛演技更是把結局推向最高潮，相當值得一看。

本文經授權轉載自法操 【電影法律】《血觀音》以愛為名的權力風暴，祖母可以收養自己小孩的小孩嗎？

